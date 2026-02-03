Agentes federales detuvieron a dos venezolanos en enero y un juez ordenó su liberación. Ahora, ICE los volvió a detener

Por Taylor Romine, CNN

Dos ciudadanos venezolanos que fueron detenidos por agentes federales el mes pasado durante un incidente en el que uno de ellos recibió un disparo en la pierna, recibieron la orden de ser liberados por un juez federal en su caso penal, pero poco después fueron puestos bajo custodia de agentes de inmigración, informaron sus abogados a CNN.

Alfredo Alejandro Aljorna y Julio Sosa-Celis están acusados de agredir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de que intentó detener a Aljorna, aunque un video y familiares disputan la versión de los hechos del Departamento de Seguridad Nacional. Ambos están acusados de agredir a un agente de ICE.

El juez federal Paul A. Magnuson ordenó la liberación de los dos hombres durante una audiencia judicial este martes, según los abogados.

Tras la liberación de Sosa-Celis de la custodia federal, su abogada Robin Wolpert dijo a CNN que fue a visitarlo a la oficina de los sheriffs, donde le informaron que había sido puesto bajo custodia de inmigración.

Aunque Wolpert se mostró satisfecha con la decisión del juez Magnuson, expresó su “decepción porque fue inmediatamente puesto bajo custodia de ICE, aunque no le sorprende”.

Frederick Goetz, abogado de Aljorna, señaló que su cliente también fue puesto bajo custodia de ICE tras ser liberado de la custodia federal. Goetz calificó de inconsistente la actuación del Gobierno, ya que si desean procesarlo penalmente, no deberían trasladarlo a custodia de ICE, donde podría ser deportado.

El juez Magnuson emitió una orden oral durante la audiencia que prohíbe la deportación de todos los testigos del caso, de acuerdo con Goetz, quien indicó que ambos hombres están incluidos como testigos. Espera que el Gobierno federal cumpla la orden y, de no hacerlo, el tribunal deberá intervenir nuevamente.

CNN ha solicitado al Departamento de Seguridad Nacional confirmar si los dos hombres están bajo su custodia y dónde permanecerán mientras continúa el proceso penal.

