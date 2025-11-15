Los aranceles comienzan a surtir efecto en los precios del vino

Por Jordan Valinsky, CNN

Elegir el vino adecuado para acompañar la cena de Acción de Gracias puede ser tan estresante como cocinar el pavo. Y este año, será aún peor.

Los compradores pueden esperar precios más altos y quizás una selección más limitada en sus tiendas de vinos locales, ya que los importadores enfrentan fuertes aranceles y los comerciantes lidian con una demanda en descenso.

Los precios del vino embotellado han aumentado casi un 20 % en los últimos 25 años y un 8 % en la última década, según los últimos datos gubernamentales. Se atribuyen varias causas, entre ellas el cambio climático, la inflación y el aumento de los costos de producción.

Los precios del vino en la tienda McCabes Wine & Spirits en Manhattan están entre un 5 % y un 12 % más altos este año porque “esa es la realidad de los aranceles, el transporte, la manufactura y la mano de obra”, dijo el propietario Daniel Mesznik.

Su tienda, como otras en Estados Unidos, trabaja para lograr un delicado equilibrio. Están lidiando con costos iniciales más altos debido a una combinación de aranceles del Gobierno del presidente Donald Trump —notablemente, un arancel del 15 % sobre las importaciones de la Unión Europea— mientras tratan de no trasladar demasiados de esos costos a sus clientes.

“Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener esos aumentos al mínimo para nuestros clientes”, dijo a CNN. “Pero creo que la gente entiende que esta es la realidad actual, lo aceptan y lo comprenden”.

Los aranceles afectan aún más la rentabilidad de los importadores de vino. Elenteny Imports, una empresa de logística y distribución que trabaja con 9.000 minoristas y restaurantes, dijo que las ventas de vino han bajado un 13 % año tras año.

El volumen de vino consumido en Estados Unidos disminuyó un 3 % entre 2019 y 2024, y se espera que caiga otro 4 % de 2024 a 2029, según IWSR, una firma de análisis de datos sobre bebidas alcohólicas.

“Para ocasiones informales de consumo, el vino ha sido a menudo la elección para quienes prefieren no tomar cerveza. Pero el vino puede ser caro y solo viene en botellas grandes”, dijo Marten Lodewijks, presidente de IWSR.

En los últimos años, los consumidores han cambiado sus preferencias hacia licores y cócteles enlatados.

“Hemos visto que los volúmenes de vino disminuyen constantemente año tras año, mientras que las bebidas listas para tomar, que son menos costosas, vienen en presentaciones convenientes y se benefician de innovaciones continuas en sabores, están creciendo rápidamente”, dijo a CNN.

2025 es otro año sombrío, según datos de Elenteny. Los volúmenes de pedidos de vinos importados muestran que las reservas acumuladas en el año han bajado casi un 30%.

La demanda ha caído tras una “efervescencia pospandémica”, dijo a CNN la directora ejecutiva de Elenteny, Alexi Cashen, pero añadió que “absolutamente los aranceles son el problema persecutorio aquí”.

Los vinos nacionales, que Trump pensó que se beneficiarían de los aranceles, tampoco se están vendiendo mejor este año, agregó.

La tienda de Mesznik, que reabrió recientemente tras una renovación de 16 meses, ha desviado parte de su enfoque del vino hacia el tequila. Agregó un 40 % más de marcas y tipos y los trasladó al frente de la tienda.

Cabe destacar que el tequila y el mezcal están exentos de aranceles, ya que ambos están bajo el acuerdo de libre comercio de 2018 que Trump firmó con México durante su primer mandato.

“El tequila viene en las botellas más bonitas. Es la categoría en mi negocio a la que todos gravitan ahora mismo y quiero que sea el centro de atención”, dijo Mesznik.

El vino solía representar aproximadamente el 70 % de sus ventas anuales, pero bajará al 65 % este año debido al crecimiento de otras categorías, como el agave, dijo.

Con pedidos provenientes del extranjero mucho más pequeños, incluyendo una caída del 50 % desde Francia y un 66 % menos desde Italia, según datos de Elenteny, los compradores podrían ver eso reflejado en los estantes de las tiendas.

“Muchos minoristas, distribuidores y restaurantes han simplificado sus ofertas de vino en respuesta a la caída de la demanda general de bebidas alcohólicas, incluido el vino”, dijo Mike Veseth, el Economista del Vino, a CNN. “Es posible que los consumidores tengan que buscar más de lo habitual para encontrar una marca en particular”.

Sumando a la incertidumbre, dijo Veseth, está la próxima decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles, “lo cual desanima a las empresas vinícolas a hacer inversiones o tomar acciones decisivas en cuanto a los precios”.

En particular, Cashen dijo que los vinos de precio medio entre US$ 40 y US$ 50 “son los que más sufren”, mientras que las botellas de gama baja y los vinos premium se están vendiendo bien, lo que subraya aún más la economía en forma de “K”.

Mientras tanto, Mesznik dijo que su tienda está haciendo pedidos de manera “más inteligente” en comparación con años anteriores, comprando a menos mayoristas que ofrecen descuentos por la compra de más cajas.

“Por ejemplo, tenemos un Pinot Noir de Argentina este mes que está en oferta. Mientras que normalmente solo compraría 1 o 3 cajas de ese vino, ahora estoy ordenando 5 y 10 cajas”, dijo.

