Noem y Bovino están recibiendo críticas por Minnesota, pero la mayoría son por Trump

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El tono que el presidente Donald Trump intenta cambiar en Minnesota es el que él mismo estableció.

“Vamos a reducir la tensión un poco”, declaró Trump a Fox News el martes durante un viaje a Iowa, después de una represión en la que han muerto dos civiles y ha provocado disturbios y miedo en Minneapolis.

El presidente está intentando lograr una hazaña de escapismo político.

Una vez que su operación de deportación se volvió moralmente insostenible tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos que protestaba, la presión aumentó sobre la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, los dos rostros principales de la empresa.

La reunión de dos horas de Trump con Noem en el Despacho Oval el lunes por la noche fue un sutil gesto de culpabilización, insinuando que Noem había cometido un error. La destitución de Bovino de Minnesota envió una señal más directa.

Pero ambos funcionarios, de carácter enérgico, actuaban bajo las políticas, la tensa atmósfera de confrontación y las expectativas de un desempeño público exagerado establecidas por el presidente, que había respaldado reiterada y públicamente el liderazgo de Noem, en particular en las reuniones del Gabinete y en otros lugares.

Desde que descendió de su escalera mecánica dorada en la Torre Trump en el verano de 2015, el ahora presidente ha esbozado una imagen sombría de una nación rehén de violadores, asesinos y personas expulsadas de manicomios antes de unirse a una invasión extranjera de Estados Unidos.

Trump ve las ciudades como infiernos distópicos de anarquía y crimen que necesitan la ética de un hombre fuerte y un poder federal brutal para ser reparadas.

En un evento en Clive, Iowa, el martes, Trump dijo que incluso los inmigrantes que ingresaron al país legalmente necesitaban demostrar que amarían a Estados Unidos, no que lo odiarían.

“Tienen que demostrar que no van a volar nuestros centros comerciales, ni nuestras granjas, ni matar gente”, indicó.

En ese contexto, no es de extrañar que sus subordinados se sintieran con la libertad de enviar agentes armados con máscaras y uniformes de estilo militar a las calles de Minneapolis y otras grandes ciudades en una demostración de poder que surgió directamente desde la cúpula.

Las imágenes han estado circulando durante semanas, y Trump no las detuvo. Y se unió a la difamación contra la primera civil de Minnesota en morir, Renee Good.

La inmigración siempre fue un ingrediente secreto que unió a Trump con su base.

Demonizar a los inmigrantes es un clásico de los populistas y una herramienta para imponer un poder personal inusual.

Las promesas de Trump de organizar deportaciones masivas siempre provocaron fuertes ovaciones en sus mítines de campaña.

El fracaso de su predecesor, Joe Biden, en asegurar la frontera entre Estados Unidos y México fue un acto de negligencia política impresionante, considerando que Trump se encontraba al acecho antes de las elecciones de 2024.

Frente a los fracasos de los demócratas, no sorprende que los votantes recurrieran a Trump para solucionar el problema.

Dado a que los estadounidenses conocían a Trump desde su primer mandato, y que nunca había ocultado sus posturas intransigentes, es lógico suponer que se esperaba un endurecimiento de la aplicación de la ley, junto con una mayor seguridad fronteriza.

Las historias de altos funcionarios sobre jóvenes víctimas de homicidios a manos de inmigrantes indocumentados, como Laken Riley, estudiante de enfermería de Georgia, son desgarradoras. Las víctimas y sus familias merecen justicia.

Pero no cabía duda de que llegaría el momento en que el enfoque de Trump generaría imágenes tan extremas y ofensivas para la conciencia nacional que su estrategia se convertiría en un lastre.

En su primer mandato, las fotos de niños en centros de detención similares a jaulas fueron un desastre de relaciones públicas. En el segundo, el ajuste de cuentas llegó en menos de un minuto, cuando agentes con uniforme militar rodearon a Pretti el sábado y lo acribillaron a balazos.

Los días transcurridos desde entonces han sido una lección sobre las consecuencias de la arrogancia presidencial, que una Casa Blanca cuidadosa podría considerar mientras Trump busca imponer un poder personal sin restricciones en otras partes, especialmente en su política exterior cada vez más ambiciosa mientras observa regímenes generacionales antiestadounidenses en Irán y Cuba.

Los acontecimientos recientes también plantean con urgencia la cuestión de si la aplicación de las leyes inmigratorias debe llevarse a cabo con tanta crueldad. ¿Un enfoque más moderado habría conservado el apoyo del público y de los republicanos del Capitolio, evitando los impactantes videos que han desprestigiado a la administración?

Probablemente lo habría hecho. Pero la teatralidad de los agentes rudos en las calles y las imágenes de la confrontación —en las que Bovino y Noem participaron con entusiasmo— eran en parte clave.

Esta administración se basa en el espectáculo. El lema de Trump es que es fuerte; que desafía la corrección política; y que romperá las reglas, e incluso la ley, para mantener a los estadounidenses a salvo.

¿Qué rédito político podría obtener de redadas de deportación altamente efectivas y humanas que nadie vio?

La cuestión ahora es si la imagen cambiará, pero la política permanecerá intacta.

El presidente prometió el martes una “gran investigación” sobre la muerte de Pretti, que él mismo supervisaría.

Ha publicado informes optimistas sobre sus llamadas con altos funcionarios demócratas en Minnesota, que su equipo pasó semanas criticando duramente.

Y envió al zar fronterizo Tom Homan a dirigir las operaciones de deportación en el estado. Homan reportará directamente a Trump, un acuerdo que probablemente marginará a Noem.

Se trata de una retirada política a gran escala, aparentemente provocada por las desalentadoras cifras de las encuestas y la ansiedad en el Capitolio.

