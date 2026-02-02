Las 5 cosas que debes saber este 2 de febrero

Por CNN Español

Bad Bunny hace historia en los Grammy y apunta contra ICE. Trump sacude la política de armas en Estados Unidos. ¿Qué es el virus Nipah, cómo se transmite y dónde se están produciendo brotes? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Laura Fernández será la próxima presidenta de Costa Rica gracias a un triunfo contundente en primera vuelta, incluso mayor de lo que anticipaban la encuestas. Para convertirse en la segunda presidenta en la historia del país, la candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano, de derecha, hizo una campaña con un fuerte discurso de “mano dura” como respuesta a la creciente inseguridad que afecta a los costorricenses.

– Mira aquí el mapa con las votaciones por provincias

Una semana antes de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX, y mientras “Debí tirar más fotos” se convertía en el primer álbum en español en ganar la categoría de álbum del año de los Grammy, Bad Bunny aprovechó su tiempo en el escenario para lanzar un contundente mensaje contra la ofensiva inmigratoria en Estados Unidos. “Fuera ICE”, dijo el artista, y luego agregó: “No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”.

Donald Trump volvió a chocar con grupos proarmas tras sugerir que Alex Pretti, el manifestante muerto en Minneapolis a manos de ICE, no debía portar un arma, reavivando tensiones históricas con la NRA. El episodio expone su postura cambiante sobre la Segunda Enmienda y un lobby debilitado pero aún influyente.

El niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre regresaron a Minneapolis tras ser liberados de un centro de detención en Texas, donde permanecieron retenidos por más de una semana, según informó el representante de Texas Joaquin Castro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este domingo que su Gobierno planea enviar ayuda humanitaria a Cuba “esta semana”, con alimentos y otros productos básicos, mientras busca “por todas las vías diplomáticas” el cómo retomar el envío de petróleo a la isla, en medio de las restricciones que impulsó Estados Unidos.

¿Por qué el documental “Melania” generó sospechas dentro del sector cinematográfico?

A. Porque fue retirado rápidamente de cartelera.

B. Porque Amazon pagó cifras inusualmente altas por los derechos y el marketing.

C. Porque recibió malas calificaciones del público.

D. Porque fue prohibido en varios estados.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Anuncian el cierre del Kennedy Center

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el cierre temporal del Kennedy Center para hacer un ambicioso plan de renovaciones. La decisión llega en un momento crítico para el centro, que actualmente lidia con una gran ola de cancelaciones y una crisis institucional sin precedentes.

Alcaraz hace historia

Carlos Alcaraz se convirtió el domingo en el hombre más joven de la historia en completar un Grand Slam de carrera, al sumar el título del Australian Open a su palmarés tras derrotar a Novak Djokovic en una apasionante final masculina.

Virus Nipah: qué es, cómo se transmite y dónde se están produciendo brotes

El virus, que recibió su nombre de la aldea de Malasia donde vivía el primer paciente conocido, pertenece a la misma familia de virus que el sarampión. A pesar de ello, no es tan infeccioso como el sarampión, pero es significativamente más mortal. ¿Cómo se transmite?

1.000

El presidente Donald Trump es mencionado más de 1.000 veces en los 3 millones de documentos sobre Jeffrey Epstein divulgados el viernes.

“Seré presidenta cuando llegue el momento. Pero eso no importa”

Lo dijo la opositora venezolana María Corina Machado al señalar que llegará a la Presidencia cuando las condiciones en el país permitan elecciones democráticas.

Surfistas forman un círculo en el agua en honor al niño atacado por un tiburón

Cientos de practicantes de surf de remo formaron un círculo frente a la playa de Bondi, en Australia, para rendir homenaje a Nico Antic, el niño de 12 años que resultó víctima de un ataque de tiburón, en medio de una reciente oleada de ataques en el estado de Nueva Gales del Sur.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Amazon pagó US$ 40 millones por los derechos de “Melania” y destinó otros US$ 35 millones a marketing, cifras sorprendentemente altas para un documental. El gasto desmedido llevó a rivales del sector a especular que el estudio intentaba congraciarse con el Gobierno de Trump al pagar millones de dólares a la primera dama.

