Comienzan liberaciones por la Ley de Amnistía en Venezuela: Foro Penal reporta dos casos, el oficialismo prevé “cientos”

A dos días de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara una Ley de Amnistía que promete beneficiar a personas detenidas por delitos relacionados con hechos políticos ocurridos durante las últimas dos décadas, este sábado comenzaron las primeras liberaciones producto de esta legislación, mientras el oficialismo dice que se han recibido más de 1.500 solicitudes y que en las próximas horas habrá “cientos” de liberados.

Hasta esta tarde, la organización no gubernamental Foro Penal tenía confirmados los dos primeros casos y estaba trabajando en verificar otros posibles, dijo a CNN el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

Estos liberados son Luis Alberto Linares Sánchez y Milton José Hidalgo Mendoza, dos profesores que estaban detenidos por los presuntos delitos de incitación al odio y traición a la patria.

Un juzgado del estado Barinas ordenó que, con base en la nueva Ley de Amnistía, se extinga la acción penal contra ambos hombres y queden en libertad inmediata, de acuerdo con un documento judicial.

Horas antes, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado oficialista Jorge Rodríguez, dijo durante un acto público en Caracas que hasta ese momento se habían recibido 1.557 solicitudes de personas que buscan ser beneficiadas con la nueva legislación.

Rodríguez también señaló que esas peticiones “se están atendiendo de inmediato” y que ya se estaban produciendo “cientos de liberaciones”.

La nueva Ley de Amnistía fue anunciada el 30 de enero por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como un paso para atender las tensiones políticas en el país. El documento, aprobado el jueves, fue también una respuesta a las presiones de Estados Unidos luego del operativo del 3 de enero en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro.

Estados Unidos dice que la situación política en Venezuela debe estabilizarse y que un paso para ello es la liberación de los presos políticos. El 8 de enero, Venezuela comenzó un proceso de excarcelaciones, por el cual más de 400 personas han salido de prisión y al cual se sumó la propuesta de Ley de Amnistía.

Sin embargo, la legislación no ha estado exenta de críticas. Si bien algunas organizaciones civiles ven en ella algunos pasos positivos, también consideran que tiene importantes limitaciones y que, entre otras cosas, podría excluir del beneficio a cientos de militares o a quienes estén señalados de haber recibido algún apoyo del extranjero.

Este último es el caso de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, a quien a lo largo de 2025 el Gobierno de Maduro acusó de haber respaldado sanciones e intervenciones extranjeras en territorio venezolano.

De acuerdo con algunos analistas consultados por CNN, las disposiciones actuales de la ley dificultarían que Machado regrese a Venezuela —salió clandestinamente a finales del año pasado para recibir el Nobel—, pues podrían implicar que no sea amnistiada, sino que sea detenida y llevada a la justicia.