Es solo el último embrollo que enfrentan los republicanos, quienes temen una derrota aplastante en las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, no hay garantía de que reorganizar el grupo de altos funcionarios sea beneficioso políticamente. Homan no es un cobarde. Puede que haya trabajado para la administración Obama, pero su imagen de líder encaja con la tendencia de Trump a destacar candidatos que parecen personificar el puesto para el que los eligió.

Sería sorprendente que el subsecretario de la Casa Blanca, Stephen Miller, artífice de las draconianas políticas de Trump sobre la inmigración ilegal —e incluso legal—, se marchara, incluso después de que Trump discrepara el martes con la afirmación de Miller de que Pretti era un “asesino”.

Miller, uno de los asesores más antiguos del presidente, manifestó a CNN en una declaración el martes por la noche que los funcionarios estaban evaluando por qué los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en Minneapolis “podrían no haber estado siguiendo” el protocolo adecuado antes del tiroteo fatal de Pretti.

Pero los impactos y el alcance de las medidas de cumplimiento parecen ir mucho más allá de los protocolos aplicados a un incidente individual.

En busca de un reinicio, Trump destacó el martes el aspecto más popular de su política inmigratoria.

“La frontera está totalmente segura. Ya saben, se les olvida que teníamos una frontera que heredé y por la que pasaban millones de personas”, afirmó el presidente, recordando a los estadounidenses que había cumplido una tarea que le encomendaron en las elecciones de 2024. “Ya saben, la gente se olvida. En cuanto se logra algo, pasa a la historia y nadie quiere hablar de ello”.

Quizás si hubiera proclamado su victoria en la frontera y se hubiera dedicado a abordar los problemas de asequibilidad que aquejan a tantos estadounidenses, Trump se habría ahorrado un lío político.

Pero a menudo le ha resultado difícil proclamar una victoria y seguir adelante. Sigue redoblando sus esfuerzos. Logró que los países miembros de la OTAN gastaran más en defensa, por ejemplo, pero ahora parece querer destruir la propia alianza.

Como la mayoría de los presidentes, Trump es culpable de extralimitación. Su purga inmigratoria ha ido mucho más allá de la tarea que le encomendaron los votantes de arreglar la frontera.

Su equipo insiste en que ha presidido la deportación de miles de los peores criminales. Sin embargo, la proporción de expulsados acusados ​​de delitos violentos ha disminuido constantemente desde el inicio de las purgas.

Un estudio del Instituto Cato realizado en noviembre reveló que solo el 5 % de las personas detenidas por ICE durante el período que comienza el 1 de octubre de 2025 tenían condenas por violencia, mientras que el 73 % no.

Tras el tiroteo de Good, y antes del asesinato de Pretti, una encuesta de CNN/SSRS de este mes mostró que el 51 % de los estadounidenses, frente al 31 %, opinaba que la aplicación de la ley por parte de ICE estaba haciendo que las ciudades fueran menos seguras.

Alrededor del 52 % de los estadounidenses opina que los esfuerzos de deportación de Trump han ido demasiado lejos. Y su índice de aprobación en materia de inmigración se situó en el 42 %, frente al 51 % de marzo, lo que sugiere que los demócratas e independientes indecisos lo han abandonado en el tema, dejándolo en manos de sus partidarios más leales.

Bovino podría permanecer en el banquillo para siempre tras pavonearse en manifestaciones con su gabardina y hacer apariciones televisivas provocadoras, incluyendo en el programa “State of the Union” de CNN el domingo, donde describió a los agentes involucrados en la muerte de Pretti como “víctimas”.

El funcionario cometió el imperdonable pecado de robarle protagonismo a su jefe. “Sabes, Bovino es muy bueno, pero es un tipo bastante excéntrico, y en algunos casos, eso es bueno; quizás no lo fue aquí”, declaró Trump.

El líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, prometió el martes solicitar el impeachment de Noem si no renuncia.

La senadora de Alaska, Lisa Murkowski, quien a menudo actúa con independencia de sus colegas republicanos, declaró que era hora de que Noem dimitiera. “Creo que ahora mismo tienen una secretaria que debe rendir cuentas ante el caos y parte de la tragedia que hemos presenciado”, declaró.

Trump insistió en que Noem está “haciendo un excelente trabajo”.

Pero a veces los altos funcionarios tienen que asumir la responsabilidad para garantizar que la culpa no recaiga en su jefe. Ese podría ser el destino de Noem, aunque los republicanos se mostrarán reacios a iniciar una divisiva batalla por la confirmación de un sucesor en un año electoral de mitad de mandato.

Y Trump incorporó a la exgobernadora de Dakota del Sur a su gabinete por una razón. Fue una temprana y firme defensora de MAGA (Hacer Grande Nuevamente a Estados Unidos).

Noem es popular entre sus partidarios y apreciada por los medios conservadores. Y pertenece a una categoría de funcionarios que a Trump le resultaría difícil reemplazar con alguien tan dócil a sus opiniones y deseos más radicales.

Si sigue siendo un lastre político candente, Noem podría conservar su puesto, pero desaparecer de la vista pública, al igual que la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, cuya otrora brillante estrella mediática se ha apagado.

Pero la razón más convincente para que Trump mantenga a Noem es que deshacerse de ella podría implicar que se equivocó al elegirla y que todo su enfoque de la inmigración en su segundo mandato es un desastre.

Trump “ha construido una fuerza y ​​un sistema para hacer esto, para abusar de la gente y aterrorizar a las comunidades”, declaró el martes el representante demócrata Jason Crow, de Colorado, a Brianna Keilar de CNN. “No nos equivoquemos pensando que estos son accidentes y que ocurren por sí solos. Este es el sistema que diseñó este presidente”.

