EE.UU. proporcionará US$ 6 millones en ayuda humanitaria a Cuba mientras busca restringir el suministro de petróleo

Por Jennifer Hansler, CNN

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció US$ 6 millones en asistencia humanitaria para Cuba mientras el Gobierno de Trump intenta cortar el suministro de petróleo a la isla.

La asistencia será distribuida a través de Caritas, una red de organizaciones caritativas católicas, y la Iglesia católica, dijo este jueves Jeremy Lewin, el alto funcionario del Departamento de Estado encargado de la asistencia exterior. Lewin dijo a los periodistas que no había habido un compromiso directo con el Gobierno de Cuba sobre el tema.

El Gobierno de Trump ha interrumpido los suministros de petróleo a Cuba provenientes de Venezuela y la semana pasada amenazó con imponer aranceles a las naciones que exportan petróleo a Cuba.

Lewin rechazó la idea de que las restricciones estadounidenses al petróleo en Cuba estuvieran amplificando la necesidad de ayuda humanitaria allí. Argumentó que la isla todavía estaba afectada por el huracán Melissa y que el petróleo estaba siendo “acumulado por el monopolio estatal” y el “servicio de seguridad”.

“La idea de que algún cambio en las últimas semanas sobre el petróleo sea responsable de lo que está ocurriendo en Cuba simplemente no es cierta”, dijo.

Lewin dijo que la asistencia sería utilizable incluso durante la escasez de combustible. Explicó que incluía “atún enlatado, arroz, frijoles, pasta, cosas así, necesidades básicas, pequeñas lámparas solares que también permiten cargar tu teléfono, kits de higiene, cosas básicas como esas”.

El martes, la Embajada de EE.UU. en La Habana advirtió a los estadounidenses que “se preparen para apagones prolongados”, manteniendo sus teléfonos cargados y abasteciéndose de “alimentos no perecederos y agua”.

Cuba ha enfrentado varios desafíos este arranque de año. Desde el derrocamiento de su aliado Nicolás Maduro en Venezuela y las crecientes presiones de Estados Unidos, hasta los problemas de abasto de energía y un descenso de las temperaturas al que la isla no está acostumbrada. En resumen, un panorama que el presidente Miguel Díaz-Canel pareció resumir al comienzo de la conferencia de prensa que dio la mañana de este jueves.

“(Quiero) agradecerles a todos que, en un momento tan complejo como el que vive el país, ustedes se hayan interesado en tener este encuentro”, dijo el mandatario ante periodistas, para después reconocer que “hay preocupaciones en la población por todo lo que ha ido pasando”, agradecer a las naciones aliadas y criticar las políticas de Estados Unidos hacia Cuba, a las que culpa por los tropiezos de su economía y sus dificultades para acceder a energéticos.

Estos problemas de abasto de energía eléctrica tuvieron un nuevo episodio durante la noche del miércoles, cuando una falla en una subestación dejó sin luz a varios puntos de la zona oriental de Cuba, según informó en X la Unión Eléctrica (UNE), instancia estatal perteneciente al Ministerio de Energía y Minas. Por este hecho, la provincia de Holguín tuvo un apagón parcial, mientras que en Granma, Santiago y Guantánamo la afectación fue total, detalló la UNE.

CNN contactó al Ministerio para pedir más información sobre lo sucedido y está en espera de respuesta.

En sus reportes diarios, el Ministerio reconoce que Cuba tiene menos energía de la que necesita. El informe correspondiente al 3 de febrero, por ejemplo, preveía que la demanda en el pico nocturno sería de 3.050 megawatts (MW) cuando solo habría una disponibilidad de 1.200 MW, es decir, un déficit de 1.850 MW.

Los problemas en la red eléctrica de Cuba y los apagones derivados de ellos no son nuevos en la isla. Han ido agravándose a lo largo de los últimos años debido a factores como un deterioro de la infraestructura y la escasez de combustibles.

Hasta principios de este año, Cuba obtenía hidrocarburos principalmente por la vía de las exportaciones de Venezuela, un país aliado desde el período del fallecido presidente Hugo Chávez. Ahora, con el derrocamiento de Maduro y la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales a las naciones que den petróleo a la isla, como México, el escenario se complica para el país caribeño.

El miércoles, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dijo estar “muy preocupado” por la situación de Cuba, al tiempo que advirtió que podría “colapsar” si no satisface su demanda de energéticos.

Como hizo su Gobierno recientemente, cuando rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que Cuba esté a punto de caer, Díaz-Canel negó este jueves que el país esté cerca de un colapso y atribuyó a EE.UU. el impulso de esta narrativa.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Mauricio Torres, Uriel Blanco y Patrick Oppmann, de CNN, y la agencia Reuters.