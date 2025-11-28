Todos los estrenos de diciembre 2025: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Llega diciembre y, con él, las películas y series festivas ambientadas en el invierno boreal. También arriban algunos títulos de renombre que aspiran a obtener nominaciones en los premios Oscar; y se desempolvan algunos clásicos de Navidad que tienen adeptos en esta época del año.

El estreno más notorio este diciembre es el de los episodios finales de “Stranger Things”, que Netflix lanzará en dos tandas: el “Volumen 2”, con tres capítulos, estará disponible el 25 de diciembre; y el esperado episodio final de la serie, el 31 de diciembre.

Hay expectativa también por el western “The Abandons”, en Netflix, que reúne a dos actrices de series muy populares, Lena Headey (Cersei Lannister en “Game of Thrones”) y Gillian Anderson (la agente Dana Sculley en “The X Files”), como matriarcas de dos familias enfrentadas por la riqueza de un yacimiento de plata.

Los fans de la fantasía y la ciencia ficción estarán contentos pues dos series populares regresan este mes: Disney+ estrena la temporada 2 de “Percy Jackson and the Olympians” y Prime Video lanza la temporada 2 de “Fallout”, tras una primera temporada en la que recibió 16 nominaciones a los premios Emmy, incluida a mejor serie dramática.

En el caso de películas de tema festivo, dos cintas destacan. La primera, “Oh.What.Fun”, en Prime Video, marca la rara ocasión en la que Michelle Pfeiffer protagoniza un proyecto directo para streaming. En esta comedia ambientada en Navidad le acompaña un elenco de renombre, que incluye a Felicity Jones, Chloe Grace Moretz, Eva Longoria y Jason Schwartzman, entre otros. Y la segunda, “The Family McMullen”, en HBO Max, es una secuela de una película de ¡hace 30 años!, “The Brothers McMullen” (1995). Se trata de una elogiada cinta de cine independiente que retoma la vida de sus personajes, ya con hijos, en la cena de Acción de Gracias. (HBO Max, forma parte, al igual que CNN en Español, de la corporación Warner Bros. Discovery).

Y diciembre trae también el final de temporada de “Pluribus” el 26 de diciembre, en Apple TV+, con su misteriosa trama de ciencia ficción creada por Vince Gilligan, la mente detrás de las series “Breaking Bad” y “Better Call Saul”.

Esta es una guía de los títulos más relevantes por plataforma de streaming que se estrenan este noviembre:

La apuesta HBO Max este diciembre se centra en la película “The Family McMullen”, que sigue las alzas y bajas de una familia ante la cena de Acción de Gracias. Está escrita, dirigida y protagonizada por Edward Burns (“Saving Private Ryan”), quien ya contó la historia de la familia McMullen 30 años atrás en la elogiada cinta “The Brothers McMullen”, de 1995.

HBO Max estrena en streaming otra secuela esperada, “Spinal Tap II: The End Continues”, un documental falso que parodia a una banda de rock ficticia y que sirve de continuación a la película “This Is Spinal Tap” (1984).

Otros dos títulos destacados de la plataforma son el documental “It’s Never Over, Jeff Buckley”, sobre la vida del músico fallecido en 1997 a los 30 años; y el primer espectáculo de stand-up de la comediante de “Staruday Night Live” Sarah Sherman.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Blade”. Disponible: 1 de diciembre

“Blade Runner”. Disponible: 1 de diciembre

“The Bodyguard”. Disponible: 1 de diciembre

“The Mask”. Disponible: 1 de diciembre

“Elf”. Disponible: 1 de diciembre

The Polar Express”. Disponible: 1 de diciembre

“Adult Swim Yule Log” (Adult Swim). Estreno: 1 de diciembre

“Paul Anka: His Way”. Estreno: 1 de diciembre

“New Orleans: Soul of a City” (serie original de CNN). Estreno: 2 de diciembre

“Hard Knocks: In Season with the NFC East”. Estreno: 3 de diciembre

“It’s Never Over, Jeff Buckley”. Estreno: 4 de diciembre

“Architecton”. Estreno: 4 de diciembre

“El rugir de las llamas”. Estreno: 4 de diciembre

“The Family McMullen”. Estreno: 5 de diciembre

“Sarah Squirm: ¡En vivo! + En carne y hueso”. Estreno: 12 de diciembre

“Spinal Tap II: The End Continues”. Disponible: 12 de diciembre

“Tony Shalhoub Breaking Bread” (serie original de CNN). Estreno: 15 de diciembre

“Obsession: The Murder of a Beauty Queen”. Estreno: 17 de diciembre

“Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?”. Estreno: 18 de diciembre

