Cristiano Ronaldo volverá a jugar con el Al-Nassr tras días de huelga

Por Hugo Manu Correa, CNN en Español

Hubo bandera blanca. Tras días de encono, silenciosos sonoros y un popurrí de versiones, Cristiano Ronaldo y su club, el Al-Nassr de Arabia Saudita, resolvieron el conflicto, por lo que CR7 regresará este fin de semana a vestir la camiseta amarilla en el partido correspondiente al torneo doméstico.

Cristiano Ronaldo sigue siendo una súper figura del fútbol. Pero fuera del verde rectángulo tiene un radio de influencia que va más allá.

El delantero de 41 años hizo tronar su escarmiento con un tema medular, mostrando su fuerte desacuerdo con la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF), que —el siente— está perjudicando al Al-Nassr.

La queja fue clara. CR7 señaló al importante fondo —que rige el destino de varios clubes de la Liga Árabe— de trato desigual, afirmando que su equipo fue perjudicado durante la última ventana de transferencias.

La bomba estalló cuando el Al-Ittihad transfirió hace pocos días atrás a Karim Benzema a Al-Hilal, el actual líder del torneo y competidor directo del Al-Nassr, que es escolta a un punto.

El problema es que tanto el Al-Hilal como el Al-Nassr son propiedad de este mismo Fondo Soberano, lo que llevó a Cristiano Ronaldo a pensar que los dueños perjudicaron a su equipo. Esto, entiende él, afecta la posibilidad de tener un equipo competitivo con el que pelear de igual a igual, opacando así su voracidad de seguir ganando títulos.

Otro factor que tuvo incidencia en la turbulenta situación entre el futbolista y el club fue que, desde diciembre, el Al-Nassr les había quitado poder de decisiones a los portugueses Jose Semedo, director general, y Simao Coutinho, director deportivo. Cristiano Ronaldo defendió con énfasis a ambas personas. El regreso de ambos a sus pretéritos cargos en la toma de importantes decisiones también fue zanjado.

El luso no viajó a Turkmenistán para el partido en el que el Al-Nassr venció este miércoles al Arkadag FK, válido por la Champions League de Asia. Su regreso está pautado para este fin de semana, concretamente el sábado, ante el Al-Fateh por la Liga Saudí.

Recordemos que Cristiano Ronaldo tiene un objetivo supremo a la vista: llegar a la cumbre de los 1.000 goles en su carrera deportiva.

El mítico delantero luso ha convertido hasta el momento 961 goles. Esa voracidad competitiva es la que quiere saciar estando afilado, sin otorgar concesiones, ni siquiera a quienes lo rodean de bajar el nivel de exigencia.

Cristiano Ronaldo quiere seguir manteniendo el listón alto. Esa es la manera con la cual pretende llegar al Mundial de la FIFA a disputarse a mitad de año en Canadá, Estados Unidos y México. Entre junio y julio, en la magna competencia, CR7 querrá seguir agrandando su enorme legado. El portugués ya comenzó a jugarlo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.