Un poderoso temporal invernal impacta California con peligrosas tormentas eléctricas

Por CNN Español

California recibe un poderoso temporal invernal con riesgo de inundaciones, vientos destructivos y nevadas intensas en zonas montañosas. En tanto, al otro lado de Estados Unidos, Florida estuvo bajo vigilancia por tornados tras el avance de un sistema de tormentas que dejó daños en el sur del país.

En la costa oeste, gran parte de California experimenta una poderosa tormenta invernal que se espera ocasione fuertes tormentas eléctricas, vientos dañinos y fuertes nevadas en las zonas montañosas. Jacob Spender, meteorólogo del Servicio Meteorológico de Sacramento, instó a la población a tomar precauciones en los próximos días.

Fuertes tormentas eléctricas podrían impactar las zonas costeras del centro y sur de California este lunes, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Esas tormentas podrían producir ráfagas de viento localmente dañinas y quizás un tornado breve.

Una potente vaguada —una zona de baja presión atmosférica— se desplazará por California durante la noche.

Los meteorólogos indicaron que la Sierra Nevada, incluidas las estaciones de esquí alrededor del lago Tahoe, podría recibir hasta dos metros de nieve antes de que la tormenta avance a última hora del miércoles.

En el sur del estado, los residentes del área de Los Ángeles en algunos vecindarios afectados por los devastadores incendios forestales del año pasado están bajo alerta de evacuación hasta el martes debido a la posibilidad de flujos de lodo y escombros. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que ordenó a los equipos de emergencia y a los dependencias de la ciudad que se preparen para responder a cualquier problema.

Un sistema de tormentas que azotó el sureste de Estados Unidos durante el fin de semana generó alertas de tornado en Mississippi y Louisiana, y luego se dirigió a partes de Georgia y Florida, mientras que los habitantes del noreste finalmente disfrutaban de un respiro tras semanas de temperaturas extremadamente frías.

No se reportaron muertos ni heridos graves, pero los informes de daños se produjeron mientras el sistema de tormentas continuaba su avance hacia partes del sur de Georgia y el llamado Panhandle de Florida, la parte noroccidental del estado, que estaban bajo vigilancia de tornado el domingo.

Las tormentas causaron algunos cortes de electricidad en los estados del sur, pero no se acercaron a la enorme cantidad de cortes causados ​​por las tormentas de hielo de finales del mes pasado en el norte de Misssisippi y Nashville, Tennessee. Para la noche del domingo, miles de clientes seguían sin electricidad en Florida, Louisiana, Kentucky y Virginia, según PowerOutage.us, que rastrea los cortes de luz en todo el país.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de la agencia AP