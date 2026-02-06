Las hermanas que quedaron atrapadas en un castillo escocés

Por Francesca Street, CNN

Niki Ghofranian contempló la vista desde lo alto de los muros de piedra del castillo de Dunstaffnage, con la esperanza, contra todo pronóstico, de encontrar una salida.

Los muros se alzaban unos 18 metros por encima de la hierba. Saltar sería imprudente, quizás fatal.

A lo lejos: colinas, lagos, islas. Cerca: bosque, vegetación, agua. Ni una sola persona a la vista.

Las vistas eran innegablemente hermosas. Impresionantes: el paisaje escocés de postal que la turista estadounidense Niki siempre había soñado con ver.

“Hay peores lugares para quedar atrapada”, pensó.

Era tarde. La puerta del siglo XIV estaba cerrada con candado. Y Niki y su hermana Ritta Nielsen estaban atrapadas en un castillo escocés.

Era el 5 de junio de 2019, y Niki y Ritta estaban de vacaciones para celebrar sus cumpleaños: el 55 de Niki y el 66 de Ritta. La simetría parecía digna de celebración.

“Pensamos: ‘Bien, hagamos algo espectacular’”, le cuenta Niki hoy a CNN Travel.

Las dos siempre habían querido ir a Escocia.

“Tenemos sangre escocesa por parte de nuestra madre”, explica Niki.

Durante mucho tiempo habían soñado con ver colinas ondulantes, lagos espectaculares y montañas imponentes. Y, por supuesto, la gran variedad de castillos antiguos de Escocia.

Llegaron a Oban, en el oeste de Escocia, emocionadas por explorar el Castillo de Dunstaffnage. Partes de la fortaleza datan del siglo XIII. Antigua fortaleza del clan MacDougall, el castillo fue conquistado por el rey guerrero Robert Bruce en 1308. En el siglo XVIII, la joven escocesa Flora MacDonald fue retenida en Dunstaffnage por ayudar a escapar al Príncipe Carlos.

Hoy, todo son imponentes muros de piedra, torretas en ruinas y vistas formidables sobre el agua. Una sección está cubierta, pero está en gran parte expuesta a la intemperie.

“Eran unas ruinas preciosas”, dice Nikki.

“Cuando te acercas al castillo, está asentado sobre un enorme montículo de roca”, dice Ritta. “Tiene un aspecto imponente”.

Las hermanas llegaron en taxi a media tarde, más tarde de lo previsto, pero Escocia es conocida por sus largos días de verano. El día aún parecía extenderse ante ellas.

Se quedaron afuera un momento, admirando el primer atisbo del castillo erigido sobre el agua. Luego se dirigieron al centro de visitantes a comprar las entradas.

“Está a unos 150 metros del castillo”, recuerda Niki. “Cuando entramos, la mujer nos habló del castillo, nos cogió el dinero y luego dijo: ‘Cerramos a las seis’”.

Eran alrededor de las 4 p.m. Había tiempo de sobra.

“Y soy estadounidense”, dice Niki. “Cuando cierran los lugares aquí, te avisan. No cierran sin más”.

Al entrar en el recinto, Niki y Ritta quedaron maravilladas. La historia se palpaba en cada superficie.

“Niki caminaba por las almenas con el iPhone en la mano, publicando y visualizando una historia sobre la que había leído, mientras yo exploraba cada rincón”, recuerda Ritta. “¡Dios mío, qué estructura tan impresionante!”.

El tiempo pareció detenerse. Las dos hermanas tenían Dunstaffnage prácticamente para ellas solas.

Después de un rato, se separaron: Ritta salió de las murallas del castillo para tomar fotos del exterior, y Niki subió a las murallas. Se quedó allí, contemplando el agua agitada y las colinas. No había nadie más alrededor, ningún ruido, salvo el viento y el agua que chapoteaba en el lago.

“Era muy tranquilo y hermoso”, dice Niki.

Niki exhaló, absorbiendo la tranquilidad. Entonces, el silencio se interrumpió.

“De repente, oí a Ritta gritándome”, recuerda.

Ritta se había acercado a la entrada del castillo, probó la enorme puerta y se dio cuenta de que estaba cerrada.

No solo cerrada, sino “cerrada con llave, con un sistema de cerrojo impresionante”.

