El Club Tigres agranda su dinastía tras coronarse campeón en la Liga MX femenina

Por Edgar Aviles, CNN en Español

El Club Tigres confirmó su amplio dominio en la joven Liga MX femenina al coronarse campeón del torneo Apertura 2025 tras vencer al América en el encuentro de vuelta de la gran final por 1-0.

Al equipo de Pedro Martínez le bastó un gol de Diana Ordoñez para sumar un nuevo título a sus vitrinas, luego de haber empatado 3-3 en la final de ida jugada en el Estadio Ciudad de los Deportes, casa de las Águilas.

La definición entre los Tigres y el América se ha convertido ya en todo un clásico en la historia de las finales del fútbol femenino. Contando la de este certamen, ambos equipos se han enfrentado en la serie por el campeonato en cuatro ocasiones. Las felinas dominan el historial en esta instancia con tres victorias y una derrota.

El primer cruce fue en el Apertura 2018, con triunfo del América en los penales. Volvieron a enfrentarse por el campeonato en el Apertura 2022, con victoria para Tigres. Al año siguiente en el Apertura se dio el tercer antecedente con triunfo nuevamente para las felinas.

Dominio regio en el fútbol mexicano femenino

Además, el club regiomontano sigue consolidando su dominio en la historia de la Liga MX femenina con este nuevo título, al ser el equipo más ganador del fútbol mexicano con siete copas. En el segundo lugar se encuentran las Rayadas, el rival más importante de las felinas, con cuatro campeonatos.

Este título de Tigres representa la primera liga de México que gana Jennifer Hermoso, la futbolista de la selección de España que fue campeona del mundo en 2023. Hermoso llegó a México para jugar con el Pachuca y exactamente tres años después alzó su primera copa.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.