Bad Bunny inicia su gira mundial: países, fechas e invitados

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El músico puertorriqueño Bad Bunny inicia este viernes su gira mundial de 57 shows, en 19 países, con un concierto en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, República Dominicana.

La gira “Debí tirar más fotos World Tour” se extenderá hasta bien entrado el próximo año. Este 2025 cierra con ocho presentaciones en la Ciudad de México, del 10 al 21 de diciembre. Y, tras la pausa de Navidad y Año Nuevo, la ambiciosa gira continúa en 2026 con un show en Santiago, Chile, el 9 de enero, para concluir con un concierto en Bruselas, Bélgica, el 22 de julio.

En total, Bad Bunny visitará cuatro contenientes, con conciertos en ocho países en América, nueve en Europa, uno en Asia y uno en Oceanía. El gran país ausente en la gira: Estados Unidos.

El músico puertorriqueño dijo en septiembre que no incluyó a Estados Unidos en su actual gira de conciertos por temor a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) efectuara redadas entre el público.

Bad Bunny inició la promoción de su álbum “Debí tirar más fotos” –que la semana pasada obtuvo el premio Latin Gramy 2025 a mejor álbum del año– con una residencia de dos meses en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Estos 31 conciertos en San Juan, Puerto Rico, fueron un éxito, atrayendo famosos a las presentaciones y, según algunos economistas, impulsaron la economía de la isla, aportando aproximadamente US$ 200 millones a los ingresos de Puerto Rico.

La nueva gira señala el regreso de Bad Bunny a Europa tras su gira “Most Wanted Tour”, en 2019. También será la primera vez que la estrella puertorriqueña dará conciertos en Brasil, Australia y Japón.

Madrid es la ciudad que albergará más conciertos en la gira, con 10 shows, seguida de la Ciudad de México, con ocho conciertos; y Medellín y Santiago de Chile, con tres presentaciones cada una.

La gira impuso un récord de venta de boletos para un artista latino, según Billboard, con 2,6 millones de entradas vendidas en menos de una semana.

Santo Domingo, República Dominicana: 21 y 22 de noviembre 2025, Estadio Olímpico

21 y 22 de noviembre 2025, Estadio Olímpico San José, Costa Rica: 5 y 6 de diciembre 2025, Estadio Nacional

5 y 6 de diciembre 2025, Estadio Nacional Ciudad de México: 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre 2025, Estadio GNP Seguros

10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre 2025, Estadio GNP Seguros Santiago, Chile: 9, 10 y 11 de enero de 2026, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

9, 10 y 11 de enero de 2026, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos Lima: 16 y 17 de enero de 2026, Estadio Nacional

16 y 17 de enero de 2026, Estadio Nacional Medellín, Colombia: 23, 24 y 25 de enero de 2026, Estadio Atanasio Girardot

23, 24 y 25 de enero de 2026, Estadio Atanasio Girardot Buenos Aires: 13, 14 y 15 de febrero de 2026, Estadio River Plate

13, 14 y 15 de febrero de 2026, Estadio River Plate Sao Paulo, Brasil: 20 y 21 de febrero de 2026, Allianz Parque

20 y 21 de febrero de 2026, Allianz Parque Sydney, Australia: 28 de febrero y 1 de marzo de 2026, Engie Stadium

28 de febrero y 1 de marzo de 2026, Engie Stadium Tokio: Marzo de 2026, estadio por confirmar

Marzo de 2026, estadio por confirmar Barcelona, España: 22 y 23 de mayo de 2026, Estadi Olimpic Lluis Companys

22 y 23 de mayo de 2026, Estadi Olimpic Lluis Companys Lisboa, Portugal: 26 y 27 de mayo de 2026, Estadio Da Luz

26 y 27 de mayo de 2026, Estadio Da Luz Madrid: 30 y 31 de mayo; 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio de 2026, Riyadh Air Metropolitano

30 y 31 de mayo; 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio de 2026, Riyadh Air Metropolitano Dusseldorf, Alemania: 20 y 21 de junio de 2026, Merkur Spiel-Arena

20 y 21 de junio de 2026, Merkur Spiel-Arena Arnhem, Países Bajos: 23 y 24 de junio de 2026, Gelredome

23 y 24 de junio de 2026, Gelredome Londres: 27 y 28 de junio de 2026, Tottenham Hotspur Stadium

27 y 28 de junio de 2026, Tottenham Hotspur Stadium Marsella, Francia: 1 de julio de 2026, Orange Velodrome

1 de julio de 2026, Orange Velodrome París: 4 y 5 de julio de 2026, La Defense Arena

4 y 5 de julio de 2026, La Defense Arena Estocolmo, Suecia: 10 y 11 de julio de 2026, Strawberry Arena

10 y 11 de julio de 2026, Strawberry Arena Varsovia, Polonia: 14 de julio de 2026, PGE Narodowy

14 de julio de 2026, PGE Narodowy Milán, Italia: 17 y 18 de julio de 2026, Ippodromo Snai La Maura

17 y 18 de julio de 2026, Ippodromo Snai La Maura Bruselas, Bélgica: 22 de julio de 2026, King Baudouin Stadium

El diario The Mirror informó que la gira “Debí tirar más fotos” incluirá en su escenario “La casita”, la escenografía que reproduce una vivienda típica de Puerto Rico y que sirvió de imagen de los videos musicales del álbum “Debí tirar más fotos” y de la residencia del músico en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Algunos usuarios compartieron en X imágenes del ensamblaje de “La casita” en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, República Dominicana, en el que Bad Bunny da inicio a su gira mundial.

Las preventas y ventas de boletos se iniciaron en mayo para la mayoría de la ciudades. De las 26 fechas originales anunciadas en mayo, la demanda obligó a que se abrieran nuevas fechas, alcanzando los 57 shows previstos. Muchas de las fechas anunciadas incluso ya se encuentran agotadas.

Solo el concierto en Tokio permanece sin fecha ni lugar de presentación definidos, salvo que será en marzo y en alianza con la plataforma Spotify.

El sitio web oficial depuertoricopalmundo.com ofrece toda la información sobre la preventa y venta general de entradas de la gira “Debí tirar más fotos World Tour”. La plataforma Live Nation también es patrocinadora de los conciertos.

La banda puertorriqueña Chuwi será la encargada de abrir los conciertos de Bad Bunny en su gira mundial, según el diario El Nuevo Día.

Chuwi, que fusiona géneros como la comba y la plena con ritmos caribeños contemporáneos, colaboró con Bad Bunny en la canción “Weltita” del álbum “Debí tirar más fotos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.