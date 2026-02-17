Quién fue Jesse Jackson, el predicador que transformó el Partido Demócrata y la política estadounidense

Por John Blake, CNN

La muerte del reverendo Jesse Louis Jackson a los 84 años significa una gran pérdida para el movimiento por los derechos civiles y raciales y la política reciente en EE.UU.

Jackson fue un imponente líder y activista democrático cuya visión moral y apasionada oratoria transformaron el Partido Demócrata y Estados Unidos.

Discípulo del reverendo Martin Luther King Jr., Jackson había sido hospitalizado el miércoles 12 de noviembre y se encontraba en observación por parálisis supranuclear progresiva (PSP), según informó la Coalición Rainbow PUSH en un comunicado la semana pasada.

Jackson fue lo que un experto denominó “un personaje único en la historia de Estados Unidos”. Nació en Greenville, Carolina del Sur, hijo de una madre soltera adolescente, durante la época de la segregación racial, pero llegó a ser un ícono de los derechos civiles y un político innovador que protagonizó dos electrizantes campañas presidenciales en la década de 1980.

Las dos candidaturas de Jackson a la nominación presidencial demócrata inspiraron a la comunidad afroamericana y asombraron a los analistas políticos, quienes se maravillaron de su capacidad para atraer el voto blanco. Fue una figura clave para la comunidad afroamericana mucho antes de que Barack Obama irrumpiera en la escena nacional.

Jackson alcanzó notoriedad nacional en la década de 1960 como estrecho colaborador del reverendo Martin Luther King Jr. Tras el asesinato de King en 1968, Jackson se convirtió en uno de los líderes de los derechos civiles más transformadores de Estados Unidos, para disgusto de algunos de los colaboradores de King, quienes lo consideraban demasiado impulsivo.

Pero su Coalición Arcoíris, una audaz alianza de afroamericanos, blancos, latinos, estadounidenses de origen asiático, nativos americanos y personas LGBTQ+, contribuyó a allanar el camino para un Partido Demócrata más progresista.

“Nuestra bandera es roja, blanca y azul, pero nuestra nación es un arcoíris: roja, amarilla, marrón, negra y blanca; y todos somos valiosos a los ojos de Dios”, dijo Jackson en una ocasión.

Una de las frases más características de Jackson era “Mantengan viva la esperanza”. La repetía con tanta frecuencia que algunos comenzaron a parodiarla, pero para él nunca pareció perder su significado. Fue una fuerza impulsora de la justicia social durante tres épocas: la era de Jim Crow, la era de los derechos civiles y la era posterior a los derechos civiles, que culminó con la elección de Obama y el movimiento Black Lives Matter.

Con su elocuencia y su singular empuje, Jackson no solo mantuvo viva la esperanza para sí mismo. Su sueño de una América vibrante y multirracial sigue inspirando a millones de estadounidenses hoy en día.

La visión de Jackson transformó el Partido Demócrata. Fue el primer candidato presidencial en hacer del apoyo a los derechos de los homosexuales un pilar fundamental de su campaña, e hizo un esfuerzo concertado para desafiar la priorización que el Partido Demócrata daba a los votantes blancos, moderados y de clase media, afirma David Masciotra, autor de “Soy alguien: Por qué Jesse Jackson importa”.

“Un Partido Demócrata que ahora representa a una América multicultural y que cuenta con figuras como Kamala Harris como (ex)vicepresidenta y Obama como expresidente, comenzó, en muchos sentidos, con las campañas de Jackson”, señala Masciotra.

Obama quizá nunca hubiera llegado a la Casa Blanca sin las pioneras campañas presidenciales de Jackson. Jackson luchó con éxito para cambiar el sistema de asignación de delegados durante las primarias demócratas, pasando de un sistema de “el ganador se lo lleva todo” que beneficiaba a los favoritos a un sistema proporcional que ayudaba a otros candidatos, incluso si no ganaban en un estado.

Esos cambios ayudaron a Obama a lograr una victoria inesperada sobre la favorita Hillary Clinton durante las primarias demócratas de 2008, explica Masciotra.

En una ocasión le preguntaron a Jackson si le dolía no haber sido el primer presidente negro del país.

“No, no me duele”, le respondió a un columnista de The Guardian, “porque fui un pionero, un precursor. Tuve que lidiar con la duda, el cinismo y los temores sobre la candidatura de una persona negra. Había académicos negros escribiendo artículos sobre por qué estaba perdiendo el tiempo. Incluso otros negros decían que un negro no podía ganar”.

Jackson rompió con la percepción de que una persona negra no podía ser un candidato presidencial viable. Algunos analistas predijeron que sus oponentes políticos, más experimentados, lo superarían en los debates presidenciales. Reconocieron a regañadientes su carisma, pero muchos nunca le dieron crédito por su capacidad analítica ni su perspicacia política.

“Resultó que no solo estuvo a la altura, sino que a menudo ganó esos debates”, afirma Masciotra.

Los observadores políticos no deberían haberse sorprendido. Jackson fue uno de los comunicadores más brillantes de la historia estadounidense. Ya de niño, poseía una facilidad innata para las palabras y las metáforas. Al igual que King, incorporó la rima, la cadencia y las imágenes poéticas de la predicación de las iglesias afroamericanas a la vida política estadounidense.

