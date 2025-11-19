Polonia despliega aviones de combate en su espacio aéreo mientras Rusia lanza un ataque combinado contra Ucrania

Por Victoria Butenko, Kosta Gak , y Todd Symons, CNN

Polonia desplegó aviones de combate en su espacio aéreo y cerró dos aeropuertos este miércoles por la mañana mientras Rusia llevaba a cabo un ataque combinado con misiles y drones en la mayor parte de Ucrania.

El ataque ruso se centró principalmente en las zonas occidentales de Ucrania, cercanas a Polonia, pero decenas de personas resultaron heridas en la ciudad oriental de Járkov, donde los ataques con drones dañaron edificios de apartamentos y dejaron varios coches ardiendo en las calles.

Numerosas regiones de Ucrania se quedaron sin electricidad el miércoles tras los ataques a la infraestructura energética del país.

Ante la amenaza al oeste del país, aviones de combate polacos y aliados fueron desplegados el miércoles por la mañana para proteger el espacio aéreo polaco.

Se han desplegado parejas de cazas de reacción rápida y un avión de alerta temprana”, dijo el comando operacional de Polonia, y agregó que “los sistemas de defensa aérea terrestre y de vigilancia por radar han alcanzado el máximo nivel de preparación”.

Los aeropuertos de Rzeszow y Lublin, en el este de Polonia, también fueron cerrados “debido a la necesidad de garantizar la libertad de operación de la aviación militar”, según informó el servicio de navegación aérea del país, PANSA, en X. ﻿Posteriormente fueron reabiertos.

La última medida de la OTAN se produce en una semana tensa. Funcionarios polacos han señalado a Rusia como responsable tras la destrucción de una vía férrea clave en lo que Varsovia calificó como un “acto de sabotaje sin precedentes” cometido por dos ciudadanos ucranianos que “colaboraban con los servicios rusos”. Funcionarios rusos han negado la acusación.

El último ataque aéreo de Moscú se produjo horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegara a Turquía para reunirse con su homólogo, Recep Tayyip Erdogan, en un intento por reactivar las conversaciones de paz y el intercambio de prisioneros de guerra con Rusia. Moscú no participa en dichas conversaciones, pero Turquía ha sido un interlocutor clave entre ambos países.

El martes por la noche, el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó una posible venta de US$ 105 millones que permitiría a Ucrania modernizar su sistema de defensa aérea Patriot, un escudo fundamental contra los ataques aéreos rusos.

“La venta propuesta mejorará la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al equiparla aún más para llevar a cabo misiones de autodefensa y seguridad regional con una capacidad de sostenimiento local más sólida”, señaló un comunicado del Pentágono.

A principios de esta semana, Zelensky cerró un acuerdo para comprar “hasta 100” aviones de combate Rafale de fabricación francesa, así como defensas antiaéreas y drones a Francia, durante una visita a París.

En los últimos meses, los aliados de la OTAN han desplegado cada vez más aviones de combate durante los ataques rusos contra Ucrania, o cuando municiones, drones y aviones de guerra rusos se han acercado demasiado o han cruzado sus fronteras.

Polonia también ha estado muy preocupada por la guerra de Rusia en Ucrania.

En septiembre, aviones de combate derribaron varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco durante un ataque contra la vecina Ucrania, mientras la alianza militar denunciaba a Moscú por un comportamiento “absolutamente peligroso” que elevó las tensiones a un nuevo nivel.

La operación supuso la primera vez que la OTAN disparó desde el inicio de la guerra en Ucrania.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Antonia Mortensen, de CNN, contribuyó a este reportaje.