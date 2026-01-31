¿Qué revelan 3 millones de nuevos documentos sobre los vínculos de Trump con Jeffrey Epstein?

Por Jeremy Herb y Marshall Cohen, CNN

El presidente Donald Trump es mencionado más de 1.000 veces en los 3 millones de documentos sobre Jeffrey Epstein divulgados el viernes, luego de que el presidente se resistiera inicialmente a ese esfuerzo. Si bien algunas referencias son benignas, otras incluyen acusaciones no verificadas de agresión sexual contra Trump reveladas recientemente, así como nuevos detalles sobre cómo algunas de las víctimas de Epstein describieron sus interacciones con el futuro presidente.

De manera destacada, los documentos recién publicados contienen una lista de acusaciones no verificadas de agresión contra Trump recopiladas por funcionarios del FBI el año pasado. También hay notas del FBI sobre una mujer que acusó a Trump en una demanda de violarla cuando tenía 13 años, y una entrevista del FBI con una de las víctimas de Epstein que afirmó que la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, una vez la “presentó” a Trump en una fiesta.

No existe evidencia pública de que alguna de las acusaciones contra Trump incluidas en los nuevos documentos haya sido considerada creíble por el FBI, y el Departamento de Justicia dijo el viernes que las acusaciones contra Trump contenidas en los documentos eran falsas. Trump ha negado durante años cualquier conducta indebida relacionada con Epstein o cualquier acusación de conducta sexual inapropiada.

Las revelaciones sirven como recordatorio de la resistencia inicial de Trump a publicar los archivos, pese a haber prometido hacerlo al asumir el cargo.

El Congreso finalmente se opuso a Trump y aprobó una ley que obligó al Departamento de Justicia a divulgar todos los archivos de Epstein a más tardar a mediados de diciembre. El vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, dijo que el Departamento de Justicia cumplió tardíamente con esa obligación el viernes al publicar 3,5 millones de documentos, aunque señaló que algunos fueron retenidos bajo excepciones previstas en la ley.

Los nuevos detalles también recuerdan la amistad de décadas entre Trump y Epstein, un delincuente sexual condenado que murió por suicidio en 2019, así como con Maxwell, su antigua socia, quien actualmente cumple una condena por tráfico sexual.

A esta altura, es difícil dimensionar por completo el alcance de lo contenido en los millones de documentos que fueron puestos en línea el viernes por la mañana, debido a la enorme cantidad de información divulgada.

Una búsqueda en el sitio web del Departamento de Justicia dedicado a Epstein con el término “Donald Trump” arrojó más de 1.800 resultados, cifra que aumentó a lo largo del viernes a medida que el sitio aparentemente indexaba más archivos. Muchas de esas referencias son artículos periodísticos que mencionan a Trump durante su presidencia y que Epstein compartió con otros, así como comentarios de Epstein sobre Trump con una mezcla de periodistas y otros socios, como Steve Bannon.

Blanche dijo el viernes que la Casa Blanca no tuvo “ninguna supervisión” sobre la revisión de los documentos relacionados con la investigación de Epstein.

“Déjenme ser claro: ellos no tuvieron nada que ver con esta revisión”, afirmó Blanche. “No tuvieron supervisión alguna sobre esta revisión. No le dijeron a este departamento cómo hacerla, qué buscar, qué censurar o qué no censurar”.

El Departamento de Justicia señaló en su comunicado que “algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para ser claros, esas afirmaciones carecen de fundamento y son falsas y, si tuvieran un mínimo de credibilidad, ciertamente ya habrían sido utilizadas como arma contra el presidente Trump”.

Uno de los documentos más llamativos que involucran a Trump fue una lista recopilada por funcionarios del FBI en agosto pasado con más de una decena de acusaciones relacionadas con Trump, muchas de las cuales parecen provenir de denuncias no verificadas recibidas a través del Centro Nacional de Operaciones de Amenazas del FBI, que recibe información del público.

Los documentos estaban incluidos en correos electrónicos enviados por funcionarios de la oficina del FBI en Nueva York del grupo de trabajo sobre Explotación Infantil y Tráfico Humano. “El resaltado en amarillo es para la parte escabrosa”, escribió un funcionario para explicar cómo se estaban clasificando las acusaciones.

