Las 10 contiendas electorales que decidirán el control del Senado de EE.UU.

Por Arlette Saenz, CNN

En la lucha por el control del Senado de Estados Unidos, la mayoría podría depender de qué factor tenga más peso: el mapa o el entorno.

Comencemos con el mapa y las matemáticas. Los republicanos actualmente tienen 53 escaños en la cámara, en comparación con los 47 de los demócratas, que incluyen a dos independientes que forman parte del partido. Con el vicepresidente J. D. Vance como posible factor decisivo, esto significa que los demócratas necesitan ganar cuatro escaños para obtener la mayoría, una tarea que se dificulta aún más por un mapa que favorece al Partido Republicano.

De los 35 escaños en juego en noviembre, los demócratas solo tienen un objetivo en un estado que la exvicepresidenta Kamala Harris ganó en 2024 (Maine), mientras que defienden dos en estados clave donde el presidente Donald Trump se impuso (Georgia y Michigan). A partir de ahí, las oportunidades para los demócratas se centran en Carolina del Norte, que no ha elegido a un demócrata para el Senado desde 2008, y que luego se extiende hacia territorio republicano.

Los republicanos creen que un terreno de juego favorable les favorecerá y serán más receptivos a la agenda de Trump, incluyendo la enorme legislación fiscal y de gasto promulgada el año pasado.

En cuanto al clima, los líderes demócratas se sienten alentados por las victorias en el reclutamiento y la amplia victoria del partido en las principales contiendas electorales de noviembre pasado, impulsada en gran medida por el énfasis en la preocupación de los votantes por el costo de la vida. Apuestan a que el deterioro de la confianza de los votantes hacia el presidente, en particular por su gestión de la economía, seguirá siendo un factor clave en las elecciones de este año y ayudará al partido a superar algunos de los desafíos que enfrenta para su propia imagen ante los ojos de muchos estadounidenses.

Si bien ambos partidos coinciden en que la economía y la asequibilidad serán fundamentales para definir el panorama de las elecciones intermedias, existe un consenso sobre la posibilidad de que otros temas influyan en las decisiones de los votantes durante los próximos nueve meses. La gestión de las operaciones de control de inmigración por parte de la administración Trump se ha convertido en un punto de conflicto político tras el tiroteo mortal de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes federales.

Los demócratas también esperan aprovechar el dinamismo de su base electoral. Una encuesta reciente de CNN muestra que los votantes demócratas registrados están mucho más motivados para votar este año que los republicanos, a pesar del descontento generalizado con los líderes del partido. Mientras tanto, los candidatos republicanos tendrán que lidiar con cómo movilizar a sus bases electorales sin el nombre del presidente en la boleta, algo que ha sido un desafío importante durante la era Trump.

El ciclo de elecciones intermedias comienza el próximo mes con las primarias en Texas y Carolina del Norte. A continuación, un vistazo a la situación de las principales contiendas al Senado a nueve meses del día de las elecciones:

El control del Senado se centra en cuatro estados con las contiendas más competitivas del ciclo: Georgia, Maine, Michigan y Carolina del Norte.

Los demócratas deben mantener el control de Georgia y Michigan y dar la vuelta a los otros dos si el partido tiene la oportunidad de obtener la mayoría. Una derrota en cualquiera de ellos significaría la necesidad de ganar otro escaño en un terreno mucho más favorable para los republicanos.

El senador Jon Ossoff es el único senador demócrata que busca la reelección en un estado que Trump ganó en 2024. Elegido por primera vez en una segunda vuelta en 2021, Ossoff es un gran recaudador de fondos y ha aprovechado la frustración generada por el primer año de Trump en el cargo en temas como la economía y la atención médica.

Mientras Ossoff ya está en plena campaña electoral, los republicanos se encuentran enfrascados en unas primarias reñidas con los representantes Buddy Carter y Mike Collins, y el exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Tennessee, Derek Dooley, quien cuenta con el respaldo del gobernador Brian Kemp.