“Jesse era un tipo peculiar, incluso cuando apenas aprendía a hablar”, declaró Noah Robinson, padre de Jackson, al New York Times en 1984. “Decía: “Voy a guiar a la gente a través de los ríos del agua””.

La frase característica de Jackson, “Soy alguien”, que solía repetir durante sus discursos, iba dirigida tanto a sí mismo como a su público. Marshall Frady, autor de “Jesse: La vida y la peregrinación de Jesse Jackson”, afirmó que Jackson poseía un talento prodigioso, pero que lo atormentaban “profundas inseguridades a pesar de todo lo que logró”.

Algunas de esas inseguridades surgieron de su infancia. Jackson nació el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur; un doble marginado por su raza y las circunstancias de su nacimiento. Nació en el sur segregacionista de Jim Crow, hijo de Helen Burns, una joven soltera de 16 años, y su vecino casado, Noah Robinson. Burns se casó un año después y su esposo, Charles Jackson, adoptó a su hijo.

Los biógrafos invariablemente describen a Jackson como un niño que se sentía solo y diferente. Sus compañeros de clase se burlaban de él por ser “un don nadie sin padre”. Frady describió a Jackson como un “niño pequeño afligido y taciturno”.

Pero Jackson le dijo a un reportero del New York Times que tenía “un padre de sobra”. Dijo que sus padres biológico y adoptivo eran amigos, y que heredó su fuerte ego y su “sentido de la dignidad” de su padre biológico.

“De ahí proviene mi motivación para pensar que podía cambiar el Sur a través del movimiento por los derechos civiles y postularme a la presidencia”, dijo Jackson.

Jackson logró construir la estabilidad familiar que le fue negada durante su infancia. En 1962 se casó con Jacqueline Lavinia Brown, quien en muchos sentidos era tan dinámica y decidida como él. Tuvieron cinco hijos y permanecieron juntos a pesar de los altibajos que Jackson experimentó durante sus seis décadas en la vida pública.

Jackson dijo una vez que “tanto las lágrimas como el sudor son salados”, pero mientras que las lágrimas generan compasión, “el sudor genera cambios”. Transformó las lágrimas de su infancia en un activismo incansable que solo flaqueó cuando anunció en 2017 que padecía la enfermedad de Parkinson.

Las otras debilidades de Jackson eran evidentes mucho antes de ese diagnóstico. Fue acusado de exagerar sus acciones tras el asesinato de King y de hacer comentarios antisemitas. También tuvo una hija fruto de una relación extramatrimonial con una antigua colaboradora. Pocos líderes nacionales experimentaron tantos altibajos tan mediáticos como Jackson.

Sin embargo, continuó impulsando el cambio mientras acaparaba los titulares. En 1984 negoció la liberación de 48 prisioneros cubanos y cubanoamericanos retenidos en Cuba y del teniente de la Armada Robert Goodman, un piloto afroamericano secuestrado en Siria.

En 1999 negoció la liberación de tres soldados estadounidenses que habían estado retenidos en lo que entonces era Yugoslavia durante más de un mes. Un año después, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil del país.

En sus últimos años, Jackson se convirtió en un Figura clave del movimiento por los derechos civiles. Fue un puente entre el movimiento de los años sesenta y la época contemporánea, cuando muchos jóvenes estadounidenses blancos no veían nada extraño en un hombre negro en la Casa Blanca.

Cuando Obama pronunció su discurso de victoria electoral en Grant Park, Chicago, en 2008, ante una multitud que lo aclamaba, las cámaras captaron a Jackson observando con lágrimas en los ojos.

“Lloré porque pensé en quienes lo hicieron posible y que no estaban allí”, explicó Jackson más tarde. “Personas que pagaron un precio muy alto: Ralph Abernathy, el Dr. King, Medgar Evers, Fannie Lou Hamer… quienes participaron en el movimiento en el Sur”.

En los últimos años, Jackson sufrió problemas de salud adicionales. Él y su esposa fueron hospitalizados en agosto de 2021 tras dar positivo por Covid-19. En noviembre de ese mismo año, fue hospitalizado nuevamente tras una caída en la que se golpeó la cabeza durante una protesta en la Universidad de Howard, en Washington.

Fue arrestado en 2021 mientras instaba al Congreso a proteger el derecho al voto y, ese mismo año, lideró una marcha por la reforma de la justicia penal.

Jackson anunció su intención de dejar la presidencia de la Coalición Rainbow PUSH en 2023, más de 50 años después de haber fundado esta organización internacional de derechos humanos y civiles.

Su legado fue celebrado al año siguiente, cuando se le rindió homenaje en el escenario de la Convención Nacional Demócrata de 2024, en la que Kamala Harris se convertiría en la primera mujer negra en encabezar la candidatura de un partido importante.

A Jackson le sobreviven su esposa, Jacqueline, y sus cinco hijos: Santita, Jesse Jr., Jonathan, Yusef y Jacqueline. También le sobrevive una sexta hija, Ashley.

