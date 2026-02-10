Las 5 cosas que debes saber este 10 de febrero

Por CNN en Español

Rusia critica el “estrangulamiento” de EE.UU. a Cuba. El difícil acto de equilibrio de Sheinbaum ante Trump. ¿Qué pasó con Guanipa en Venezuela? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por conspirar con Jeffrey Epstein para abusar de menores, envió este lunes un mensaje claro a Donald Trump: si el presidente le concediera una clemencia, ella limpiaría su nombre de cualquier irregularidad relacionada con Epstein.

El Gobierno de Rusia dijo que “la situación en Cuba es realmente crítica” debido al “estrangulamiento” de Estados Unidos a los envíos de petróleo a la isla. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró además que Moscú está “discutiendo posibles soluciones” con sus “amigos cubanos”.

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue detenido la noche del domingo en Caracas solo unas horas después de ser excarcelado, en la primera vez que se conoce que uno de los presos políticos que salió de prisión vuelve tras las rejas desde que el chavismo anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones. ¿Cómo fue la detención? ¿Qué dijo la Fiscalía? Esto es lo que se sabe.

La relación de Claudia Sheinbaum con Donald Trump se ha convertido en una estira y afloja de la política exterior, económica y de seguridad de México, un vaivén entre amortiguar las amenazas arancelarias de Estados Unidos y preservar el principio soberanía y no intervención. El equilibrio que practica la mandataria parece frágil: no pierde la calma pero cede en demandas clave y, si se resistiera, se enfrentaría a un enorme costo. Análisis.

Al menos 10 senadores estadounidenses reportaron el año pasado compras o ventas de acciones que involucraban a empresas de sectores supervisados por las comisiones en las que participan. Las transacciones preocupan a los organismos de control gubernamental luego de que una iniciativa bipartidista para prohibir esta práctica fracasara en el Capitolio.

¿Cuál patinadora rompió el récord olímpico en la prueba de velocidad sobre hielo de 1.000 metros en Milán?

A. Femke Kok.

B. Joy Beune.

C. Miho Takagi.

D. Jutta Leerdam.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Bad Bunny redefinió lo que significa ser un patriota estadounidense

Durante meses, sectores conservadores —desde el presidente hacia abajo— han retratado a Bad Bunny como antiestadounidense. El domingo, en poco más de 13 minutos de música, estrellas y simbolismo, él planteó otra pregunta: ¿y si yo soy el verdadero estadounidense?

Musk apunta a la creación de una “ciudad” en la Luna. ¿Qué pasó con Marte?

El multimillonario dijo que su compañía SpaceX ahora ha cambiado sus prioridades para impulsar la construcción de “una ciudad de crecimiento autónomo en la Luna”, argumentando que podría lograrse en menos de una década, en comparación con un plan similar en Marte, que demoraría más de 20 años.

Buscaban un yate de lujo y compraron un bote lleno de moho. Hoy es su hogar flotante

Lo que comenzó como una búsqueda casual de un bote en internet terminó con una revolución de sus vidas: Janis y Blaine restauraron una embarcación destrozada en Alaska y la convirtieron en su hogar flotante.

10 veces

La antigua ciudad de Éfeso, en la provincia de İzmir, en el oeste de Turquía, cubre unas 1.600 hectáreas, alrededor de 10 veces el tamaño de Disneylandia.

— “Podremos criticarle muchas cosas a su administración (del presidente Donald Trump), pero en Venezuela y en Cuba está haciendo lo que los venezolanos y los cubanos llevamos gritando durante años”

Dijo a CNN en Madrid el activista y dramaturgo cubano Yúnior García, quien salió de la isla en 2021 tras organizar marchas para solicitar más libertades políticas.

La historia de la pareja que se casó en vivo en el medio tiempo del Super Bowl LX

Una pareja se casó en vivo durante el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX. Según la agencia Associated Press, los novios habían invitado al artista a su boda, pero él los sorprendió al invitarlos a casarse durante su presentación, donde incluso actuó como testigo y firmó su acta de matrimonio.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. La patinadora de velocidad neerlandesa Jutta Leerdam dominó la pista del Estadio de Patinaje de Velocidad de Milán durante la final de los 1.000 metros, estableciendo un nuevo récord olímpico.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.