La música latina despide a la leyenda de la salsa Willie Colón

La salsa amaneció de luto. Willie Colón, trombonista, compositor y productor clave en la historia del género, murió a los 75 años en Nueva York, según confirmó su familia en un comunicado.

El artista, intérprete de temas icónicos como Idilio y Gitana, y figura central en colaboraciones históricas con Héctor Lavoe y Rubén Blades, fue uno de los arquitectos del sonido salsero que emergió en el Nueva York de los años sesenta y setenta.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y artistas puertorriqueños de la talla de Víctor Manuelle, Bobby Valentín o Elvis Crespo, entre otros, expresaron su tristeza y sus condolencias a la familia y amigos ante la pérdida de uno de los pilares fundamentales de la salsa.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”, escribió Rubén Blades en su cuenta de X. En su mensaje envió condolencias a la esposa, hijos y familiares del músico, y adelantó que más adelante se referirá a su “vital e importante legado musical”.

El bajista Bobby Valentín expresó: “Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de Nuestro Señor fue otra”. Lo describió como “un gran visionario, con una identidad propia” y afirmó que “su legado vivirá en todos nosotros”.

El salsero Víctor Manuelle lamentó una nueva pérdida en “el universo de la salsa”, tras las muertes recientes de Raphael Ithier y Papo Rosario a finales de 2025. Calificó a Colón como productor y visionario, “responsable de un nuevo sonido de la salsa”, y aseguró que “su legado quedará para la historia”.

El cantante Elvis Crespo agradeció haber crecido escuchando su música y lo definió como “el productor más influyente que ha dado la salsa”. “Su influencia está incrustada en mi cerebro y en mi corazón”, escribió, recordando que nació en el Lincoln Hospital de Nueva York cuando la música de Colón dominaba la escena.

El Grupo Niche, una de las grandes orquestas de salsa de Colombia, también manifestó su tristeza por el fallecimiento del artista, al que definió como “trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura”.

Desde el ámbito político, la senadora de Nueva York Jessica Ramos destacó el impacto cultural del artista en la ciudad. “Willie Colón ayudó a darle a Nueva York su sonido”, afirmó. “Para muchos de nosotros, la salsa no es solo ritmo, es identidad”.

Instituciones como CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe también lamentaron su fallecimiento y señalaron que su música convirtió la salsa en una forma de encuentro e identidad en América Latina y el Caribe.

Con su muerte, la salsa pierde a uno de sus pilares. Pero su obra marcada por colaboraciones históricas, una visión innovadora del género y un sonido inconfundible continúa formando parte de la banda sonora de millones de personas dentro y fuera de la comunidad latina.

Nacido en el Bronx, Colón comenzó su carrera siendo apenas un adolescente y se convirtió en una de las figuras más influyentes del movimiento salsero vinculado al sello Fania Records y a las legendarias Fania All-Stars. Su estilo marcado por el protagonismo del trombón y una estética urbana ayudó a consolidar la salsa como fenómeno internacional.

Décadas después, su influencia seguía vigente: su mánager Pietro Carlos publicó en Facebook: “Willie no solo cambió la salsa. La expandió, la politizó, la vistió de crónicas urbanas y la llevó a escenarios donde antes no había estado. Su trombón fue la voz del pueblo”.

La The Latin Recording Academy lo reconoció con el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy Award y destacó que su legado transformó la salsa en un fenómeno global que sigue influyendo a nuevas generaciones.