“Spider-Man: Un nuevo universo”. Estreno: 22 de diciembre

“Aztec Batman: Clash of Empires”. Estreno: 22 de diciembre

“Ne Zha II”. Disponible: 24 de diciembre

“Spider-Man: Far From Home”. Disponible: 24 de diciembre

“Spider-Man: Homecoming”. Disponible: 24 de diciembre

“Spider-Man: No Way Home”. Disponible: 24 de diciembre

“Happy And You Know It”. Estreno: 25 de noviembre

Spider-Man: Across the Multiverse”. Disponible: 27 de diciembre

Nadie se llame a engaño: Netflix emite este diciembre uno de los hitos de la joven historia de este plataforma de streaming. Se trata de los episodios finales de “Stranger Things”. Los capítulos 5, 6 y 7 —llamados “Volumen 2”— estarán disponibles el 25 de diciembre y el episodio final (el capítulo 8) podrá verse este 31 de diciembre. Como curiosidad, además de estrenarse en Netflix, se estrenará en simultáneo ese día en 350 salas de cine de Estados Unidos y Canadá. Será el cierre de una historia iniciada en 2016 y que devino en un fenómeno cultural.

Además de “Stranger Things”, Netflix tiene previsto en diciembre lanzar la tercera entrega de las serie de películas de crímenes y misterio protagonizadas por el detective Benoit Blanc (Daniel Craig). Su título es “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” y, además de Craig, cuenta con un elenco de lujo: Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church.

Le acompaña en similar orden de interés la serie del género western “The Abandons”, ambientada en el territorio de Washington en 1854, en el que dos mujeres —encarnadas por Lena Headey (“Game of Thrones”) y Gillian Anderson (“The X Files”)—, matriarcas de dos familias enfrentadas, se disputan el control de la región y la fortuna de un yacimiento de plata recién encontrado. “The Abandons” fue creada por Kurt Sutter, quien ideó la popular serie “Sons of Anarchy”.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Anne Rice’s Mayfair Witches” (temporada 2). Estreno: 2 de diciembre

“The Abandons”. Estreno: 4 de diciembre

“The Believers” (temporada 2). Estreno: 4 de diciembre

“The New Yorker at 100”. Estreno: 5 de diciembre

“The Night My Dad Saved Christmas 2”. Estreno: 5 de diciembre

“Babylon”. Disponible: 7 de diciembre

“The West Wing” (temporadas 1-7). Disponible: 9 de diciembre

“Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”. Estreno: 12 de diciembre

“Emily in Paris” (temporada 5). Estreno: 18 de diciembre

“Downton Abbey: A New Era”. Disponible: 24 de diciembre

“Stranger Things 5: Volumen 2” (episodios 5, 6 y 7). Estreno: 25 de diciembre

“Stranger Things 5: El final” (episodio final de la serie). Estreno: 31 de diciembre

La temporada 2 de “Percy Jackson and the Olympians” es el título más importante que Disney+ estrena en diciembre. En los nuevos episodios, el protagonista se adentrará en un océano lleno de monstruos y criaturas mitológicas.

La plataforma también estrenará una serie documental de seis episodios titulada “The End of an Era”, que muestra la parte íntima de la gira “The Eras Tour” de Taylor Swift. La docuserie incluye la participación de Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch, entre otros.