Estaban atrapadas.

“La puerta estaba cerrada… con cerrojos de arriba a abajo. Cerrojos y cerraduras grandes y robustas. Eso me generó pánico”, dice. “Era evidente que habíamos cometido un error”.

Ritta salió de la portería e intentó encontrar a su hermana. La vio en las murallas.

Al principio, Niki no oyó bien lo que Ritta decía.

“¿Qué?”, gritó.

“¡Estamos encerradas!”, gritó Ritta.

“¿De qué estás hablando?”, gritó Niki.

Supuso que su hermana bromeaba.

“¡En serio! ¡Estamos encerradas! ¡La puerta está cerrada!”, gritó Ritta.

Niki percibió el pánico en la voz de su hermana, pero supuso que era un malentendido.

“Así que bajé”, recuerda Niki hoy. “Y efectivamente, las puertas del castillo… estaban cerradas”.

Niki miró a su hermana con incredulidad.

No había habido ningún anuncio, o al menos ninguno que ellas hubieran notado. Empezaron a reír. Risas nerviosas e incrédulas.

“Mirábamos a nuestro alrededor como diciendo: ‘Genial. Estamos encerrados aquí. ¡Esto es increíble!’”, recuerda Niki.

Al darse cuenta de que estaban atrapadas, Niki hizo lo más lógico: sacó su teléfono.

“Pero tenía muy poca batería y no tenía cargador”, dice.

Ritta ni siquiera llevaba teléfono. Así que empezó a inspeccionar el castillo en busca de rutas de escape.

“Simplemente recorrí el entorno buscando opciones para salir del castillo por nuestra cuenta”, dice.

Niki pensó que con menos del 15 % de batería era suficiente para una llamada.

Buscó en Google “policía de Oban” y marcó a la comisaría local.

“Así que llamé e intenté decirles dónde estábamos”, recuerda Niki. “La persona con la que hablaba no entendía lo que decía. No sé si fue por cómo pronunciaba el nombre del castillo o qué, pero me pidió que se lo deletreara, y pensé: ‘¡Dios mío, estamos en serios problemas, porque no saben dónde estamos!’”.

“Dunstaffnage” no es, después de todo, la palabra más fácil de pronunciar ni de escribir, ni siquiera para estadounidenses o escoceses.

Luego, Niki le envió un mensaje a su esposa, Martha, a miles de kilómetros de distancia: “No puedo usar el teléfono, pero estamos encerradas en el castillo de Dunstaffnage y esperamos que la policía venga a dejarnos salir”.

La respuesta llegó casi de inmediato. Martha asumió que su pareja estaba “borracha”.

“¡No, es verdad!”, respondió Niki.

“¿Necesitas que llame a la policía?”, preguntó Martha.

Niki explicó que ya había llamado, pero que no tenía muchas esperanzas.

La batería de su teléfono se estaba agotando rápidamente. Las perspectivas de escape de las hermanas no parecían mejores que 30 minutos antes. Se enfrentaban a la posibilidad de una larga noche en un castillo del siglo XIII.

No tenían mucha comida, solo unos chocolates con alcohol que Ritta había comprado en una tienda de dulces de Oban. Mejor que nada, pero no lo ideal. Ambas llevaban abrigos y suéteres, pero sabían que pasarían frío al anochecer.

Gran parte del castillo estaba a la intemperie, pero había una pequeña habitación dentro de la portería, un posible dormitorio improvisado.

“Pero había palomas allí, así que mi hermana entraba constantemente e intentaba ahuyentarlas”, recuerda Niki.

Cada vez que Ritta agitaba los brazos, intentando sin éxito ahuyentar a las aves, Niki luchaba por contener la risa.

“Hacía todo lo posible por ahuyentar a las aves, y eso fue lo más cómico que he visto en mi vida”, dice Niki. “Por cómo se comportaba con esas palomas… debía de estar entrando en pánico”.

Ritta pensó que la torre principal del castillo podría ser una mejor opción para dormir. Al menos estaba libre de pájaros.

Niki también estaba abierta a la idea.

“No estaba entrando en pánico, porque para mí, seguía siendo parte de la aventura. Me encantan los castillos, y sinceramente me habría quedado a pasar la noche con gusto”, dice. “No habría sido un problema para mí. Podría haber hecho un poco de frío, un poco incómodo sin baño, pero habría sido una gran experiencia”.