No está claro por qué las acusaciones fueron compiladas el verano pasado. En julio, el FBI y el Departamento de Justicia publicaron un memorando en el que afirmaban que no había evidencia de que Epstein tuviera una lista de hombres poderosos que participaran en su presunto mundo clandestino de tráfico sexual y pedofilia.

Las acusaciones parecen no estar verificadas, y los funcionarios señalan que algunas son información de segunda mano. El documento del FBI indica que en muchos casos no se contactó a las personas que enviaron las acusaciones, o que no se proporcionó información de contacto.

También hay acusaciones no verificadas en el documento contra el expresidente Bill Clinton, quien ha negado cualquier conducta indebida relacionada con Epstein.

Entre los mandatos de Trump en la Casa Blanca, muchos de sus aliados se convirtieron en influencers y conductores de podcasts de derecha. Y muchos, como el ahora director del FBI, Kash Patel, se aferraron a la saga de Epstein y sugirieron que el Departamento de Justicia estaba protegiendo a demócratas y celebridades liberales, mientras en gran medida ignoraba los bien documentados vínculos de Trump con Epstein.

Tras avivar a activistas de la base republicana, el año pasado creció la presión sobre el Gobierno de Trump para usar sus nuevas facultades sobre el Departamento de Justicia y el FBI y divulgar materiales relacionados con Epstein. Un primer intento de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, resultó contraproducente cuando los nuevos materiales que promocionó terminaron siendo una recopilación de documentos ya públicos.

Esto provocó una oleada de protestas por parte de los legisladores republicanos que exigían la divulgación total de los archivos de Epstein. Trabajaron junto con demócratas que estaban ansiosos por usar el tema como un arma política contra un hombre que muchos de ellos veían como un depredador sexual, después de que más de una decena de mujeres lo acusaran de agresión y acoso, y de que un jurado lo declarara responsable en 2023 de abusar sexualmente de E. Jean Carroll en un caso civil por difamación. (Él niega todas estas acusaciones y nunca ha sido acusado por las fuerzas del orden de ningún delito relacionado con Epstein).

Trump luchó con fuerza para impedir que el Congreso aprobara la ley y presionó personalmente a miembros republicanos individuales en la Casa Blanca. Pero fue superado por un apoyo bipartidista creciente entre legisladores y la opinión pública, y finalmente abandonó su oposición. El proyecto fue aprobado casi por unanimidad y Trump lo promulgó en noviembre.

La primera ola de publicaciones comenzó el 19 de diciembre, fecha límite para publicar todo. Aunque se trató solo de una publicación parcial, el nombre de Trump aparecía por todas partes.

Los documentos revelaron que los fiscales federales reunieron pruebas en 2020 de que Trump voló en múltiples ocasiones en la aeronave privada de Epstein durante la década de 1990. Esto contradijo las negaciones previas de Trump, incluida una declaración de 2024 en la que afirmó: “Nunca estuve en el avión de Epstein”.

Los documentos de diciembre también revelaron que el Departamento de Justicia citó a declarar al club Mar-a-Lago de Trump antes del juicio penal de Maxwell en 2021. No está claro cómo respondió el club, pero el documento solicitaba información sobre una antigua empleada de Mar-a-Lago.

Tal como ocurrió el viernes, los designados por Trump se esforzaron por dejar claro que estas divulgaciones también contenían denuncias no verificadas sobre Trump, emitiendo la misma declaración de que los archivos incluían “afirmaciones falsas y sensacionalistas presentadas contra el presidente Trump al FBI justo antes de las elecciones de 2020”.

Gran parte del nuevo material también amplió la comprensión pública de los vínculos de Epstein con una amplia gama de figuras demócratas, celebridades y empresarios. Los archivos dejaron claro, además, que Epstein seguía de cerca las noticias sobre Trump y que estaba en contacto mucho más frecuente con el exasesor de Trump Steve Bannon de lo que se conocía previamente.

