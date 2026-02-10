Ha sido un invierno brutal, pero llega el mejor momento para las grandes tormentas en el noreste de EE.UU.

Por Mary Gilbert, CNN

Ha sido un invierno considerablemente frío y nevado para el noreste de EE.UU., pero el mes que normalmente es el más nevado de la región apenas está comenzando.

Las tormentas de nieve más impactantes en el noreste, muchas de las cuales son poderosos nor’easters, ocurren con mayor frecuencia en febrero, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Esto se debe a que los ingredientes necesarios para crear tormentas invernales de gran magnitud históricamente tienden a alinearse en este mes, a diferencia de lo que ocurre más temprano en la temporada.

Como resultado, si se sigue la ruta de la Interestatal 95 desde Virginia hasta Maine, casi todas las ciudades a lo largo y al este de esta transitada carretera suelen recibir más nieve en febrero que en cualquier otro mes.

Muchas de las principales ciudades a lo largo del corredor de la I-95 ya han registrado este invierno una cantidad de nieve superior al promedio por primera vez en varios años, debido principalmente a una tormenta histórica y mortal en enero.

Si las condiciones se mantienen, todo lo que se necesitará para otra nevada extraordinaria este mes es una tormenta que siga la trayectoria adecuada por la costa este.

El tope de nevadas en febrero en el Atlántico medio y el noreste está vinculado al océano Atlántico.

Las temperaturas de la superficie del mar a lo largo de la costa atlántica suelen ser relativamente cálidas al comienzo del invierno, ya que los grandes cuerpos de agua tardan en perder el calor del verano y el otoño. Cualquier tormenta que interactúe con este calor tiene más probabilidades de traer lluvia que nieve.

Normalmente, las temperaturas del agua se enfrían hacia febrero, pero este año se enfriaron más rápido de lo normal, en parte debido a varias oleadas brutales de aire ártico al inicio de la temporada.

Las temperaturas de la superficie del mar desde el norte de Nueva Inglaterra hasta las Carolinas están hasta 8,3 °C por debajo de lo normal esta semana, según datos de la NOAA. Eso es extremadamente frío, incluso cuando gran parte del océano Atlántico abierto sigue anormalmente cálido.

Estas frías temperaturas oceánicas, combinadas con episodios de aire frío, dejaron la puerta abierta para un invierno nevado al entrar febrero.

En consecuencia, esta temporada ha dejado en vergüenza a los inviernos recientes para algunos: se perfila como uno de los cinco inviernos más fríos hasta la fecha para algunas localidades de la costa este, según datos del Southeast Regional Climate Center.

Tanto el aire como el agua podrían estar fríos toda la temporada, pero no va a nevar hasta que llegue una tormenta que pueda aprovechar esas condiciones.

Dos tormentas de este invierno ya han mostrado lo que sucede cuando las condiciones son propicias. La primera fue la destructiva tormenta de nieve y hielo de finales de enero que cruzó el sur y luego subió por la costa este. La otra fue una bomba ciclónica que azotó el sureste y las Carolinas al iniciar febrero.

La ciudad de Nueva York registró poco más de 533 mm de nieve entre diciembre y enero, cuando normalmente la ciudad recibe unos 356 mm. En el mismo periodo, cayeron casi 406 mm en Filadelfia, cuando la ciudad normalmente recibe un poco más de 254 mm.

Washington y Boston también llegaron a febrero con totales de nieve superiores al promedio.

Otra tormenta de nieve histórica para el este no parece estar en el pronóstico al menos para los próximos días, gracias a un importante cambio de patrón que finalmente descongelará el noreste.

Esa tendencia de calentamiento parece que se mantendrá. Los pronósticos más recientes del Climate Prediction Center indican que las temperaturas estarán por encima de lo normal durante gran parte de la segunda mitad de febrero.

Aún es posible que caiga nieve —y hielo— aunque no haga un frío extremo, pero este pronóstico podría significar que las mayores nevadas de la temporada ya ocurrieron. Algunos modelos de pronóstico insinúan la posibilidad de una tormenta costera a principios de la próxima semana, pero hay pocas probabilidades de que se materialice tal como se muestra actualmente.

Los últimos inviernos en el noreste fueron poco invernales. El invierno pasado terminó entre el tercio superior de los inviernos más cálidos registrados, a pesar de episodios de frío intenso. El invierno 2023-2024 fue el más cálido registrado tanto en el noreste como en todo el territorio continental de EE.UU. Y la temporada 2022-2023 está empatada como la tercera más cálida en el noreste.

El invierno es la estación que se calienta más rápido en casi el 75 % de EE.UU. a medida que el planeta se calienta debido a la contaminación por combustibles fósiles.

El calor fuera de temporada y la escasa cantidad de nieve van de la mano, y las nevadas están disminuyendo en todo el mundo.

La ciudad de Nueva York tuvo un déficit de nieve de más de 900 milímetros durante los dos inviernos anteriores. A pesar de que el total de esta temporada hasta la fecha finalmente alcanzó el promedio superior, hará falta una cantidad absurda de nieve para reducir el déficit general, y es la misma historia para las ciudades de toda la región.

