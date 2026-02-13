¿Cómo será la rendición de cuentas del caso Epstein?

Análisis de Zachary B. Wolf, CNN

No falta indignación contra Jeffrey Epstein y quienes formaban parte de su red de poder e influencia.

Encontrar rendición de cuentas, en cambio, es mucho más complejo, a medida que las repercusiones de los archivos impactan al Gobierno, la política, el mundo académico, los negocios y Hollywood.

En particular, Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe británico, acusado por Virginia Giuffre— víctima de Epstein— de haberla violado, perdió su título real y su casa y enfrenta a una investigación penal en el Reino Unido. Andrew niega los cargos. Pero cabe recordar: han pasado años desde que fue señalado públicamente por primera vez por una sobreviviente de Epstein.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha emitido mensajes contradictorios sobre si se llevarán a cabo más investigaciones penales como resultado de la publicación de los archivos del DOJ sobre Epstein.

Fue únicamente debido a la presión de miembros del Congreso, incluidos el representante demócrata por California Ro Khanna y el representante republicano por Kentucky Thomas Massie, así como a la indignación pública por el escándalo de Epstein, que los documentos fueron divulgados y que cada vez más partes han sido desclasificadas por el Departamento de Justicia.

El antiguo mecenas de Epstein, el multimillonario Lex Wexner, cuya fortuna proviene del conglomerado de ropa que incluye Victoria’s Secret, lleva mucho tiempo diciendo que le avergüenza su relación con Epstein. Los nuevos documentos muestran que en su momento los fiscales lo consideraron un posible cómplice. Nunca le siguieron la pista ni acusaron a Wexner de ningún delito.

Otro posible cómplice que figura en ese documento, el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, se suicidó en una celda de una prisión francesa mientras esperaba ser juzgado por violación en 2022. Otros nombres siguen censurados.

La única cómplice o colaboradora de Epstein que ahora se encuentra en una prisión federal es Ghislaine Maxwell, su exnovia y socia durante años. Cabe señalar que Maxwell se encuentra en una prisión relativamente cómoda después de reunirse el año pasado con Todd Blanche, el exabogado de Trump que ahora es un alto funcionario del Departamento de Justicia. Según su abogado, Maxwell se ha ofrecido a limpiar el nombre tanto del presidente Donald Trump como del expresidente Bill Clinton a cambio de un indulto.

Ese indulto, especialmente si se ofrece como parte de un intercambio, parecería lo opuesto a la rendición de cuentas.

Tanto Trump como Clinton niegan cualquier conducta indebida relacionada con Epstein, y el simple hecho de aparecer en los archivos —como ocurre repetidamente con ambos— no es prueba de ningún tipo de delito. Cada vez que se menciona a alguien en los documentos, suele incluirse una advertencia: aparecer en los archivos no es indicio de comportamiento inapropiado o ilegal.

Sin embargo, existe una sombra que se ha adherido a las personas poderosas con las que Epstein interactuó, y que se amplifica en el caso de aquellas que continuaron interactuando con él mucho después de que fuera condenado por delitos de prostitución por su implicación con menores de edad.

¿Cuándo debería haberse sabido?

El abogado de Hollywood Casey Wasserman intercambió correos coquetos con Maxwell en 2003, antes de que las acusaciones contra ella o Epstein fueran públicas. En los últimos días ha perdido al menos una cliente de alto perfil, Chappell Roan, pero se dispone a mantener su cargo como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Wasserman dijo que lamentaba su correspondencia con Maxwell en una declaración citada por The Associated Press en enero, y agregó que el intercambio “tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horribles delitos”.

Las primeras noticias sobre los actos de Epstein comenzaron a surgir gradualmente en los tribunales y en los medios de comunicación en 2006, y fue condenado en 2008.

Una revelación interesante de los nuevos documentos es que un exjefe de policía recordó que Trump llamó al Departamento de Policía de Palm Beach alrededor de 2006, según el Miami Herald.

“Gracias a Dios que lo están deteniendo”, habría dicho Trump, según un documento del FBI que describe una entrevista más de una década después. “Todos sabían que estaba haciendo esto”.

Si todos lo sabían, ¿por qué nadie dijo nada?

DP World, el gigante logístico propiedad de Dubái, sustituyó al presidente Sultan Ahmed bin Sulayem. La noticia llega después de que Massie y Khanna lo mencionaran; su nombre aparecía censurado en mensajes enviados a Epstein a lo largo de los años. En un momento dado, Epstein escribió a bin Sulayem: “Me encantó el video de tortura”.

