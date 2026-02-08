La cooperación con ICE es la última división entre estados rojos y azules

Análisis de Ronald Brownstein, CNN

La cooperación con la aplicación federal de las leyes de inmigración está surgiendo como una línea divisoria importante entre los estados rojos y azules, y como una fuente de conflicto cada vez mayor entre la administración del presidente Donald Trump y los funcionarios demócratas locales.

Incluso mientras republicanos y demócratas en el Congreso se enfrentan por establecer nuevos límites a las tácticas utilizadas por los agentes federales de inmigración, los estados rojos y azules se están distanciando en cuanto a si sumarse o no a la agenda de deportaciones masivas de Trump. Los estados rojos ahora están aprobando leyes que exigen que todas las agencias de aplicación de la ley locales firmen acuerdos formales de asociación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), incluso mientras más estados azules avanzan para prohibir que las fuerzas del orden locales ingresen en tales acuerdos.

Como en muchos otros frentes, Trump y los republicanos en el Congreso están intentando presionar a los estados azules para que adopten las políticas de los estados rojos. Trump ha intentado repetidamente bloquear fondos federales para estados y ciudades que no brinden cooperación total con su agenda de deportaciones, solo para ver que sus intentos han sido detenidos repetidamente por los tribunales.

Como parte de las negociaciones en curso sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, algunos republicanos del Congreso están ahora redoblando esfuerzos para castigar a los llamados estados o ciudades santuario que limitan su participación en la aplicación de las leyes de inmigración, incluso mediante sanciones penales contra los funcionarios locales. Pero los republicanos prácticamente no tienen ninguna posibilidad de atraer los 60 votos en el Senado que necesitarían para impulsar tales propuestas.

Incluso la agenda de aplicación de la administración se ha estructurado para aumentar la presión sobre las jurisdicciones azules. En un momento, la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, dijo a funcionarios de Minnesota que podían “poner fin al caos” en el estado entregando información sensible de registro de votantes al Gobierno federal. (Rechazaron la solicitud).

Trump y el zar fronterizo, Tom Homan, también han sugerido repetidamente que las comunidades que permitan el acceso a cárceles y prisiones locales que ICE desea no verán los despliegues altamente militarizados que han perturbado Los Ángeles, Chicago, Minneapolis y otras ciudades.

Sin embargo, la amenaza de someter nuevas ciudades a esa forma intrusiva de aplicación puede ser menos persuasiva tras la intensa reacción pública contra los primeros despliegues del presidente, especialmente en Minneapolis.

La capacidad de Trump para superar estos obstáculos y lograr una mayor participación de los Gobiernos locales podría decidir el destino de su impulso por las deportaciones. Tradicionalmente, dicen los expertos en inmigración, entre el 70 % y el 75 % de todos los arrestos de ICE provienen de la transferencia de inmigrantes indocumentados ya detenidos por otros delitos, incluso menores, por la fuerza pública local.

Dada la creciente inquietud pública ante las incursiones federales directas en las ciudades azules, muchos expertos creen que no existe una vía políticamente plausible para que Trump alcance sus metas sin precedentes de arrestar migrantes indocumentados —3.000 al día, más de 1 millón al año— sin convencer o coaccionar a la Policía local para que amplíe su propia participación. “Sigue siendo cierto que la Policía estatal y local es la clave para emprender deportaciones masivas”, dijo Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Ley y Política de Inmigración en la Universidad de California, Los Ángeles.

Esa dinámica otorga poder de negociación a los demócratas estatales y locales, que funcionarios de estados como Nueva York, Nuevo México y Maryland están usando para erigir nuevas barreras a la cooperación con ICE. Su disposición a enfrentarse a Trump de esa manera es una medida de cuánto ha cambiado la política inmigratoria en solo los 15 meses desde que el tema ayudó a impulsar el regreso del presidente a la Casa Blanca. “Desde el minuto” en que los operativos urbanos de Trump se han “desplegado, me parece muy claro que la imagen y la política de esto son totalmente diferentes”, dijo Charles Coughlin, un consultor político republicano de Arizona.

