Un residente de Washington muere por complicaciones derivadas de una cepa de gripe aviar nunca antes detectada en humanos

Un residente de Washington falleció a causa de complicaciones derivadas de una infección por una cepa de gripe aviar nunca antes detectada en humanos, informó el viernes el Departamento de Salud estatal.

El paciente era un adulto mayor con afecciones de salud subyacentes que había sido hospitalizado y estaba recibiendo tratamiento por una infección con influenza aviar H5N5.

Se trata del primer caso notificado de gripe aviar en un ser humano en Estados Unidos en nueve meses y solo la segunda muerte confirmada de un humano por el virus en Estados Unidos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han dicho que el riesgo para el público en general por el virus sigue siendo bajo.

Las autoridades continúan monitoreando a otras personas que estuvieron en contacto cercano con el individuo, pero nadie más ha dado positivo por gripe aviar y no se ha encontrado evidencia de transmisión de persona a persona.

“La persona tenía un grupo de aves domésticas mixtas en su patio trasero”, declaró el Departamento de Salud del Estado de Washington en un comunicado. “Las muestras tomadas por el Departamento de Salud identificaron el virus de la influenza aviar en el entorno del grupo de aves, lo que convierte la exposición a las aves de corral, su entorno o aves silvestres en la fuente de contagio más probable para este paciente”.

La gripe aviar ha estado infectando a aves silvestres en todo el mundo durante décadas, pero el último brote en Estados Unidos comenzó en enero de 2022 y se ha caracterizado por una mayor propagación entre mamíferos que en años anteriores.

Según los CDC, se han notificado otros setenta casos de gripe aviar en humanos en Estados Unidos como parte del brote. Otra persona mayor con enfermedades preexistentes falleció en enero tras contraer la enfermedad.

Aunque se han registrado algunos casos graves, la mayoría de las personas infectadas han presentado síntomas leves, como ojos rojos y fiebre, de acuerdo con los CDC.

La mayoría de los afectados por la gripe aviar trabajan en contacto directo con animales. Se han reportado 41 casos en personas que trabajan con ganado vacuno y 24 entre trabajadores avícolas.

Otros dos casos estuvieron relacionados con algún otro tipo de exposición animal no especificada por los CDC, y en tres casos se desconoce la fuente de exposición.

Los CDC recomiendan que toda persona que trabaje en contacto cercano con animales use el equipo de protección adecuado y tenga precaución al manipular heces de animales.

También aconsejan extremar las precauciones al limpiar comederos para pájaros u otras áreas expuestas a heces de aves. Y evitar el contacto con animales silvestres enfermos o muertos.

El Departamento de Salud de Washington también recomienda la vacuna contra la gripe para cualquier persona que pueda entrar en contacto con aves domésticas o silvestres.

Si bien la vacuna antigripal común no protege contra la gripe aviar, reduce al mínimo la probabilidad de que una persona contraiga ambos virus a la vez y provoque que el de la gripe aviar mute y se propague fácilmente entre los humanos.

