Trump llama a la presentación de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl 2026 “la peor de la historia”

Por Kit Maher, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump —quien se saltó el Super Bowl y asistió a una fiesta para ver el partido en Florida— calificó la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo como “una bofetada en la cara” y afirmó que “nadie entiende una palabra” de lo que decía la estrella puertorriqueña de la música.

“El show de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, escribió Trump en Truth Social. “Este ‘show’ es solo una ‘bofetada en la cara’ para nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords cada día”.

Bad Bunny, quien es originario de Puerto Rico, cantó en español, lo cual aparentemente ofendió al presidente.

La crítica de Trump no es sorprendente; anteriormente dijo que Bad Bunny, quien se ha manifestado en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, era una “terrible elección” para el show de medio tiempo.

El espectáculo pareció hacer felices a muchas otras personas, desde los fans en Santa Clara, California, hasta las fiestas para ver el partido en Puerto Rico y en todo el país, donde las redes sociales estaban llenas de comentarios sobre el arte mostrado y la gran cantidad de estrellas que hicieron cameos durante el show.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.