Trump aún no ha dado su apoyo en la contienda, pero todos los candidatos republicanos se han alineado estrechamente con la agenda del presidente y han intentado presentar a Ossoff como extremista en un estado que ha oscilado entre partidos en las últimas tres elecciones presidenciales.

La senadora Susan Collins es un blanco constante para los demócratas en un estado que ha votado en contra de Trump en las tres ocasiones en que ha estado en la boleta. La senadora, con cinco mandatos, se ha opuesto en ocasiones al presidente, incluyendo su amplio proyecto de ley sobre la agenda nacional y una votación sobre poderes de guerra el mes pasado, lo que llevó a Trump a afirmar que Collins nunca debería ser reelegida. Sin embargo, ella ha respaldado a Trump en otras prioridades, incluyendo la mayoría de sus nombramientos para el gabinete y dos de sus tres nombramientos para la Corte Suprema durante su primer mandato.

Mantener su escaño republicano es una prioridad absoluta para los republicanos a nivel nacional. El Fondo de Liderazgo del Senado, un grupo estrechamente alineado con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha prometido una inversión inicial de 42 millones de dólares para impulsar a Collins.

Las primarias demócratas enfrentan a la gobernadora Janet Mills, de 78 años y favorita del establishment del partido, contra Graham Platner, de 41 años, ostricultor progresista y exveterano de combate.

Mills es una figura popular que ha ganado varias contiendas estatales. Sería la senadora de primer año de mayor edad jamás elegida para el Senado de los Estados Unidos, pero se ha comprometido a cumplir solo un mandato. Si bien su decisión de presentarse complació a los líderes demócratas, algunos miembros del partido han expresado su preocupación por su capacidad para entusiasmar a la base.

Platner, por su parte, ha aprovechado el entusiasmo progresista con su discurso populista económico. Sin embargo, una serie de historias negativas, incluyendo las que detallan publicaciones controvertidas en línea pasadas y un tatuaje que se asemeja a imágenes nazis, podrían complicar sus candidaturas a las primarias y las elecciones generales.

Michigan es otro estado clave donde Trump ganó en 2024, donde los demócratas se encuentran a la defensiva y participan en una de las primarias más seguidas de este año, que podría servir como indicador de la dirección del partido en uno de los principales campos de batalla del país.

La jubilación del senador Gary Peters dio inicio a una reñida contienda a tres bandas por la nominación demócrata entre Abdul El-Sayed, el progresista exdirector ejecutivo del Departamento de Salud de Detroit; la senadora estatal Mallory McMorrow; y la representante Haley Stevens, una moderada considerada la favorita del establishment del partido.

Los republicanos esperan que unas primarias demócratas potencialmente contundentes, que se extenderán hasta agosto, les favorezcan. El exrepresentante republicano Mike Rogers regresa para una nueva candidatura tras perder la carrera al Senado en 2024 y despejar el campo con el respaldo de Trump. Sin embargo, los demócratas consideran a Rogers un candidato reeditado y confían en que el partido se unirá en torno al candidato final.

Si bien Trump ganó Michigan en 2016 y 2024, los demócratas obtuvieron buenos resultados en las elecciones intermedias estatales de 2018 y 2022, una tendencia que el partido espera extender en 2026.

Los demócratas consideran a Carolina del Norte como una de sus mejores oportunidades para ganar la reelección después de que el senador republicano Thom Tillis, quien en ocasiones ha sido una piedra en el zapato para Trump, decidiera no buscar la reelección.

Los demócratas eligieron a su candidato predilecto en el exgobernador Roy Cooper, quien cumplió dos mandatos y dejó el cargo con índices de aprobación favorables. Es un prolífico recaudador de fondos y lideró los esfuerzos del estado para ampliar el acceso a la atención médica, un tema que los demócratas buscan impulsar este año.

