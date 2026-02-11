Como en EE.UU., las Fuerzas Armadas de Ecuador fijan reglas para la cobertura de prensa. Medios señalan censura

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador fijó lineamientos para la forma en la que considera deben realizarse las coberturas de prensa sobre la institución, una acción similar a la que el Departamento de Defensa de Estados Unidos llevó a cabo a finales del año pasado y que ha generado molestia entre medios, periodistas y organizaciones civiles ecuatorianas, que acusan un acto de censura por parte de la milicia.

La difusión de los lineamientos se dio a conocer este martes en el noticiero de la cadena Ecuavisa, afiliada de CNN. Durante la emisión, Ecuavisa reportó la existencia de dos documentos militares con nuevas disposiciones para las coberturas que, dice el medio, podrían afectar el trabajo periodístico. “Desde este 28 de enero quienes, a su juicio, afecten su imagen pública y la confianza ciudadana quedan excluidos de toda cobertura”, señaló.

CNN accedió a los documentos citados por Ecuavisa. Uno de ellos se titula “Informe para la coordinación, acreditación y gestión estratégica de medios de comunicación en eventos institucionales de las Fuerzas Armadas”. El otro, “Lineamientos para la coordinación, acreditación y gestión estratégica de medios de comunicación en eventos institucionales de las Fuerzas Armadas”.

Entre otras medidas, los documentos establecen que la invitación y acreditación de medios de comunicación para actividades de las Fuerzas Armadas se realizará “exclusivamente bajo criterios técnicos previamente definidos”, que consideren aspectos como línea editorial del medio, tratamiento informativo histórico respecto a las Fuerzas Armadas, rigor informativo, conducta profesional y postura frente al rol de las Fuerzas Armadas. También dicen que la acreditación de medios “no afines” se dará solo de forma excepcional.

Por la noche, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó la existencia de estos documentos. En un comunicado, criticó “la reciente difusión de documentación oficial por parte de un medio de comunicación” y dijo que los lineamientos “no tienen como propósito restringir, limitar ni impedir el ejercicio del trabajo periodístico ni afectar el derecho a la información”, sino “ordenar, planificar y garantizar que la labor informativa se desarrolle de manera adecuada, oportuna y segura durante los eventos oficiales organizados por las Fuerzas Armadas”.

CNN contactó al Ministerio de Defensa y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, para pedir comentarios sobre los documentos y los señalamientos de censura y está en espera de respuesta.

En un mensaje enviado a periodistas, el Ministerio dijo que las Fuerzas Armadas son una “institución apolítica” y que, en el marco de la declaración de conflicto interno armado que se mantiene desde enero de 2024 en el país, “tiene la facultad para emitir sus propios lineamientos de comunicación”. La institución agregó que ese criterio “no les exime de informar de manera transparente y oportuna las acciones en defensa del país” y dijo estar comprometida con la libertad de prensa.

En sus lineamientos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ordena que “se evite la acreditación de medios, comunicadores o personal de manera reiterada y debidamente documentada” si, a su criterio, “mantienen una posición contraria, desinformativa o perjudicial para la imagen, visión y valores institucionales”. El documento no especifica cuáles son los criterios para considerar que un periodista o una información tienen esas características.

Por otra parte, solicita que se autorice “de manera excepcional y estratégica” la inclusión selectiva de medios de comunicación “no afines”, solamente cuando existan eventos considerados por las Fuerzas Armadas “de alto valor simbólico, histórico o patriótico” y que la participación de los periodistas de esos medios sea una oportunidad “para fortalecer la imagen institucional”.

En otra parte de los lineamientos se establecen matrices de calificación a los medios de comunicación y periodistas a través de un “procedimiento interno de evaluación y registro” e, incluso, se agregan categorías de clasificación que determinan los medios que pueden cubrir actividades de las Fuerzas Armadas. Las calificaciones se establecen de 80 a 100 puntos como “medio apto o afín”, de 60 a 79 como “medio apto condicionado” y menor a 60 como “medio no apto para acreditación”.

La cadena Ecuavisa consideró que una investigación suya publicada a inicios de año sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la instalación de un radar a cargo de Fuerzas Armadas para la lucha contra el crimen organizado habría empujado la decisión de establecer nuevos lineamientos para la cobertura de prensa.

“Estas limitaciones fueron emitidas después de una serie de reportajes de Televistazo sobre irregularidades en la ejecución de un millonario contrato de un radar de última generación para la lucha contra el narcotráfico que permanece embodegado desde hace seis meses en España”, señaló Ecuavisa.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dijo a mediados de enero que la ejecución del contrato para la instalación de un nuevo radar no se suspendió sino que “estaba en espera” porque la Fuerza Aérea hizo un concurso para contratar las obras civiles como carreteras y bases para el asentamiento del radar y que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, al que se concedió el contrato, se encontró con problemas geológicos y climáticos que impidieron por “fuerza mayor” que las obras de instalación del nuevo radar empiecen.

“Nosotros somos los más interesados en que se concluya esta obra porque toda ayuda que tengamos para el combate al narcotráfico es importante”, dijo Loffredo. Cuestionó que se intente poner en duda la “lucha frontal” contra el narcotráfico de las fuerzas militares.

La semana pasada, el periodista de Ecuavisa Paúl Romero, que ha cubierto por varios años temas de seguridad e investigó el caso de la compra de un nuevo radar de vigilancia aérea, denunció, a través de la organización de defensa de la libertad de expresión Fundamedios, que estaría siendo excluido de coberturas por parte del Ministerio de Defensa y que, desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa, la institución dejó de responderle a sus requerimientos y solicitudes de información.

Este martes, Romero publicó en X imágenes de los lineamientos de las Fuerzas Armadas y dijo: “Nunca he sido ni seré instrumento de propaganda oficial”.

Los lineamientos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador tienen parecido con las reglas que el Departamento de Defensa de EE.UU. difundió en 2025 para la cobertura de sus actividades. Entre otras cosas, el Pentágono estableció que los periodistas no podrán publicar información que previamente no haya sido autorizada por la propia institución, una medida que generó molestia entre reporteros e hizo que algunos entregaran sus acreditaciones.

Sobre las nuevas disposiciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fundamedios se pronunció este martes, al calificar el hecho como un “inaceptable estado de censura previa incompatible con una sociedad democrática y violatorio de los principios constitucionales e interamericanos”.

“Alertamos a la sociedad ecuatoriana y a la comunidad internacional: este es un ataque grave, estructural y deliberado contra la libertad de expresión y de prensa en Ecuador”, cuestionó la organización no gubernamental.

