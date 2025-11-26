Tras tiroteo en la ciudad de Washington, Trump critica a Biden por la verificación de antecedentes de los inmigrantes

Por Betsy Klein, Taylor Romine y Tori B. Powell, CNN

El presidente Donald Trump adoptó un tono sombrío en un breve discurso a la nación la noche de este miércoles, criticando al expresidente Joe Biden por la verificación de antecedentes de inmigrantes después de que un hombre disparara a dos miembros de la Guardia Nacional esta tarde cerca de la Casa Blanca.

El ataque a estadounidenses uniformados y el discurso del presidente ocurrieron en la víspera del Día de Acción de Gracias, una festividad destinada a dar gracias que fue celebrada por primera vez por inmigrantes que buscaban una vida mejor junto a los nativos americanos en Massachusetts en 1621.

Hablando desde su club privado Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, Trump describió al sospechoso como un “extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán, un infierno en la tierra”. El FBI cree haber identificado al sospechoso, cuya identificación inicial coincide con la de un hombre del estado de Washington que, según funcionarios policiales dijeron a CNN, parece haber migrado desde Afganistán en 2021.

Por su parte, funcionarios de la ley familiarizados con el asunto aseguraron que el sospechoso ha sido identificado como Rahmanullah Lakanwal.

CNN informó previamente que el sospechoso solicitó asilo en 2024, y este fue concedido por el Gobierno de Trump en abril de 2025.

Trump lamentó lo que describió como “20 millones de extranjeros desconocidos y no investigados” que ingresaron a Estados Unidos durante el Gobierno de su predecesor, presentándolo como “un riesgo para nuestra propia supervivencia”, mientras pedía una nueva evaluación para cada persona que ingresó desde Afganistán durante la presidencia de Biden.

“Ahora debemos volver a examinar a cada extranjero que ha ingresado a nuestro país desde Afganistán bajo Biden, y debemos tomar todas las medidas necesarias para asegurar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o no aporte beneficio a nuestro país”, dijo.

El Gobierno de Trump ya estaba en el proceso de volver a entrevistar a los inmigrantes afganos admitidos en Estados Unidos durante el Gobierno anterior, de acuerdo con un memorando interno y una fuente familiarizada con los planes. Incluso antes del tiroteo de hoy, los funcionarios de Trump argumentaban que el Gobierno anterior no examinó suficientemente a las personas que ingresaron a Estados Unidos.

El presidente también arremetió contra los inmigrantes somalíes que viven en Minnesota, afirmando que están “estafando a nuestro país y destrozando ese estado que alguna vez fue grandioso”, presentando a Somalia como un país que “no tiene leyes, no tiene agua, no tiene Ejército, no tiene nada”.

El evento fue transmitido en la página de YouTube de la Casa Blanca. No hubo reporteros presentes.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, siguió el ejemplo del presidente Donald Trump, mencionando la nacionalidad del sospechoso del tiroteo en Washington y las políticas de inmigración del expresidente Biden en relación con el violento incidente de hoy.

“El sospechoso que disparó contra nuestros valientes miembros de la Guardia Nacional es un ciudadano afgano que fue uno de los muchos no investigados, liberados en masa en Estados Unidos bajo la Operación Bienvenidos Aliados el 8 de septiembre de 2021, bajo el Gobierno de Biden”, escribió Noem en X. “No pronunciaré el nombre de este individuo depravado. Debe ser privado de la gloria que tan desesperadamente busca”.

Poco después, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. anunció en X que el procesamiento de todos los casos de inmigración relacionados con inmigrantes afganos “está detenido indefinidamente a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación”.

“La protección y seguridad de nuestra patria y del pueblo estadounidense sigue siendo nuestro único enfoque y misión,” dijo la agencia.

Shawn VanDiver, presidente de una organización sin fines de lucro dedicada a reubicar y reasentar personas afganas, condenó a “cualquiera que use, o busque usar, la violencia” tras el tiroteo de hoy que las autoridades creen fue perpetrado por un hombre que inmigró a EE.UU. desde Afganistán.

“Nos solidarizamos con todos los estadounidenses que están horrorizados y entristecidos por este crimen. No hay excusa —ningún contexto, agravio o ideología— que justifique las acciones del atacante”, dijo VanDiver en un comunicado esta noche.

Agregó que la organización, AfghanEvac, “espera y apoya plenamente que el responsable enfrente toda la responsabilidad y sea procesado conforme a la ley”.

Tras el tiroteo, VanDiver también pidió al público que no “demonice a la comunidad afgana por la decisión desquiciada que tomó esta persona”.

“AfghanEvac rechaza cualquier intento de aprovechar esta tragedia como una artimaña política para aislar o dañar a los afganos que se han reasentado en Estados Unidos”, dijo. “Quienes buscan distorsionar este momento para atacar a familias afganas no buscan seguridad ni justicia; están explotando la división y poniendo en peligro a todos nosotros”.