Entre los millones de páginas de documentos divulgados el viernes se incluyeron nuevos detalles de las notas de entrevistas del FBI con víctimas de Epstein. Si bien no hubo una prueba contundente que muchos críticos de Trump esperaban, los documentos volvieron a poner el foco en los vínculos de larga data de Trump con un depredador sexual.

Un memorando del FBI de una víctima de Epstein contenía acusaciones de que Maxwell una vez la “presentó” a Trump en una fiesta en Nueva York y luego dejó en claro a Trump que ella estaba “disponible”, diciéndole: “Oh, creo que le gustas. Qué suerte. Esto es genial”, según el documento. La mujer dijo a los investigadores federales que “no pasó nada” entre ella y Trump.

Otro memorando del FBI contenía notas de una aparente entrevista de 2021 con Virginia Giuffre, una de las sobrevivientes de Epstein más visibles, quien murió por suicidio en abril de 2025. El memorando, parcialmente censurado, indica que Giuffre contó a los investigadores que trabajó de adolescente en el club Mar-a-Lago de Trump, cómo fue reclutada desde allí para trabajar para Epstein y sobre los abusos sexuales que, según dijo, sufrió posteriormente a manos de Epstein.

Los archivos también incluyeron un formulario del FBI que detalla una denuncia de una mujer que acusó a Trump de violarla cuando tenía 13 años.

Esta acusadora anónima, identificada como Jane Doe, presentó previamente demandas contra Trump y luego las retiró, la última justo antes de las elecciones de 2016.

El documento del FBI detalla múltiples episodios en los que ella alegó abusos por parte de Trump, incluida violación. También afirma que Epstein estaba presuntamente “enojado porque Trump fue quien tomó la virginidad de Doe” y que también violó a Doe. Estas descripciones coinciden con las acusaciones que Jane Doe presentó en su demanda de 2016.

Trump había negado previamente las acusaciones de la mujer.

Cuando la demanda fue retirada en 2016, Epstein envió por correo electrónico noticias sobre el caso a múltiples asociados, correos que fueron incluidos en los archivos divulgados el viernes. También hay correos electrónicos que Epstein reenvió al amigo de Trump Tom Barrack en abril de 2016, cuando un reportero de Reuters contactó a Epstein para pedirle comentarios tras la presentación de la demanda.

“Es una locura, pero pensé que deberían saberlo”, escribió Epstein.

Más allá de las notas del FBI, los documentos de Epstein contienen múltiples correos electrónicos que ofrecen una visión de la opinión del delincuente sexual condenado sobre su antiguo amigo tras ser elegido presidente en 2016.

Epstein intercambió correos con una variedad de asociados, incluidos periodistas y ejecutivos, con abundantes comentarios sobre Trump.

En diciembre de 2018, Epstein pidió al periodista y autor Michael Wolff ayuda para contrarrestar una historia. El intercambio se produjo pocos días después de que el Miami Herald publicara una investigación exhaustiva con entrevistas a decenas de mujeres que dijeron haber sido víctimas de los abusos de Epstein.

“Estoy pensando qué haría Trump”, escribió Epstein a Wolff mientras intercambiaban ideas.

“Él nunca intenta explicar. Niega, culpa a los medios, denigra a otra persona”, respondió Wolff, quien ese año había escrito un libro polémico sobre la Casa Blanca de Trump.

“Todo sobre Donald Trump, el verdadero villano”, agregó Wolff.

Hay múltiples correos electrónicos entre Epstein y Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y expresidente de la Universidad de Harvard, en los que discuten la campaña presidencial de Trump y su primer mandato. Summers dijo previamente a CNN que está “profundamente avergonzado” de su correspondencia con Epstein y pidió licencia de su cargo docente en Harvard en noviembre.

En octubre de 2016, Summers le preguntó a Epstein: “¿Qué tan plausible es la idea de que Trump sea un verdadero consumidor de cocaína?”

“Cero”, respondió Epstein.

Al discutir la política exterior de Trump en julio de 2017, Summers escribió a Epstein: “Creo que tu amigo está mentalmente enfermo”.

“No es mi amigo”, respondió Epstein. “Y ya te lo he dicho antes”.

