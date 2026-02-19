Escalador acusado de dejar morir a su novia en la montaña más alta de Austria va a juicio

Por Sophie Tanno, CNN

Un hombre acusado de dejar a su novia congelada hasta morir en la montaña más alta de Austria fue a juicio el jueves en un caso que podría tener importantes implicaciones para los escaladores de montaña y su responsabilidad por la seguridad de sus compañeros.

El hombre de 36 años, identificado en los medios locales como Thomas P., está acusado de haber dejado sola a su novia de 33 años, Kerstin G., cuando fue a buscar ayuda a la montaña Grossglockner de Austria en la madrugada del 19 de enero de 2025, después de que la pareja tuvo dificultades al intentar llegar a la cumbre.

Se espera que el juicio, en el Tribunal Regional de Innsbruck, dure solo un día, y es posible que se conozca el veredicto el jueves por la noche, dijeron funcionarios del tribunal a CNN.

El hombre se enfrenta a un cargo de homicidio por negligencia grave. La fiscalía de Innsbruck lo acusa de cometer múltiples errores, como buscar ayuda demasiado tarde y no llevar el equipo adecuado. La fiscalía afirma que él era el “guía responsable de la excursión” ya que, a diferencia de su novia, “ya tenía mucha experiencia en excursiones alpinas de gran altitud y había planeado la excursión”.

Thomas P. niega haber actuado mal y cree que la muerte de su novia fue un “trágico accidente”, dijo su abogado, Kurt Jelinek.

Jelinek dijo que su cliente está “profundamente entristecido por la muerte de su compañera” y describió la situación en la montaña, que alcanza los 3.798 metros , como “desesperada”.

La pareja estaba escalando la ruta Studlgrat, que está clasificada como “bastante difícil” en la escala de la Federación Internacional de Escalada y Montañismo (UIAA) y requiere “muy buena forma física” y “algo de experiencia en escalada en roca”, según una compañía de viajes.

Partieron a las 6:45 am y llegaron al punto final del recorrido antes de la cumbre, llamado Frühstücksplatzl o “lugar del desayuno”, a la 1:30 pm del 18 de enero de 2025, según el abogado.

El acusado, en una declaración escrita a los fiscales y compartida por su abogado, sostiene que ambos eran conscientes de que ese era el “punto de no retorno” antes de llegar a la cumbre y acordaron continuar.

Sin embargo, cuando las condiciones climáticas empeoraron y Kerstin G. llegó a un punto en el que ya no podía continuar la escalada, Thomas P. dejó a su novia “desprotegida, exhausta, hipotérmica”, a unos 50 metros por debajo de la cumbre alrededor de las 2 am del 19 de enero, donde ella se congeló hasta morir, dicen los fiscales.

Existen versiones contradictorias entre ambas partes respecto a la llamada de auxilio del acusado.

Los fiscales afirman que, a pesar de estar “efectivamente varado” en la montaña desde alrededor de las 8:50 p. m., Thomas P. no notificó a los servicios de emergencia hasta las 3:30 a. m. del 19 de enero. Tampoco envió ninguna señal de socorro a un helicóptero policial que sobrevoló la zona alrededor de las 10:50 p. m., dicen.

Los servicios de rescate intentaron contactar al acusado sin éxito varias veces antes de recibir una primera llamada suya a las 00:35 del 19 de enero, según la fiscalía. No está claro si dio la alarma durante esta llamada.

Según el abogado del acusado, este no se percató inmediatamente de las llamadas perdidas, ya que su móvil solo vibraba “levemente”. Las notó cuando sacó el teléfono para organizar el rescate en helicóptero tras el empeoramiento del estado de su novia, afirmó Jelinek, citando la declaración del acusado ante la fiscalía de Innsbruck.

Según el abogado, su cliente dijo durante la llamada telefónica a las 12:35 am que necesitaban ayuda lo antes posible.

Pero los fiscales dicen que el contenido de la conversación sigue siendo “poco claro” y que el acusado no respondió a más llamadas de la policía de Alpine porque había puesto su teléfono en silencio.

La fiscalía afirma que, antes de dejar a su novia alrededor de las 2 de la madrugada, el acusado no la protegió de una mayor pérdida de calor buscando un lugar resguardado. Tampoco le instaló un vivac (un campamento ligero utilizado por escaladores) ni mantas de emergencia, según afirman.

Su cuerpo fue encontrado por los rescatistas alpinos alrededor de las 10 de la mañana del 19 de enero, según el abogado del acusado.

Los fiscales dicen que el acusado no tuvo en cuenta la inexperiencia de su novia en el montañismo ni las duras condiciones invernales.

Los fuertes vientos, que alcanzaron velocidades de hasta 74 km/h, hicieron que la temperatura de -8 °C se sintiera más como -20 °C , lo que significa que deberían haber regresado antes, a más tardar cuando llegaron al “lugar de desayuno”, dijeron los fiscales.

El acusado sostiene que él y su novia planearon el viaje juntos y se consideraban suficientemente experimentados y bien equipados.

En declaraciones al periódico alemán Die Zeit a principios de este mes, la madre de la fallecida declaró que no quería culpar al novio de su hija y se pronunció en contra de lo que describió como una “cacería de brujas” contra él en los medios de comunicación y en internet. También comentó que su hija solía salir de excursión al anochecer y que ambos estaban equipados para la noche.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.