El Senado aprueba ley de financiamiento respaldada por Trump y presiona a la Cámara para poner fin al cierre del Gobierno

Por Sarah Ferris y Morgan Rimmer, CNN

El Senado ha dado un paso para que el Congreso evite otro cierre prolongado del Gobierno, al aprobar un importante acuerdo presupuestario alcanzado con la Casa Blanca que financia temporalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), permitiendo así negociaciones a largo plazo sobre la política federal de inmigración.

Es casi seguro que Washington entrará en un cierre parcial del Gobierno a la medianoche. Sin embargo, líderes republicanos y demócratas creen que la medida final llegará al escritorio del presidente Donald Trump a principios de la próxima semana, a tiempo para evitar un impacto significativo en los trabajadores federales. El Senado aprobó el proyecto apenas horas antes de la fecha límite de financiamiento de este viernes, pero no se espera que la Cámara de Representantes regrese a Washington hasta el lunes para darle la aprobación final.

La aprobación en la Cámara, no obstante, aún no está garantizada. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, y su equipo deben sortear una estrecha mayoría republicana, con algunos legisladores de línea dura rebelándose contra la prórroga de dos semanas para financiar al DHS, exigida por los demócratas del Senado.

Es probable que el liderazgo republicano necesite el apoyo de los demócratas para aprobar el proyecto, que financia al resto de los departamentos incluidos en el paquete —con prioridades que van desde el Pentágono y el control del tráfico aéreo hasta la investigación federal en salud— hasta finales de septiembre.

Trump y los líderes republicanos aceptaron rápidamente la exigencia demócrata de posponer por ahora el financiamiento del DHS, en medio de una fuerte reacción pública por dos muertes de ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis este mes. La Casa Blanca ha insistido en que los republicanos deben evitar un cierre, luego de que los demócratas mostraran una postura firme el otoño pasado y se negaran a reabrir el Gobierno durante 43 días por la expiración de créditos fiscales ampliados de Obamacare para millones de estadounidenses.

Los demócratas, por su parte, aceptaron una prórroga de dos semanas en lugar de cerrar por completo el DHS, mientras buscan negociaciones reales con los republicanos sobre reformas, en un momento en que incluso senadores republicanos piden cambios.

El paquete de gastos, que financia tres cuartas partes de las agencias gubernamentales, reduciría ligeramente el gasto total del Congreso, pero en gran medida rechaza los recortes presupuestarios más drásticos propuestos por Trump.

Demócratas, y algunos republicanos, lucharon para proteger los fondos federales para programas como los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y las becas Pell, aunque la medida aún recorta recursos para programas de ayuda internacional, tras la decisión de la Casa Blanca de cerrar USAID el año pasado. También financia prioridades de Trump, como un aumento salarial para los militares y nuevas inversiones en seguridad aérea y contratación en la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

En una victoria para los demócratas, los proyectos de ley de financiamiento incluyen medidas de rendición de cuentas —denominadas “barreras de seguridad” por el partido— que obligan efectivamente a la Casa Blanca a seguir las instrucciones de gasto del Congreso. Con ello, esperan poner fin a la práctica del Gobierno de Trump de mover fondos entre departamentos sin la aprobación del Capitolio. En esta ocasión, los líderes de gasto incluyeron un desglose detallado de los recursos dentro del propio proyecto, en lugar del lenguaje no vinculante que normalmente se envía a la Casa Blanca.

Los líderes republicanos tuvieron dificultades durante gran parte del jueves y viernes para conseguir el respaldo total de su bancada.

El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, en particular, tuvo objeciones a la parte del DHS e intentó presionar a su liderazgo para mantener un lenguaje que permitiría a senadores, como él, demandar al Departamento de Justicia por grandes sumas de dinero, después de que sus registros telefónicos fueran incautados bajo la administración Biden sin su conocimiento. La Cámara anuló en el paquete la controvertida ley, luego de que senadores la incorporaran al proyecto que puso fin al histórico cierre de noviembre.

“Me ha bloqueado, presidente Johnson. No lo olvidaré”, dijo Graham en un encendido discurso en el pleno del Senado este viernes.

Ted Barrett y Veronica Stracqualursi, de CNN, contribuyeron con este artículo.