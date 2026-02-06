Exclusivo: el secretario de la Marina, John Phelan, figura como pasajero en el avión privado de Jeffrey Epstein en 2006

Por Haley Britzky, CNN

El secretario de la Marina, John Phelan, aparece en un manifiesto de vuelo hallado entre millones de documentos relacionados con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein que han sido publicados en los últimos meses, lo que muestra que voló en 2006 de Londres a Nueva York en el avión privado de Epstein.

El manifiesto incluye a Phelan junto a otros 12 pasajeros, entre ellos Epstein y, aparentemente, Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés y cercano colaborador de Epstein, quien enfrentaba cargos de agresión sexual y violación de un menor cuando fue hallado muerto en su celda en 2022. El nombre de Brunel parece estar mal escrito como “Jean Luk Brunnel” en el manifiesto.

Seis nombres en la lista están tachados. El vuelo partió de Londres hacia Nueva York la tarde del 3 de marzo de 2006.

Phelan declinó hacer comentarios a través de un portavoz de la Marina.

Un amigo cercano de Phelan confirmó que él estaba a bordo del vuelo, pero recalcó que fue la única vez que Phelan tuvo contacto con Epstein y que fue invitado a volar por Jimmy Cayne, exdirector ejecutivo de Bear Stearns, quien falleció en 2021.

Phelan, quien trabajaba en el sector financiero en ese momento, no sabía que viajaría en el avión de Epstein hasta que llegó al lugar, según dijo su amigo a CNN. Durante el vuelo, Epstein presentó a los otros financieros un concepto fiscal en el que Phelan “no tenía interés”, según el amigo, y Phelan nunca volvió a hablar ni a interactuar con Epstein.

Otros tres pasajeros, todos con vínculos aparentes con el sector financiero, figuran en el documento. De acuerdo con los detalles del manifiesto, el avión —un Boeing 727— era una de las aeronaves conocidas de Epstein. No hay evidencia de que Phelan supiera de alguna conducta ilícita por parte de Epstein o sus asociados cuando tomó el vuelo. Epstein fue acusado por primera vez en Florida varios meses después, en julio de 2006, por el delito grave de solicitud de prostitución.

Phelan, empresario sin experiencia militar previa, fue fundador y presidente de Rugger Management LLC, una firma de inversión privada que creó en 2022, antes de ser confirmado como secretario de la Marina en marzo de 2025.

El manifiesto formó parte de una entrega de documentos de la Comisión de Supervisión de la Cámara el año pasado. Según el sitio web del Departamento de Justicia que aloja los archivos, las tachaduras en los documentos se usan principalmente para proteger los nombres de víctimas y otra información identificatoria. El Departamento de Justicia publicó la semana pasada aproximadamente 3 millones de documentos adicionales relacionados con Epstein.

Phelan y su esposa son reconocidos coleccionistas de arte y recaudaron millones para la campaña del presidente Donald Trump, incluso organizando una cena de recaudación de fondos de alto nivel para Trump en agosto de 2024.

Trump anunció a Phelan como su elección para secretario de la Marina en noviembre de 2024, diciendo que “ha destacado en todo lo que ha hecho”.

“John será una gran fuerza para los miembros de la Marina y un líder firme en avanzar mi visión de Estados Unidos Primero”, dijo Trump en ese momento. “Pondrá los intereses de la Marina de Estados Unidos por encima de todo lo demás”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.