Eso no significa que Cooper tenga un camino fácil en un estado donde Trump ganó tres veces. El expresidente del Comité Nacional Republicano, Michael Whatley, quien cuenta con el respaldo del presidente, es el favorito para ganar las primarias republicanas el próximo mes.

Una vez superadas las cuatro contiendas principales, el mapa del Senado cambia a estados donde un partido tiene una clara ventaja inicial, pero ofrece motivos para cierto optimismo en el bando contrario.

Alaska emergió como un posible candidato para los demócratas después de que el partido consiguiera a la exrepresentante Mary Peltola, su ansiada candidata, para enfrentarse al senador republicano Dan Sullivan. Peltola fue la primera demócrata en ganar a nivel estatal en más de una década, al ganar el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes de EE. UU. en 2022. Si bien perdió su reelección en 2024, los demócratas creen que su perfil moderado y su mensaje de campaña de “pescado, familia y libertad” ayudarán a poner en juego el escaño.

Necesitarán superar la inclinación conservadora del estado. Trump ganó Alaska por un margen de dos dígitos en las tres contiendas. La otra senadora del estado, la moderada Lisa Murkowski, ha respaldado a Sullivan después de cruzar las líneas partidistas para respaldar las campañas anteriores de Peltola para la Cámara de Representantes.

Ohio es otro estado donde los demócratas creen que el reclutamiento ha puesto en juego el escaño, con el exsenador Sherrod Brown buscando un regreso. Aunque perdió su reelección en 2024, Brown superó a Harris y ya ha ganado campañas muy reñidas en el estado al atraer a los votantes de la clase trabajadora con una agenda económica populista.

Brown tendrá que sortear el giro a la derecha del estado durante la era Trump, con el que los republicanos esperan que ayude a que el senador republicano Jon Husted alcance un mandato completo de seis años tras ser nombrado para ocupar el escaño que dejó vacante Vance.

Los republicanos consideran a la representante republicana Ashley Hinson como una fuerte contendiente para mantener a Iowa como republicano tras la decisión de la senadora Joni Ernst de no buscar un tercer mandato. Hinson, expresentadora de noticias que dio la vuelta al 2.º Distrito Congresional del estado en 2020, ya ha consolidado el apoyo republicano, incluyendo el de Trump.

Si bien los demócratas ven a Iowa como un camino cuesta arriba, creen que las políticas comerciales del presidente han afectado duramente a los agricultores del estado y podrían repercutir en noviembre. El partido también destaca los sólidos resultados en las elecciones especiales del estado desde el inicio del segundo mandato de Trump. Las primarias demócratas incluyen al veterano de la Infantería de Marina Nathan Sage; al representante estatal Josh Turek, dos veces medallista de oro paralímpico; y al senador estatal Zach Wahls.

Ambos partidos creen que los resultados de las primarias en Texas probablemente determinarán si este escaño se pone en juego en noviembre.

Del lado republicano, se libra una batalla campal entre el senador John Cornyn, el fiscal general estatal, Ken Paxton, y el representante Wesley Hunt. Cornyn, como titular, cuenta con el respaldo de la infraestructura nacional del partido; sin embargo, todas las miradas en el Partido Republicano están puestas en Trump, quien aún no ha dado su apoyo en la contienda, pero afirmó recientemente que la consideraría seriamente.

Los demócratas, y algunos republicanos, creen que si Paxton se convierte en el candidato republicano, las elecciones generales podrían ser mucho más competitivas, dado su historial de escándalos. La mayoría de los estrategas creen que las primarias republicanas se desviarán a una segunda vuelta en mayo, absorbiendo valiosos recursos con una prolongada lucha interna.

Pero los demócratas están inmersos en una primaria polémica que pondrá a prueba las teorías contrapuestas sobre la mejor manera de ganar en el estado republicano. La representante Jasmine Crockett, abogada de derechos civiles de 44 años, defiende que impulsará la participación electoral entre los votantes demócratas y se apoya en su experiencia en el Congreso. El representante estatal James Talarico, exprofesor y seminarista presbiteriano de 36 años, busca atraer a los independientes y a los votantes republicanos que se han mostrado descontentos con Trump.