DP World se negó a comentar la relación de Bin Sulayem con Epstein cuando CNN se puso en contacto con ellos antes de su salida.

Kathy Ruemmler, exasesora legal de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, dimitirá a finales de este año de su lucrativo puesto en Goldman Sachs, según se anunció este jueves. Se sabía desde hacía tiempo que se había comunicado con Epstein, pero los documentos recientemente publicados revelaron que lo asesoró de cerca mucho después de que fuera condenado por delitos sexuales.

Steven Tisch, presidente de los New York Giants, intercambió mensajes con Epstein en 2013 sobre encuentros con mujeres del entorno de Epstein. En un momento dado, Tisch preguntó si una mujer con la que estaba interesado en reunirse era “profesional o civil”. Epstein respondió que la mujer era “civil, pero rusa, y rara vez dice toda la verdad”.

Al parecer, la NFL ha iniciado una investigación.

“Tuvimos una breve relación en la que intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas y, además, hablamos de películas, filantropía e inversiones”, declaró Tisch a CNN. “No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona horrible y me arrepiento profundamente de haberme relacionado con él”.

Los archivos de Epstein han sacudido a la comunidad científica y universitaria. Epstein era un importante donante y también buscaba a los mejores profesores de física, paleontología y muchos otros campos.

Harvard amplió su investigación —que inicialmente se centraba en la correspondencia del exrector Larry Summers— para incluir a grandes donantes, según el Harvard Crimson. Varias personas vinculadas a la universidad, entre ellas el abogado Alan Dershowitz, tenían estrechos vínculos con Epstein. El profesor de matemáticas Martin Nowak fue sancionado por Harvard en 2021 por sus vínculos con Epstein, aunque posteriormente se levantaron esas sanciones, según The Crimson.

Summers, quien fue secretario del Tesoro bajo Clinton, ya no da clases en Harvard y ha sido apartado de juntas directivas.

En Yale, el profesor de informática Dale Gelernter, que recomendó a una estudiante para un puesto de trabajo con Epstein en 2011, tras el polémico acuerdo judicial de este último, ha sido suspendido esta semana por la universidad. No ayudó que Gelernter describiera a la candidata como “muy pequeña, rubia y atractiva”.

Gelernter defendió la recomendación en un correo electrónico enviado a un funcionario de la universidad, según el Yale Daily News, argumentando que simplemente estaba tratando de ayudar a la mujer a conseguir el trabajo apelando a lo que sabía de Epstein como hombre heterosexual.

“Era inteligente, encantadora y guapísima. ¿Debería haber ocultado esa información? ¡Nunca!”, escribió Gelernter en su propia defensa en un correo electrónico enviado a sus colegas. “Estoy muy contento de haber escrito la nota”.

Es una rara respuesta contra el estigma de haber mantenido correspondencia con Epstein.

El lugar de Clinton en los libros de historia presidencial ya incluía el escándalo y el juicio político relacionados con su aventura con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.

Ese legado ahora también incluirá un asterisco de Epstein por los viajes que realizó a bordo del avión del exfinancista. Comparecer ante el Capitolio para testificar sobre el escándalo podría convertirse en uno de sus últimos actos políticos.

Los expresidentes no suelen testificar en el Capitolio, y mucho menos bajo coacción. Gerald Ford lo hizo como presidente cuando explicó su indulto a Richard Nixon, y como expresidente cuando habló de una comisión para honrar el 200 aniversario del país.

Clinton, que fue famoso por declarar ante las cámaras sobre la definición de “relaciones sexuales” en relación con el caso Lewinsky, ahora también tendrá que responder a preguntas sobre sus vínculos con Epstein, que incluyen los vuelos, un viaje al extranjero y, más recientemente, fotos de él, Epstein, Maxwell y otras mujeres no identificadas nadando en una piscina y sentadas en un jacuzzi.

Se ha documentado que los viajes del expresidente demócrata con Epstein tuvieron lugar en 2002 y 2003, antes de que se supiera que Epstein estaba siendo investigado por conducta inapropiada.

Un portavoz de Clinton dijo a CNN en 2019 que no hablaban “desde hacía más de una década”.

