El gobierno de Trump deporta a iraníes por primera vez desde la brutal represión de las protestas

La administración Trump envió a una decena de iraníes de regreso en un vuelo de deportación el domingo, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

Fue el primer vuelo de deportación conocido desde que estallaron las protestas antigubernamentales en Irán, en las que miles de personas han muerto. El presidente Donald Trump amenazó con represalias contra Irán si ejecuta a manifestantes, y aunque ha afirmado que su gobierno mantiene conversaciones con Teherán, no ha descartado la amenaza de una acción militar.

Según una fuente, 14 iraníes estaban a bordo del vuelo que salió el domingo.

CNN informó el viernes que se esperaba la deportación de decenas de iraníes el domingo. Sin embargo, parece que varios iraníes a quienes se les dijo que viajarían en el vuelo no lo hicieron debido a la exposición al sarampión.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró que, si bien la administración no suele hacer comentarios sobre vuelos específicos para proteger la seguridad operativa, cualquier persona deportada tendría órdenes finales ejecutables, lo que significa que un juez federal ha ordenado su expulsión de Estados Unidos. La administración mantiene su compromiso de utilizar todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva de inmigrantes ilegales delincuentes de la historia.

CNN se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Misión de Irán ante la ONU para solicitar comentarios.

Bekah Wolf, abogada de dos iraníes a quienes se les había dicho que estarían a bordo del vuelo, dijo que sus clientes habían sido puestos en cuarentena debido al virus altamente infeccioso y no estaban en el vuelo del domingo.

Sin embargo, es solo un alivio temporal para los dos hombres, que son homosexuales y enfrentan “una probabilidad extremadamente alta” de ser ejecutados si se ven obligados a regresar a Irán, dijo Wolf a CNN el viernes.

Tanto Wolf como la otra fuente afirmaron que es probable que haya futuros vuelos de deportación a Irán. El del domingo fue el tercer vuelo tras un inusual acuerdo entre Washington y Teherán, países que no mantienen relaciones diplomáticas.

Uno de los hombres, que habló con CNN el viernes, dijo que su mensaje para el presidente estadounidense fue: “Si te preocupas por la gente, por favor déjanos quedarnos”.

“No somos malos seres humanos. Amamos este país. Si pudiéramos vivir en él, lo amaríamos más que a nuestra patria, porque nuestra patria está capturada. Está arruinada. Está destruida por el gobierno de Irán”, dijo.

“Vinimos a este país buscando seguridad”, añadió. Pidió no ser identificado por temor a represalias.

Existe preocupación por la deportación de iraníes en medio de la continua represión del régimen. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó el domingo que al menos 5.520 manifestantes han muerto desde que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales a finales de diciembre, incluidos 77 menores, y se están analizando otras 17.091 muertes. HRANA indicó que 41.283 personas han sido arrestadas.

