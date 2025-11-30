Cuatro muertos y al menos diez heridos tras tiroteo masivo en reunión familiar en Stockton, California; sospechoso prófugo

Por Hanna Park, CNN

Un tiroteo masivo en una reunión familiar dentro de un salón de banquetes en Stockton, California, dejó al menos cuatro personas muertas y otras 10 heridas el sábado por la noche, dijeron las autoridades.

Entre los heridos por disparos se encontraban niños y adultos, según Heather Brent, portavoz de la Oficina del sheriff del condado de San Joaquín. Las autoridades no informaron de inmediato sobre el estado de salud de las personas trasladadas a hospitales de la zona.

“Los primeros indicios sugieren que este podría haber sido un incidente selectivo”, declaró Brent en una conferencia de prensa. “Esta es una investigación muy activa y en curso, y la información sigue siendo limitada”, añadió.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 6:00 p.m. hora local en la zona norte de la ciudad, según la Oficina del sheriff. El salón de banquetes, que comparte estacionamiento con varios negocios, incluyendo un Dairy Queen, albergaba la celebración familiar, dijo Brent. Stockton está a unos 64 kilómetros al sur de Sacramento.

El presunto atacante huyó y sigue prófugo, dijo Brent. Las autoridades instan al público a proporcionar información mientras los detectives trabajan para determinar un posible motivo. “Los investigadores están explorando todas las posibilidades”, dijo Brent.

La Oficina del sheriff del condado de San Joaquín está liderando la investigación.

La violencia añade a Stockton a una creciente lista de comunidades estadounidenses cuyos espacios cotidianos (escuelas, centros comerciales, bares y edificios de oficinas) han sufrido violencia con armas de fuego. En lo que va de año, se han producido al menos 380 tiroteos masivos en Estados Unidos (definidos como aquellos en los que al menos cuatro personas reciben disparos, sin incluir al atacante), según el Archivo de Violencia con Armas de Fuego.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el tiroteo, según su oficina. La alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, dijo en un comunicado que el gobernador ha ofrecido todo el apoyo del estado de California para ayudar a la comunidad.

“Esta noche, nuestra ciudad se enfrenta a una situación desgarradora y dolorosa”, escribió Fugazi. “Por favor, mantengan en sus oraciones a las víctimas, a sus seres queridos y a nuestros socorristas”.