Los demócratas se muestran optimistas de que conservarán este escaño en Nueva Hampshire a pesar de la decisión de la senadora Jeanne Shaheen de no buscar la reelección. Elegido por primera vez a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2018, el representante Chris Pappas es visto por los demócratas como un candidato que ha enfrentado campañas difíciles.

Los republicanos creen que podrían tener una oportunidad en el Estado del Granito con el exsenador John E. Sununu, quien ha estado fuera del cargo desde 2009. Se enfrenta a una primaria contra otro exsenador, Scott Brown, quien representó al estado vecino de Massachusetts hace más de una década. El reciente respaldo de Trump a Sununu podría inclinar aún más las primarias a su favor.

La carrera por el Senado en Minnesota será seguida de cerca, ya que el estado se ha convertido en el epicentro de las medidas de control migratorio de Trump.

La decisión de la senadora Tina Smith de retirarse crea otro escaño vacante que los demócratas deben defender, aunque el partido confía en que el estado seguirá siendo demócrata. Primero, el partido debe elegir un candidato, y las primarias de agosto pondrán de relieve la división ideológica entre la vicegobernadora progresista Peggy Flanagan, quien recibió el respaldo de Smith esta semana, y la representante moderada Angie Craig.

La contienda republicana está mucho más concurrida, pero la candidatura de la exlocutora deportiva Michele Tafoya ha despertado las esperanzas republicanas para noviembre. Minnesota ha votado consistentemente por los demócratas en las elecciones presidenciales durante décadas, aunque Harris solo derrotó a Trump allí por unos 4 puntos.

Más allá del competitivo panorama de las elecciones generales, ambos partidos también están atentos a varias primarias en estados que se espera que estén con seguridad en la columna demócrata o republicana en noviembre. El resultado de esas elecciones podría ofrecer un panorama más claro de la dirección que seguirán ambos partidos en el futuro.

La jubilación del veterano senador Mitch McConnell ha desatado una lucha a tres bandas entre el representante Andy Barr, el ex fiscal general estatal Daniel Cameron y el empresario Nate Morris. Los tres candidatos tienen vínculos con el ex líder republicano del Senado, pero se han alineado más con Trump y su movimiento. El presidente aún no ha dado su apoyo en la contienda, pero el gigante tecnológico Elon Musk planea invertir 10 millones de dólares para apoyar a Morris, quien es amigo cercano de Vance.

Hay otra batalla a tres bandas en curso en Illinois, donde los demócratas están eligiendo a un posible sucesor del senador saliente Dick Durbin. Las primarias incluyen al representante Raja Krishnamoorthi, quien cuenta con una sólida ventaja financiera; la vicegobernadora Juliana Stratton, quien recibió el apoyo del gobernador J.B. Pritzker; y la representante Robin Kelly.

Con una sola publicación en Truth Social, Trump dio la vuelta a las primarias republicanas al Senado en Louisiana. El respaldo del presidente a la representante Julia Letlow le allanó el camino para lanzar una impugnación contra el senador Bill Cassidy, uno de los siete senadores republicanos que votaron a favor de condenar a Trump durante su segundo juicio político en 2021. El resultado de las primarias del 16 de mayo pondrá a prueba la fuerza del respaldo de Trump en un estado sólidamente conservador.

El presidente Donald Trump posa junto a la representante republicana Julia Letlow durante el Baile del Congreso en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca el 11 de diciembre de 2025 en Washington, D.C.

Las primarias demócratas al Senado de Massachusetts son una de las varias contiendas de este año que ponen de relieve la división generacional dentro del partido. El enfrentamiento enfrenta al senador Ed Markey, de 79 años, que ha servido en el Congreso durante más de cinco décadas, contra el representante Seth Moulton, de 47 años, que ha hecho de la necesidad de un nuevo liderazgo una pieza central de su campaña.

The-CNN-Wire

