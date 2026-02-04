¿Por qué todos hablan de la serie “Heated Rivalry”? Las claves del fenómeno

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Producida por Crave, una pequeña plataforma de streaming canadiense, y estrenada por HBO en noviembre de 2025 en Estados Unidos, la serie “Heated Rivalry” se convirtió en un fenómeno cultural al ambientar un romance queer entre dos jugadores en el competitivo mundo del hockey profesional, con escenas subidas de tono que dominaron las conversaciones en redes sociales.

Ahora la serie, con el título traducido de “Más que rivales”, se estrena este viernes en Latinoamérica en HBO Max y este jueves en España a través de Movistar+. (HBO Max forma parte, al igual que CNN en Español, de Warner Bros. Discovery).

La trama de “Heated Rivalry” se centra en los dos mejores jugares de la liga profesional de hockey, el canadiense Shane Hollander (Hudson Williams) y el ruso Ilya Rozanov (Connor Storrie), quienes pertenecen a equipos rivales y, pese a la competencia entre ellos, sienten una enorme atracción el uno por el otro. Es una relación intensa a la que ambos deciden mantener en secreto para evitar que sea presa de la hostilidad entre ambos equipos.

Y aunque pareciera una trama con ecos de la película “Challengers” (2024) con Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist (ambientada en el mundo del tenis), “Heated Rivalry” está basada en una popular saga literaria titulada “Game Changers”, compuesta de seis novelas escritas por Rachel Reid.

La comunidad homosexual y el público femenino, ávidos lectores de los libros de Reid, han respaldado la serie y la reacción de la audencia en general hizo de sus dos protagonistas auténtica figuras nacionales, como se vio en la reciente gala de entrega de los premios Globo de Oro 2026, en la que Williams y Storrie presentaron la categoría de mejor actriz de reparto.

Según The Hollywood Reporter, HBO reveló que los seis episodios de “Heated Rivalry” han sido vistos cada uno por un promedio de 9 millones de espectadores en Estados Unidos.

El creador, guionista y director de la serie, Jacob Tierney, contó a The Los Angeles Times que ya está trabajando en el plan de producción de la temporada 2 de “Heated Rivalry”. En la entrevista, Tierney admite que recibió notas de alguos posibles financistas del proyecto en las que le pedían que retrasara “las representaciones gráficas de sexo gay” y que introduciese antes al personaje de Rose Landry (Sophie Nélisse) “y ponerla en un triángulo amoroso con Shane e Ilya, porque creían que ‘este programa no funcionará sin un punto de entrada femenino’”.

La crítica ha elogiado la honestidad en la presentación de la historia de amor entre los protagonistas. El sitio web español Serielizados, especializado en series de televisión, escribió en su reseña de “Heated Rivalry” que “no es solo un ‘amor prohibido’ entre dos estrellas, sino una exploración sobre el valor de ser uno mismo en un mundo exigente y restrictivo”.

El mundo del deporte y la moda se han acercado al fenómeno. El pasado 16 de enero, Hudson Williams desfiló en el show de moda de la marca Dsquared2 durante la Semana de la Moda Masculina en Milán.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se inician este viernes en Italia, también han recogido algo del fenómeno de “Heated Rivalry”, al informar Google que se han incrementado las búsquedas de términos relacionados con el hockey. Palabras como “Boy aquarium”, el término originado en TikTok para referirse a los estadios de hockey, están en su punto más alto, según el buscador.

Williams y Storrie portaron la antorcha olímpica el 25 de enero en el pueblo de Feltre, durante el recorrido de la antorcha por Italia.

El auge de la serie (y de los libros) también recibió el impulso del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien, durante una conferencia de prensa el pasado 25 de enero, le pidió que a los residentes de la ciudad que permanecieran en casa por la tormenta de nieve y leyeran el libro que inspiró “Heated Rivalry”.

“La nieve está cayendo intensamente en toda nuestra ciudad, y no se me ocurre mejor excusa para que los neoyorquinos se queden en casa, tomen una siesta larga o aprovechen la oferta de nuestra biblioteca pública de acceso gratuito a ‘Heated Rivalry’ en formato de libro electrónico o audiolibro para cualquiera que tenga una tarjeta de la biblioteca”, dijo Mamdani. La mención de Mamdani que se dispararan las solicitudes para obtener la tarjeta de la biblioteca pública.

Cabe preguntarse: ¿seducirá “Heated Rivalry” con tanta intensidad a la audiencia de habla hispana?

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.