Aun así, sabían que era el último recurso. En un último intento por conseguir ayuda, Niki volvió a subir las murallas.

Desde las murallas del castillo, Niki volvió a admirar el espectacular paisaje rural. ¡Menuda experiencia!, reconoció. Pasar una noche encerrada en Dunstaffnage, pensó, era algo por lo que mucha gente pagaría una buena cantidad.

Entonces vio a una niña pequeño que salía corriendo de un bosque cercano.

“Le grité a la niña: ‘¡Oye, estamos encerradas en el castillo!’. Y me miró, probablemente pensando lo mismo que mi esposa: ‘¿Qué le pasa a esta persona? ¿Está encerrada en el castillo? ¡Claro!’”.

Aun así, Niki insistió.

“¡Ve a decírselo a tu mamá!”, gritó. “¡Dile a tu mamá que estamos encerradas en el castillo! ¡Ve a buscar a tu mamá!”.

La niña volvió corriendo al bosque sin responder.

“¿Qué padre va a creer a su hijo cuando viene corriendo y le dice: ‘Oye, hay gente encerrada en el castillo, ¿me están diciendo que están encerrados en el castillo?’”, pensó Niki.

Pero minutos después, la niña regresó con una mujer que supuso era su madre.

“Me gritaba: ‘¿Qué hacemos?’”, recuerda Niki.

Entonces la mujer mencionó a Historic Environment Scotland, que gestiona el castillo de Dunstaffnage.

“Voy a intentar contactar con ellos”, gritó la mujer de abajo. “Quizás puedan venir y abrir la puerta”.

Desapareció de nuevo en el bosque, con el teléfono en la mano. Niki bajó y encontró a Ritta sentada en la caseta de entrada con las palomas. Le contó a su hermana y compartieron el chocolate restante.

Pasó el tiempo. Ninguna está segura de cuánto.

“El tiempo… quién sabe, en realidad”, dice Ritta. “Ni siquiera sabíamos cuánto tiempo habíamos estado allí. El episodio de las aves, en el recuerdo, parecía mucho tiempo”.

La esperanza empezó a desvanecerse. Entonces oyeron sirenas y gritos.

Aparecieron luces intermitentes y llegaron coches de policía.

“Gritaban: ‘No sabemos cómo vamos a sacarlos’”, recuerda Niki. “¡Vayan a ver si alguna ventana está abierta!”.

Había un par de ventanas pequeñas en la caseta de entrada del castillo, pero estaban cerradas con tornillos. La policía dijo que iban a llamar a los bomberos.

Los bomberos llegaron poco después, y desenrollaron largas escaleras.

“Pensé: ‘Bueno, ¿vamos a tener que bajar?’”, recuerda Niki. “El castillo era bastante alto. Los muros eran altísimos allá arriba”.

En cambio, los bomberos propusieron derribar la puerta.

“Yo les dije: ‘No, no, no, no, no’”, recuerda Niki. “Me encanta la historia. Me encantan los castillos. No se atrevan a derribar esa puerta así”.

Preferiría esperar hasta la mañana, les dijo.

“Y además”, añadió, “si el castillo lleva tantos años en pie, ¿cómo se puede derribar la puerta? ¿Acaso las puertas de los castillos no son bastante fuertes y están fortificadas?”

Los bomberos se reagruparon. Ritta describió las bisagras desde dentro mientras evaluaban la situación desde fuera.

“Me hizo gracia hablar con ellos a través de la puerta porque me decían: ‘Bueno, sí, este castillo es impenetrable’”, dice Ritta. “Se le conoce como el castillo impenetrable”.

Los bomberos ayudaron a Ritta a mover varios pestillos mientras presionaban la puerta desde el otro lado.

“Simplemente me guiaron. Y fue muy tierno, porque me animaban. ‘Tú puedes’”, dice Ritta. “Creo que todos se estrellaron contra la puerta y rompieron la cerradura”.

Las hermanas finalmente salieron, entre vítores de los servicios de emergencia.

“Fue maravilloso, absolutamente maravilloso ser libre”, dice Niki.

El alivio también tenía un matiz de vergüenza, añade Ritta, quien recuerda sentirse “culpable y mortificada”.