Los aficionados al cine de terror tendrán a su disposición el estreno en streaming de la película “Together”, con Dave Franco y Alison Brie. Y los más chicos deberán estar atentos a la cinta animada “Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw”, ambientada en Navidad.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular”. Estreno: 1 de diciembre

“Disney’s A Christmas Carol” (2009). Disponible: 1 de diciembre

“Gremlins”. Disponible: 1 de diciembre

“Home Alone”. Disponible: 1 de diciembre

“Home Alone 2: Lost In New York”. Disponible: 1 de diciembre

“The Santa Clause”. Disponible: 1 de diciembre

“CMA Country Christmas: Special Premiere”. Estreno: 3 de diciembre

“Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw”. Estreno: 5 de diciembre

“Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts”. Estreno: 5 de diciembre

“Percy Jackson and the Olympians” (temporada 2). Estreno: 10 de diciembre

“Kevin Costner Presents: The First Christmas”. Estreno: 10 de diciembre

“The Death Coast” (temporada 1). Estreno: 11 de diciembre

“Secrets Declassified with David Duchovny” (temporada 1). Estreno: 11 de diciembre

“Surviving Jeffrey Epstein” (temporada 1). Estreno: 11 de diciembre

“The End of an Era”. Estreno: 12 de diciembre

“The Wonderfully Weird World of Gumball” (temporada 2). Estreno: 22 de diciembre

“Disney Parks Magical Christmas Day Parade”. Estreno: 25 de diciembre

“The Life of Chuck”. Disponible: 26 de diciembre

“Together”. Disponible: 31 de diciembre

Considerada una de las mejores adaptaciones de un videojuego, la primera temporada de “Fallout” recibió 16 nominaciones a los premios Emmy en 2024. De allí que exista una gran expectativa por la temporada 2 de la serie, que Prime Video estrena este 17 de diciembre. Su novedad: la acción se desarrolla en una Las Vegas posapocalíptica, a la que llegan los protagonistas Lucy (Ella Purnell) y el necrófago (Walton Goggins). Los nuevos episodios cuentan además con Macaulay Culkin (“Home Alone”) como actor invitado.

Y en la línea del clásico decembrino “Home Alone”, Prime Video estrena la película “Oh.What.Fun”, en la que Michelle Pfeiffer es dejada sola en casa por su familia, así que emprende una serie de aventuras por su cuenta durante las festividades. El elenco que acompaña a Pfeiffer en la cinta está repleto de estrellas de Hollywood.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Oh. What. Fun”. Estreno: 2 de diciembre

“Bullet Train”. Disponible: 3 de diciembre

“Ya no quedan junglas”. Estreno: 5 de diciembre

“The Phoenician Scheme”. Disponible: 5 de diciembre

“Tal vez mañana”. Estreno: 6 de diciembre

“What Happens Later”. Disponible: 6 de diciembre

“Shadow Force”. Estreno: 10 de diciembre

“Merv”. Disponible: 10 de diciembre

“Tell Me Softly”. Estreno: 12 de diciembre

“Long Gone Heroes”. Estreno: 15 de diciembre

“Operación Triunfo 2025: La gala final”. Estreno: 15 de diciembre

“Joker: Folie à Deux”. Disponible: 16 de diciembre

“Fallout” (temporada 2). Estreno: 17 de diciembre

“Human Specimens”. Estreno: 18 de diciembre

“La sospecha de Sofía”. Estreno: 19 de diciembre

“Atasco” (temporada 3). Estreno: 22 de diciembre

“Miss Sophie: Same Procedure as Every Year”. Estreno: 22 de diciembre

“A Minecraft Movie”. Disponible: 22 de diciembre

“Sinners”. Disponible: 26 de diciembre

“Guns Up”. Estreno: 26 de diciembre

“The Strangers: Chapter 2”. Estreno: 28 de diciembre

“Mi fin de semana perfecto” (temporada 2). Estreno: 29 de diciembre

“The Naked Gun” (2025). Disponible: 29 de diciembre

“The Polar Express”. Disponible: 31 de diciembre

“Trap House”. Estreno: 31 de diciembre

Apple TV+ emitirá este diciembre la película que la plataforma estrenó con éxito este año en cine: “F1: The Movie”, con Brad Pitt y Javier Bardem. Y para los más pequeños tiene reservado el lanzamiento de “The First Snow of Fraggle Rock”, que tiene, entre sus artistas invitados, a la cantante e influencer venezolana Lele Pons.