El fundador de Microsoft y antiguo hombre más rico del mundo, uno de los asociados más famosos de Epstein, ha tenido que afrontar consecuencias personales y para su reputación por sus relaciones con Epstein. Su exesposa, Melinda French Gates, declaró recientemente que Gates tendrá que explicar ese vínculo

“Cualquier pregunta que quede sin respuesta, y ni siquiera puedo empezar a imaginar todas ellas, son para esas personas e incluso para mi exesposo. Son ellos quienes deben responder a esas preguntas, no yo”, afirmó.

Sobre los documentos más recientes, Gates ha declarado lo siguiente:

“Me recuerda algo. Me arrepiento de cada minuto que pasé con él y pido perdón por haberlo hecho”, declaró a una cadena de televisión australiana. “Nunca fui a la isla (de Epstein). Nunca conocí a ninguna mujer, así que cuanto más se sepa, más claro quedará que, aunque fue un error pasar ese tiempo con él, no tuvo nada que ver con ese tipo de comportamiento”.

Pero Gates siguió relacionado con Epstein mucho después de su condena. Una invitación del calendario de Google sugiere que hubo una reunión entre ambos en 2014.

Más tarde, Trump nombraría al fiscal federal responsable del acuerdo judicial de Epstein, Alex Acosta, como su primer secretario de Trabajo. Acosta, que en su día fue una estrella en ascenso dentro del Partido Republicano, se vio obligado a abandonar la administración Trump en 2019 debido a la polémica suscitada por ese acuerdo judicial, que resurgió una década más tarde tras una investigación del Miami Herald.

Antes de esa revelación, Epstein se embarcó en una campaña de rehabilitación de su imagen que duró años, contratando a un especialista en relaciones públicas y organizando cenas con personalidades como Katie Couric y George Stephanopoulos (ambos se arrepienten de haber asistido). Los atrajo a la cena prometiéndoles que el entonces príncipe Andrés estaría allí.

El gurú de la autoayuda Deepak Chopra, el famoso médico Peter Attia y el multimillonario Richard Branson también mantuvieron una relación amistosa con Epstein en privado mucho después de que este se convirtiera en un paria público, pero ninguno de ellos ha sido acusado de ningún delito. Tendrán que lidiar con la reacción negativa del público mientras intentan vender libros y mantener a sus seguidores.

El secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, afirmó el año pasado en un podcast que Epstein, su vecino en Nueva York, le daba escalofríos y que no se reunió con él después de 2005. Pero esa afirmación se contradice en los archivos con correos electrónicos que muestran que Lutnick llevó a su esposa, sus hijos y sus niñeras a la isla de Epstein para almorzar en 2012.

En su testimonio ante el Congreso, Lutnick afirmó que no tenía ninguna relación con Epstein.

“Es cierto que almorzamos en la isla durante una hora y nos fuimos con todos mis hijos, mis niñeras y mi esposa… No recuerdo por qué lo hicimos”.

Pero su mala memoria ha llevado a Massie y a varios demócratas a pedir su dimisión. No hay indicios de que Trump haya perdido la confianza en él.

También fue en ese período de 2019 cuando otro socio multimillonario de Epstein, Leon Black, se vio obligado a dimitir anticipadamente de su cargo de CEO de Apollo Global Management.

El director del laboratorio de medios del MIT, Joi Ito, también dimitió ese año tras revelarse que había recaudado fondos para el laboratorio con Epstein.

El fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, se ha enfrentado este año a un nuevo escrutinio por su participación en esa iniciativa de recaudación de fondos, junto con Epstein, que se prolongó hasta 2018.

En una publicación en X, Hoffman reconoció haber mantenido reuniones adicionales con Epstein y afirmó que los archivos deberían hacerse públicos en su totalidad.

“Las víctimas de las abominables y viles acciones de Epstein merecen toda la información que buscan, y sigo pidiendo al presidente Trump que se la facilite”, escribió Hoffman.

El fundador de Tesla y SpaceX y aliado de Trump, Elon Musk, también vio cuestionado su relato de haber rechazado una invitación a la isla, luego de que los documentos mostraran que fue él quien preguntó cuándo sería “la fiesta más salvaje”. No hay evidencia de que haya visitado la isla y él lo niega.

Pero, ¿quién admitiría hoy cualquier interacción con Epstein? El público deberá esperar más documentos y menos censuras si espera ver una rendición de cuentas más amplia.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.