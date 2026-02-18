El Air Force One lucirá la pintura preferida de Trump, luego de que la Fuerza Aérea nuevamente cambiara de rumbo

Por Alexandra Skores, CNN

Los colores de pintura preferidos del presidente Donald Trump se aplicarán a los nuevos aviones que servirán como Air Force One, confirmó a CNN un funcionario de la Fuerza Aérea.

Los nuevos Boeing 747 muy modificados, que el ejército denomina VC-25B, estarán pintados de rojo, blanco, dorado y azul oscuro, un esquema de colores propuesto durante el primer mandato de Trump pero revertido por la administración Biden.

“El Air Force One va a ser increíble”, comentó Trump en 2018. “Será el mejor, el mejor del mundo. Y será rojo, blanco y azul, lo cual me parece apropiado”.

Los aviones que sirven como Air Force One han sido pintados con colores azul bebé y blanco desde la administración Kennedy, y el cambio propuesto por Trump provocó especulaciones de que tenía la intención de replicar los colores de su Boeing 757 personal.

En 2022, durante la administración de Biden, la Fuerza Aérea rechazó la decoración alegando razones técnicas y de costo.

“Un análisis más detallado concluyó que los colores más oscuros, entre otros factores, en la parte inferior del avión VC-25B podrían contribuir a que las temperaturas excedan los límites de calificación actuales de una pequeña cantidad de componentes”, señaló un portavoz en ese momento.

En 2023, los militares propusieron nuevas versiones de un diseño seleccionado por Biden que se parecía mucho al color azul celeste utilizado durante más de 60 años, con un tinte ligeramente más oscuro.

Cuando Trump fue reelegido, el diseño de su Air Force One volvió a ser protagonista, exhibido la noche de su investidura sobre un pastel en el Baile del Comandante en Jefe. Ahora, se ve a menudo en una maqueta sobre la mesa de centro del Despacho Oval.

Un Boeing 737 del Departamento de Seguridad Nacional también comenzó a volar con una pintura similar el año pasado.

Ahora, la Fuerza Aérea dice que el diseño se aplicará a dos nuevos Boeing 747 que están siendo modificados por Boeing y a un 747 donado al ejército por Qatar, que Trump ordenó adaptar para su uso como Air Force One.

El avión qatarí podría estar volando tan pronto como este verano.

Los colores también se aplicarán durante el mantenimiento programado a cuatro de los aviones C-32 más pequeños, una versión militar del Boeing 757, actualmente en la flota.

“El primer C-32 ha sido pintado y se espera que sea entregado a la Fuerza Aérea en los próximos meses”, confirmó un portavoz de ese cuerpo a CNN.

Arlette Saenz, Jamie Ehrlich Priscilla Alvarez, Pete Muntean y Aaron Cooper de CNN contribuyeron a este informe.

