Archivos publicados de Epstein incluyeron un video mostrando el rostro de un empleado encubierto del FBI

La continua dificultad del Departamento de Justicia con las ediciones por protección en los archivos publicados relacionados con Jeffrey Epstein siguió este miércoles, cuando se descubrió que el rostro de un empleado encubierto del FBI quedó visible en un video.

El departamento solicitó a CNN que hiciera irreconocible el rostro de una persona encubierta en un video publicado de una operación encubierta del FBI para obtener una libreta negra de los contactos de Epstein.

El video de 2009 muestra al exmayordomo de la casa de Epstein en Palm Beach, Alfredo Rodríguez, intentando vender una libreta negra de direcciones y números de teléfono, asegurando que contenía personas influyentes y víctimas de Epstein, a la persona encubierta.

“Vas a ver a mucha gente importante aquí”, dice Rodríguez en el video, agregando que el libro incluye números de teléfono de menores de edad.

Después de que CNN publicara este video, el Departamento de Justicia informó que no logró ocultar el rostro de una persona encubierta en el video, cuando lo incluyó en la publicación más reciente de documentos de Epstein. CNN actualizó el video ocultando el rostro de la persona encubierta.

El enlace original donde se encontraba el video ya no incluye el documento.

CNN se comunicó con el FBI y el Departamento de Justicia antes de publicar el video. El FBI indicó a CNN que contactara al Departamento de Justicia, que no respondió a las solicitudes de comentarios este miércoles.

El video fue grabado dos años después de que el FBI exigiera a Rodríguez entregar cualquier documento de Epstein, de acuerdo con documentos judiciales. Rodríguez, en cambio, intentó vender el libro por US$ 50.000, según esos documentos.

Rodríguez también afirmó en el video que Ghislaine Maxwell —la cómplice de larga data de Epstein, quien ha sido condenada por su papel en los delitos y actualmente está en prisión— mantenía una base de datos de chicas, que incluía imágenes desnudas.

“Las adolescentes tenían brackets”, dice Rodríguez. Sin embargo, no presentó pruebas de la existencia de la supuesta base de datos.

El video muestra a la persona encubierta entregando una bolsa de dinero en efectivo a Rodríguez antes de finalizar.

El exmayordomo fue arrestado posteriormente por no entregar el libro como prueba, pero afirmó que era de su propiedad y su “póliza de seguro”, temiendo que Epstein lo hiciera “desaparecer”, de acuerdo con los registros judiciales.

Finalmente, se declaró culpable de cargos de obstrucción y fue sentenciado a 18 meses de prisión. Rodríguez murió en 2014.

No es la primera vez que el Departamento de Justicia no logra editar cierta información en los millones de archivos publicados sobre Epstein.

El departamento sigue enfrentando críticas por publicar documentos que incluían los nombres de víctimas y por redactar en exceso información relacionada con quienes pudieron haber ayudado a Epstein en sus delitos.

“Si el nombre de algún hombre fue editado y no debería haberlo sido, por supuesto, lo daremos a conocer”, dijo la secretaria de Justicia, Pam Bondi, durante una audiencia en el Congreso este miércoles. “Si el nombre de una víctima no fue editado, por favor, infórmenos y lo editaremos”.

Bondi agregó: “Nos dieron 30 días para revisar, editar y dejar de redactar millones de páginas de documentos; nuestra tasa de error es muy baja”.