Además, Apple TV+ posee los derechos de streaming del clásico navideño de dibujos animados “A Charlie Brown Christmas” y permitirá en Estados Unidos que pueda verse sin subscripción los días 13 y 14 de diciembre.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“The First Snow of Fraggle Rock”. Estreno: 5 de diciembre

F1: The Movie”. Disponible: 12 de diciembre

“A Charlie Brown Christmas”. Disponible: 13 de diciembre

“Born to be Wilde”. Disponible: 19 de diciembre

“Pluribus” (final de temporada). Estreno: 26 de diciembre

El gran lanzamiento de Paramount+ este diciembre es la serie “Little Disasters”, protagonizada por Diane Kruger. Está basado en la novela homónima de Sarah Vaughan, autora del best-seller “Anatomy of a Scandal”, ya adaptada en una miniserie en 2022. Según la sinopsis oficial, su trama gira sobre “un grupo de madres amigas que se ve divide cuando una de ellas es acusada de herir a su bebé, lo que fractura su vínculo y casi destruye a sus familias”.

En un tono diferente, en el género de acción, el comediante Kevin James protagoniza “Guns Up”, como un expolicía que trabaja ahora como matón de la Mafia, pero, cuando decide dejar de lado su actividad criminal, descubre que sus antiguos jefes no se lo permiten.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Guns Up”. Disponible: 1 de diciembre

“A Christmas Carol” (1984). Disponible: 1 de diciembre

“Miracle on 34th Street” (1947). Disponible: 1 de diciembre

“Teen Mom: The Next Chapter” (temporada 2). Estreno: 3 de diciembre

“Predators”. Estreno: 8 de diciembre

“Little Disasters”. Estreno: 11 de diciembre

“Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles” (temporada 2). Estreno: 12 de diciembre

“Dora” (temporada 4). Estreno: 19 de diciembre

“The Kennedy Center Honors”. Estreno: 23 de diciembre

“A Grammy Celebration of Latin Music”. Estreno: 28 de diciembre

“New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash”. Estreno: 31 de diciembre

La plataforma Universal+ estrena este diciembre la temporada 2 de la serie “The Ex-Wife”, en la que la protagonista Tasha (Celine Buckens) verá trastocada su tranquila vida en Chipre, en la que se oculta bajo una nueva identidad, cuando descubre que su marido Jack (Tom Mison) sale de prisión.

El otro plato fuerte de Universal+ es la serie alemana de época “War of the Kingdoms”, en la que el rey Gunther busca aliarse con los romanos para enfrentar la invasión de los hunos. La trama se inspira en el “Nibelungenlied” (“El cantar de los Nibelungos”), el poema de gesta de origen germánico, escrito alrededor del siglo XIII.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“The Ex-Wife” (temporada 2). Estreno: 4 de diciembre

“M3GAN”. Disponible: 5 de diciembre

“Below Deck Down Under”. Estreno: 10 de diciembre

“War of the Kingdoms”. Estreno: 14 de diciembre

“MacGruber” (temporada 1). Estreno: 17 de diciembre

“The Couple Next Door” (temporada 2). Estreno: 26 de diciembre

Peacock enfoca su programación de diciembre en programas especiales de temática navideña y en algunas series originales, entre las que destaca “The Copenhagen Test”, protagonizada por Simu Liu (“Shang-Chi and the Legend of the Ren Rings”), en la que un analista descubre que su cerebro fue hackeada, por lo que un grupo de criminales logran tener acceso a sus sentidos; y la única manera de librarse de ellos será fingir normalidad para descubrir a los culpables.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Bel Air” (temporada 4). Estreno: 1 de diciembre

“All the Money in the World”. Disponible: 1 de diciembre

“Die Hard”. Disponible: 1 de diciembre

“Married To El Chapo: Emma Coronel Speaks”. Estreno: 2 de diciembre

“93rd Annual Christmas In Rockefeller Center”. Estreno: 3 de diciembre

“Christmas in Nashville”. Estreno: 4 de diciembre

“The Real Housewives Of Beverly Hills” (temporada 15). Estreno: 5 de diciembre

“The Croods: A New Age”. Disponible: 9 de diciembre

“A Motown Christmas”. Estreno: 11 de diciembre

“Jimmy Fallon’s Holiday Seasoning Spectacular”. Estreno: 18 de diciembre

“Supernatural” (temporadas 1-15). Disponibles: 22 de diciembre

“The Copenhagen Test” (temporada 1). Estreno: 27 de diciembre

“Despicable Me 4”. Disponible: 28 de diciembre

