Apartan de los JJ.OO. a atleta ucraniano por “negarse a cumplir” las reglas sobre casco en honor a compatriotas fallecidos

El corredor ucraniano de skeleton Vladylsav Heraskevych fue retirado de la competición en los Juegos Olímpicos de Invierno por “negarse a adherirse” a las directrices de expresión para atletas del Comité Olímpico Internacional (COI) con respecto a su insistencia en usar un casco con imágenes de atletas muertos durante la guerra en Ucrania durante la competición.

En un comunicado, el COI dijo: “Tras haber recibido una última oportunidad, el corredor de skeleton Vladylsav Heraskevych de Ucrania no podrá comenzar su carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 esta mañana.

La decisión se tomó tras su negativa a cumplir con las Directrices del COI sobre la Expresión de los Atletas. El jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) la tomó basándose en que el casco que pretendía usar no cumplía con las normas.

“Por lo tanto, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido con pesar retirar su acreditación para los Juegos Milano Cortina 2026.

A pesar de los múltiples intercambios y reuniones en persona entre el COI y el Sr. Heraskevych, la última esta mañana con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, este no consideró ningún tipo de compromiso.

Heraskevych dijo a CNN Sports que planea apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

