La inflación anual en EE.UU. fue de 2,4% en enero, su mínimo en ocho meses

Por Alicia Wallace, CNN

Un informe económico en EE.UU. publicado el viernes 13 pareció ofrecer una buena noticia: la inflación anual se desaceleró significativamente.

Sin embargo, los detalles del último Índice de Precios al Consumidor presentaron un panorama más desalentador: algunas presiones inflacionarias no solo persisten, sino que se están acelerando.

Los precios al consumidor subieron un 2,4% en enero con respecto al año anterior, marcando su mínimo en ocho meses y una marcada desaceleración respecto a la tasa del 2,7% registrada en diciembre, según el informe del IPC de la Oficina de Estadísticas Laborales publicado el viernes.

Mensualmente, los precios subieron un 0,2%, un ritmo más lento que el de diciembre, impulsado por la caída de los precios de la gasolina, la continuación de una desaceleración de años en los costos relacionados con la vivienda y un aumento más moderado en los precios de los alimentos.

La lectura mensual del viernes fue mejor de lo previsto, ya que los economistas habían pronosticado un aumento del 0,3%.

Los economistas esperaban que la tasa anual se redujera al 2,5%. Pero la inflación se desaceleró aún más, al 2,4%, impulsada por precios más favorables en los supermercados. Las matemáticas también influyeron: dado que los precios se dispararon tanto en enero de 2025, este enero se veía aún mejor en comparación.

El IPC subyacente, una medición muy vigilada que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, también vio una desaceleración en su tasa anual de inflación.

El IPC subyacente se desaceleró al 2,5%, su tasa más baja desde marzo de 2021, justo antes del pico inflacionario de la pandemia.

Pero la trayectoria tomó una dirección diferente: el IPC subyacente se aceleró hasta un máximo de cinco meses del 0,3% desde el 0,2% de diciembre.

“Si bien una inflación general moderada es alentadora, sería prematuro declarar la victoria sobre la inflación”, escribió Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US, en un correo electrónico a CNN, “como se puede observar claramente por el brusco cambio de año en los precios y un aumento sostenido de los bienes sensibles a los aranceles”.