El principal mecanismo para que las agencias de aplicación de la ley estatales y locales se asocien con ICE es un programa llamado 287(g). Ese programa fue creado por una ley de reforma inmigratoria de 1996 aprobada por el Congreso controlado por los republicanos y promulgada por el presidente demócrata Bill Clinton.

Bajo el 287(g), las agencias de aplicación de la ley estatales o locales pueden entrar en tres tipos de asociaciones con ICE. Un enfoque, llamado el Modelo de Aplicación en Cárceles, otorga a las fuerzas del orden locales la autoridad para interrogar a los presos bajo su custodia sobre su estatus inmigratorio y ejecutar las llamadas detenciones, solicitudes administrativas de ICE para retener a los presos hasta por 48 horas después de la expiración de su sentencia. Un método relacionado, llamado el Enfoque de Agente de Servicio de Órdenes, faculta a las fuerzas del orden locales para entregar órdenes de ICE a los prisioneros en cárceles locales o prisiones estatales (pero no para interrogarlos sobre su estatus). La forma más amplia de cooperación, el Modelo de Fuerza de Tarea, autoriza a las fuerzas del orden locales a hacer cumplir las leyes federales de inmigración durante su patrullaje rutinario.

En su sitio web, el DHS dice que a partir del 6 de febrero, ha firmado acuerdos de asociación bajo 287(g) con 1.381 entidades de aplicación de la ley en 40 estados, casi exactamente 10 veces más que las que existían cuando el presidente Joe Biden dejó el cargo. Eso incluye los amplios acuerdos de fuerzas de tarea con 770 agencias en 35 estados, frente a cero cuando Biden se fue.

Al expandir rápidamente su red, ICE se ha beneficiado de las medidas tomadas por gobernadores y legislaturas republicanas para exigir que todas las agencias locales de aplicación de la ley firmen al menos una forma del acuerdo de asociación. Florida aprobó tal mandato en 2022. En 2024, después de que la estudiante Laken Riley fuera asesinada por un inmigrante indocumentado, la legislatura y el gobernador republicanos de Georgia exigieron que las fuerzas del orden locales se asociaran con ICE. En 2025, Texas y Arkansas se unieron a ellos al exigir que las fuerzas del orden locales firmen asociaciones con ICE. Solo Texas, Florida y Georgia ahora representan más de la mitad de las asociaciones que DHS enumera en su sitio web.

Otros estados controlados por republicanos, incluidos Carolina del Sur y Kentucky, están considerando proyectos de ley similares en su sesión legislativa actual. Tennessee puede ser el estado con más probabilidades de aprobar tal mandato para las fuerzas del orden locales este año.

Cameron Sexton, el presidente republicano de la Cámara de Representantes de Tennessee, me dijo que la legislación no exigiría qué tipo de asociación con ICE deben aprobar los Gobiernos locales, pero sí requeriría que elijan una de ellas.

“Creemos que una política estatal uniforme es la más beneficiosa”, dijo Sexton. “Tenemos 95 condados, 95 Departamentos del Sheriff, no se necesitan 95 políticas diferentes. Sería como decir que les permitiríamos definir lo que es asesinato, o lo que es robo de automóviles, y eso crea caos”.

La dinámica en Tennessee ilumina el desafío que enfrenta la administración Trump al intentar reclutar a las agencias de aplicación de la ley locales a nivel nacional para su red de deportación. Según el DHS, incluso antes del posible mandato estatal de Tennessee, 68 jurisdicciones allí ya han firmado acuerdos con la agencia. Pero el condado de Davidson, sede de Nashville, la ciudad más grande del estado, no lo ha hecho.

Nashville, que coopera con ICE de ciertas formas, se verá obligada a firmar un acuerdo si se aprueba la legislación en Tennessee, pero su renuencia inicial revela un patrón más amplio.

Un examen del sitio web de DHS muestra que en los estados que no han exigido ni prohibido asociaciones con ICE —que siguen siendo la gran mayoría de los estados— las entidades que se han comprometido a trabajar con la agencia tienden a ser jurisdicciones más pequeñas y no los principales centros de población donde reside la mayoría de los inmigrantes, legales e indocumentados.

