Un certamen de belleza en Inglaterra tiene a su primera ganadora abiertamente lesbiana

Grace Richardson, una estudiante de teatro musical de 20 años, se ha convertido en la primera ganadora abiertamente lesbiana del certamen de belleza Miss Inglaterra.

El jueves, Richardson, quien fue coronada en una ceremonia en Wolverhampton, Inglaterra, el 21 de noviembre, dijo a CNN que se siente “increíblemente empoderada” por haber sido nombrada Miss Inglaterra.

“Me ha demostrado que con resiliencia y determinación realmente puedes lograr tus sueños”, dijo.

“Saber que ahora tengo la oportunidad de usar esta plataforma para hacer una diferencia en nuestro mundo e inspirar a las generaciones más jóvenes, me hace sentir más fuerte que nunca”, agregó Richardson.

La nueva Miss Inglaterra reveló que había considerado no mencionar su orientación sexual durante la competencia, pero decidió hablar de ello durante la entrevista que cada participante realiza con el panel de jueces.

“Me preguntaron sobre cómo superar desafíos, lo primero que me vino a la mente fue mi historia de salir del clóset”, dijo Richardson.

“Es una gran parte de mi pasado y en ese momento quise compartir con ellos mi desarrollo como persona. Son estas historias las que nos hacen únicos a cada uno, así que no veo sentido en ocultarlas”, añadió.

Richardson espera que su apertura sobre su orientación sexual “inspire a más mujeres a usar su voz para crear un impacto positivo, sin vivir con miedo”.

“La sexualidad en realidad no tiene relevancia directa con mi papel como Miss Inglaterra, pero para mí hablar tan abiertamente sobre ello significa que la idea de una mujer gay en un rol como el mío se normalizará mucho más”, dijo.

“Sabía que compartir mi historia públicamente transmitiría el mensaje de que estoy orgullosa de mí misma y eso era algo importante para mí incluso antes de embarcarme en mi camino hacia Miss Inglaterra”.

Ahora Richardson competirá en el certamen de belleza Miss Mundo el próximo año.