Rod Campbell, administrador de monumentos del castillo de Dunstaffnage, declaró posteriormente a CNN Travel que “los servicios de emergencia no causaron daños al castillo”.

“Pudieron abrir las dos puertas de entrada contiguas y nuestro administrador, al que llamaron, volvió a cerrarla”, declaró.

Campbell explicó que un miembro del personal recorre el castillo cada noche a la hora del cierre, cerrando las puertas y haciendo sonar las llaves para alertar a los visitantes. Añadió que no hay timbre ni sistema de megafonía en el castillo. “En esta ocasión, las dos visitantes no fueron vistas y la puerta principal se cerró con ellas dentro”, dijo. “Claramente, después de un incidente como este, el gerente reiteró el procedimiento al equipo y ¡no ha vuelto a ocurrir!”.

Campbell se compadeció, porque él mismo ha vivido algo similar.

“He estado encerrado en un castillo en Portugal… y en la torre de una iglesia en Sicilia, ambos a la hora del almuerzo”, dijo.

Todos los involucrados en el rescate de Niki y Ritta parecieron verle la gracia al incidente.

Antes de irse, las hermanas posaron para fotos con los bomberos frente al castillo.

La policía también estaba de buen humor.

“¡Dios mío, esto es lo mejor que hemos visto en todo el día!”, recuerda Niki que dijo un policía. “Es muy divertido”.

Aun así, las hermanas no podían dejar de disculparse.

“No podía creer que hubiéramos obligado a la policía a venir”, dice Niki. “Hicimos que vinieran los bomberos. Causamos un desastre tremendo. Y me sentí incómoda por haberlo hecho… pero todos estaban riendo y felices”.

Niki y Ritta fueron llevadas a su Airbnb en un coche patrulla.

“Estoy segura de que la gente que vivía en las casas probablemente pensó: ‘¡Dios mío! ¿Quiénes son estas criminales? ¡Se están bajando de la parte trasera del coche patrulla!’”, dice Niki riendo.

Las hermanas nunca supieron si su llamada a la policía, la de la madre y el niño, o el mensaje de emergencia de Niki a su esposa fue lo que finalmente las llevó a escapar.

Casi una semana después, mientras estaban en Dublín en la siguiente etapa de sus vacaciones, descubrieron que habían sido noticia en Escocia. Fueron entrevistadas por periodistas locales, lo que las hizo sentir desconcertadas y avergonzadas a la vez por sus 15 minutos de fama.

De vuelta en Estados Unidos, Niki tiene un artículo enmarcado de un periódico escocés en el que, para su diversión, las desventuras de las hermanas aparecen en la misma página que una fotografía del príncipe Guillermo. Un residente de Oban le envió el informe después de contactarlas por Facebook.

Desde entonces, Niki y Ritta han seguido disfrutando de los viajes, ahora prestando mucha atención a los horarios de cierre.

“Eso es realmente lo que me llevé de aquello”, dice Niki. “Sin mencionar todos los recursos que se gastaron para intentar sacarnos. O sea, fue mucho tiempo para la policía que podría haber estado haciendo otra cosa. Los bomberos podrían haber estado haciendo otra cosa en lugar de intentar sacar a estos estadounidenses tontos de su castillo”.

Ritta incluso se ha comprado un reloj que programa para que le avise cuándo es hora de irse de un lugar.

“Si alguien dice que cierran a cierta hora, asegúrate de terminar a esa hora y salir del edificio”, coincide Niki.

La experiencia consolidó Escocia como unas vacaciones que las hermanas jamás olvidarán. “Me dan ganas de volver”, dice Ritta, quien dice que le encantaría ser voluntaria en Historic Environment Scotland.

“Creo que sería realmente maravilloso ser voluntaria y simplemente estar en el lugar, porque el ambiente era tan palpable… Hay una especie de energía, la historia todavía se siente muy viva”.

“Puedo recordar todo como si fuera ayer”, coincide Niki. “Pero no puedo volver a ir de vacaciones sin que alguien me diga: ‘Cuidado, no te encierren en un castillo’. Siempre seré la chica que se quedó encerrada en el castillo”.

Información adicional y vídeo de Max Burnell, CNN. Las imágenes del video son cortesía de Niki Lee Ghofranian, Randi L. “Ritta” Nielsen y Getty Images.