En Carolina del Norte, por ejemplo, ICE enumera 28 asociaciones, pero no con Charlotte ni Raleigh. En Ohio, hay 17 asociaciones, pero no con Columbus ni Cleveland. En Pensilvania, 55 agencias han firmado acuerdos, pero no Filadelfia ni Pittsburgh. En Arizona, hay nueve asociaciones, pero Tucson y Phoenix no están entre ellas.

Lo que agrava el desafío para la administración es que, en los últimos años, más estados demócratas han avanzado para prohibir que las agencias policiales locales se asocien con ICE, incluyendo California, Washington, Oregon, Colorado, Illinois y Nueva Jersey.

En los últimos meses, la intensidad de la campaña de deportaciones de Trump ha inspirado a otros estados a unirse a ellos. El jueves, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, firmó una ley que prohíbe los acuerdos 287(g) con ICE. Se espera que Maryland finalice su propia prohibición estatal en los próximos días. El mes pasado, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, emitió una orden ejecutiva que prohíbe nuevos acuerdos. En Nueva Jersey, Mikie Sherrill, la recién elegida gobernadora demócrata, ha respaldado la codificación de los límites existentes —que se encuentran en una orden ejecutiva conocida como Immigrant Trust Directive— en una legislación formal. Vermont y Hawai también están considerando imponer límites.

El ejemplo más revelador de la cambiante política respecto a la colaboración con ICE puede estar en Nueva York. En 2022, los republicanos atacaron a la gobernadora demócrata Kathy Hochul —que enfrentó una contienda inesperadamente reñida contra Lee Zeldin— por la inmigración ilegal, especialmente después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, comenzara a enviar autobuses llenos de migrantes indocumentados a la ciudad de Nueva York.

Hoy, Hochul ha pasado a la ofensiva en temas inmigratorios contra el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, su presunto rival republicano. A fines del mes pasado, Hochul propuso un paquete de proyectos de ley para limitar las actividades federales de inmigración en Nueva York, incluyendo una medida para prohibir futuros acuerdos entre la Policía local y ICE e invalidar los 14 existentes en todo el estado.

Al presentar los proyectos, Hochul utilizó un lenguaje casi imposible de imaginar en los demócratas hace un año, cuando el partido aún se recuperaba de la reacción contra las políticas inmigratorias de Biden que ayudaron a impulsar la victoria de Trump en 2024. “Durante el último año, agentes federales de inmigración han cometido actos de violencia indescriptibles contra estadounidenses bajo el pretexto de la seguridad pública”, declaró Hochul. “Estos abusos —y la utilización de policías locales para la aplicación civil de la ley inmigratoria— no serán tolerados en Nueva York”.

Bajo el liderazgo de Blakeman, el condado de Nassau ha establecido la forma más amplia de asociación con ICE, que permite a la Policía local hacer cumplir las leyes de inmigración, y ha dicho que considerará demandar si se aprueba la legislación. Siguiendo la estrategia de Zeldin, Blakeman ha calificado a Hochul de “la gobernadora más prodelincuentes” de EE. UU.

Pero los demócratas confían en que Blakeman ha quedado del lado equivocado de la opinión pública con su defensa férrea de ICE y Trump, y su negativa a condenar los tiroteos en los que murieron Renee Good y Alex Pretti, en Minneapolis. Una encuesta de la Universidad Siena publicada la semana pasada encontró que dos tercios de los neoyorquinos creen que las tácticas de ICE han ido demasiado lejos, tres quintas partes se oponen a un posible despliegue de ICE en la ciudad de Nueva York, y una pluralidad del 47-36 % estuvo de acuerdo en que el estado debería luchar, en lugar de apoyar, la campaña de deportaciones del Gobierno federal. En general, la encuesta mostró que Hochul aventaja a Blakeman casi por 2 a 1.

En los estados indecisos, los demócratas no se oponen con tanta fuerza a ICE. En Virginia, Abigail Spanberger, la recién elegida gobernadora demócrata, no intentó prohibir que los Gobiernos locales colaboraran con ICE, pero sí derogó la orden del gobernador republicano Glenn Youngkin que los obligaba a hacerlo; la semana pasada fue más allá al cancelar todas las colaboraciones entre agencias estatales y ICE.

