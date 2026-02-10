El COI prohíbe el casco de un corredor ucraniano de skeleton con imágenes de atletas caídos en la guerra

Por Aleks Klosok, CNN

El corredor ucraniano de skeleton, Vladyslav Heraskevych, afirma que el Comité Olímpico Internacional (COI) le prohibió usar el casco con imágenes de atletas caídos durante la guerra en Ucrania.

El lunes, el joven de 27 años usó el casco durante una sesión de entrenamiento de skeleton para los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina d’Ampezzo.

Los atletas que aparecen en el casco son: la levantadora de pesas Alina Perehudova, el boxeador Pavlo Ischenko, el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, el actor y atleta Ivan Kononenko, el saltador y entrenador Mykyta Kozubenko, el tirador Oleksiy Habarov y la bailarina Daria Kurdel.

En un video publicado en redes sociales tras su entrenamiento, Heraskevych, quien portó la bandera de su país en la ceremonia inaugural, declaró que Toshio Tsurunaga, representante del COI a cargo de la comunicación entre los atletas, los comités olímpicos nacionales y el COI, había acudido a la Villa Olímpica para informarle la decisión.

“Una decisión que me rompe el corazón. Siento que el COI está traicionando a los atletas que formaron parte del movimiento olímpico, al no permitirles ser homenajeados en el escenario deportivo donde nunca más podrán volver”, afirma en el video.

“A pesar de los precedentes, tanto en la actualidad como en el pasado, en los que el COI permitía tales homenajes, esta vez decidieron establecer normas especiales solo para Ucrania”.

CNN Sports se ha puesto en contacto con el Sr. Tsurunaga para obtener sus comentarios.

Heraskevych declaró posteriormente a Reuters que la decisión del COI se basó en la Regla 50.

La Regla 50.2 de la Carta Olímpica establece que “no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en las sedes, instalaciones u otras áreas olímpicas”.

El Comité Olímpico de Ucrania anunció este martes que había presentado una solicitud oficial al COI para que Heraskevych usara un casco conmemorativo en los Juegos.

“El casco fue creado para honrar a los atletas ucranianos que murieron defendiendo a Ucrania o que fueron víctimas de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania”, declaró el Comité Olímpico de Ucrania en un comunicado.

“El Comité Olímpico Nacional de Ucrania enfatiza que cumple plenamente con los requisitos de seguridad y las normas del COI, no contiene publicidad, lemas políticos ni elementos discriminatorios, y se confirmó que cumple con los estándares establecidos durante las sesiones oficiales de entrenamiento”.

En una conferencia de prensa, el portavoz del COI, Mark Adams, reconoció que la organización recibió la solicitud, pero que aún no creía que se debiera permitir el casco.

“Recibimos la solicitud formal para usar el casco en competición esta mañana. El COI comprende plenamente el deseo de los atletas de recordar a sus amigos y colegas que perdieron la vida en conflictos”, declaró Adams.

“Anoche se celebró una reunión informal con el entrenador del Sr. Heraskevych y su delegación, y reiteramos nuestra comprensión del deseo del atleta de rendir homenaje a sus compatriotas ucranianos. Los Juegos deben estar separados no solo de la interferencia política y religiosa, sino de todo tipo de interferencias para que todos los atletas puedan concentrarse en su rendimiento.

“Lo ha hecho en los entrenamientos y en redes sociales, ha expresado su opinión, pero lo que hemos dicho es que este casco va en contra de las directrices”.

Adams concluyó: “Tras la reunión, haremos una excepción a las directrices para permitirle usar un brazalete negro durante la competición. Creemos que es un buen acuerdo”. CNN Sports se ha puesto en contacto con el Comité Olímpico Ucraniano para solicitar comentarios.

En declaraciones a CNN antes de los Juegos, el atleta ucraniano prometió usar el evento como plataforma para recordar al mundo la guerra que Rusia libra en su país e insinuó que podrían producirse protestas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, elogió en redes sociales a Heraskevych por usar el casco, agradeciéndole “por recordarle al mundo el precio de nuestra lucha”.

“Esta verdad no puede ser incómoda, inapropiada ni calificarse de ‘manifestación política en un evento deportivo’. Es un recordatorio para todo el mundo de lo que es la Rusia moderna”, escribió Zelensky.

“Y esto es lo que nos recuerda a todos el papel global del deporte y la misión histórica del propio movimiento olímpico: se trata de la paz y por el bien de la vida. Ucrania se mantiene fiel a esto. Rusia demuestra lo contrario”.

El COI autorizó a 13 atletas rusos y 7 bielorrusos a participar como Atletas Neutrales Individuales en los Juegos de Invierno.

Heraskevych acaparó titulares en todo el mundo hace cuatro años en los Juegos de Beijing cuando alzó una pancarta con la leyenda “No a la guerra en Ucrania” para protestar contra la, por entonces, inminente invasión rusa.

