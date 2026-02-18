Microsoft promete US$ 50.000 millones para abordar la desigualdad en la IA mientras advierte sobre “brecha creciente”

Por Hanna Ziady

Microsoft dice que está en camino de invertir US$ 50 mil millones para fines de la década para ayudar a llevar la inteligencia artificial a los países de bajos ingresos, a medida que aumentan las preocupaciones sobre el potencial de la tecnología para profundizar la desigualdad.

El anuncio se hizo el miércoles en la Cumbre de Impacto de IA en Nueva Delhi, donde importantes ejecutivos de tecnología, funcionarios gubernamentales e investigadores de IA están debatiendo cómo usar la IA para resolver problemas del mundo real.

Los responsables políticos de todo el mundo están cada vez más preocupados por el riesgo de que la adopción desigual de la IA amplíe las brechas de ingresos y desarrollo entre países ricos y pobres. En diciembre, el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo instó a la cooperación mundial en materia de normas y seguridad para garantizar que la tecnología “funcione como un bien público compartido, en lugar de una ventaja concentrada”.

En la cumbre, Microsoft también expresó la necesidad de establecer asociaciones transfronterizas para evitar que los países más pobres se queden atrás.

“Necesitamos actuar con urgencia para abordar la creciente brecha de la IA”, declararon en un comunicado conjunto el presidente de Microsoft, Brad Smith, y la directora responsable de IA, Natasha Crampton . “La inteligencia artificial se está difundiendo a una velocidad impresionante, pero su adopción a nivel mundial sigue siendo profundamente desigual”.

El compromiso de US$ 50 mil millones de la compañía con las economías en desarrollo para 2030 se compara con los aproximadamente US$ 80.000 millones que Microsoft invirtió en centros de datos solo el año pasado, más de la mitad de los cuales se destinaron a una sola economía: Estados Unidos.

Un informe reciente de Microsoft concluyó que el uso de IA en el norte global, un término general para los países desarrollados y de altos ingresos, es aproximadamente el doble que en el sur global, y está creciendo.

“Esta disparidad afecta no solo el crecimiento económico nacional y regional, sino también si la IA puede cumplir su promesa más amplia de expandir las oportunidades y la prosperidad en todo el mundo”, dijeron Smith y Crampton.

Advirtieron que, así como el acceso desigual a la electricidad ha exacerbado una brecha económica creciente entre el norte y el sur global, sin acciones urgentes, la brecha de la IA podría perpetuar esa disparidad en el siglo venidero.

Por otro lado, la tecnología podría utilizarse positivamente para ayudar a los países pobres a superar las antiguas vías de desarrollo. “Si la IA se implementa ampliamente y es utilizada adecuadamente por una población joven y en crecimiento, ofrece una perspectiva real de recuperación del crecimiento económico para el Sur Global”, afirmaron Smith y Crampton.

“Podría incluso brindar la mayor oportunidad de este tipo del siglo XXI”, dijeron.

La inversión de US$ 50.000 millones de Microsoft contribuirá, entre otras cosas, a la construcción de los centros de datos cruciales para proporcionar la potencia informática necesaria para ejecutar los modelos de IA. Extender el acceso a internet es otro objetivo.

Según el Banco Mundial, solo alrededor del 36 % de la población africana tenía acceso a internet de banda ancha en 2022. En comparación, las cifras oficiales muestran que en Estados Unidos este porcentaje era del 90 %.

La Cumbre de Impacto de IA, organizada por el Primer Ministro de India, Narendra Modi, destaca la ambición del país de posicionarse como líder en IA en el sur global.

Entre los asistentes de alto perfil se incluyen Sam Altman de OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, y el CEO de Google, Sundar Pichai, quien pronunciará un discurso de apertura el viernes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.