En Arizona, durante la pasada primavera, la gobernadora demócrata Katie Hobbs vetó un proyecto de ley aprobado por los republicanos que requería colaboraciones con ICE, pero tampoco ha propuesto prohibirlas. En los estados clave del llamado Cinturón Industrial, el gobernador demócrata Josh Shapiro, en Pensilvania, y los principales candidatos demócratas a gobernador en Michigan, Ohio y Wisconsin han criticado las tácticas de ICE, pero no han pedido prohibir las colaboraciones con ICE en sus estados, que se encuentran muy divididos políticamente.

E incluso la mayoría de los gobernadores demócratas en los estados que han limitado la cooperación con ICE han sido rápidos en señalar que sí cooperan en la transferencia de prisioneros condenados por delitos violentos. Los gobernadores demócratas Gavin Newsom, en California, y Tim Walz, en Minnesota, han destacado la cantidad significativa de prisioneros violentos que sus estados han transferido a ICE.

Nanya Gupta, directora de Políticas del American Immigration Council, un grupo que apoya la reforma inmigratoria, dice que la variación en las políticas estatales y locales que limitan la cooperación con ICE significa que no existe una regla única sobre cómo esas jurisdicciones tratan con los criminales violentos que podrían ser elegibles para la deportación. Pero, dice, en la mayoría de los casos “las ciudades y estados que tienen límites sobre cuánto la Policía local puede colaborar con ICE todavía llaman a la agencia cuando hay una persona que representa una amenaza comprobada para la seguridad pública, que además posiblemente esté violando la ley de inmigración”” (Funcionarios de Minnesota se han quejado de que algunos de los criminales violentos no ciudadanos de los que la administración Trump se ha atribuido el mérito de capturar simplemente fueron transferidos a ICE por el estado).

Las exigencias de la administración para un mayor acceso a cárceles y prisiones a través del programa 287(g), argumenta Gupta, en realidad buscan permitirles deportar más fácilmente a la gran cantidad de personas indocumentadas que interactúan con el sistema de justicia penal por delitos menores, como infracciones de tráfico, o personas que son arrestadas y nunca acusadas. Pero incluso si la administración convenciera a todas las agencias del orden público de darles acceso completo a cárceles y prisiones, incluso para las ofensas más leves, Gupta comenta, “no hay suficientes inmigrantes con antecedentes penales para cumplir las metas diarias de [deportaciones] que la Casa Blanca está fijando.”

Trump y los republicanos en el Congreso han aumentado enormemente la capacidad del Gobierno federal para llevar a cabo deportaciones por su cuenta. El “Gran y hermoso proyecto de ley”, aprobado el verano pasado le otorgó a ICE suficiente financiación nueva para contratar 10.000 agentes más; la mayoría conservadora designada por los republicanos en la Corte Suprema permitió a los agentes federales usar la etnia o el idioma de una persona como un factor para decidir a quién detener.

Aun así, investigaciones recientes de la organización progresista Prison Policy Initiative encontraron que ICE aún depende de transferencias de agencias locales para casi la mitad de sus arrestos, siendo los estados rojos como Texas, Florida y Georgia, que exigen colaboraciones, los que transfieren personas en mucha mayor cantidad que los estados azules.

Quizás aún más importante, los eventos en Minnesota han demostrado que la verdadera limitación para la administración puede no ser la financiación ni la capacidad operativa, sino la tolerancia pública. “Resulta que… a la gente realmente no le gusta ser sometida a detenciones y arrestos masivos sin motivo alguno, y es políticamente difícil lograrlo incluso si la Corte Suprema permite que el Gobierno pase por encima de las protecciones constitucionales”, dijo Arulanantham de UCLA.

Ese descontento público ha envalentonado a más líderes de estados demócratas a resistir las demandas de deportación de Trump, incluso mientras más estados republicanos se suman a su esfuerzo. En una encuesta de Fox News el mes pasado, el 85 % de los republicanos que se identificaron como tales dijeron que los Gobiernos locales deberían estar obligados a cooperar con ICE, mientras que el 83 % de los demócratas dijeron que los líderes locales no deberían hacerlo.

Eso señala hacia un futuro en el que las realidades cotidianas de la aplicación de las leyes de inmigración, como tantos otros aspectos de la vida moderna estadounidense, se vean muy diferentes en los estados rojos o azules.

