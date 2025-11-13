¿Qué países están clasificados al Mundial de Fútbol de 2026? Plazas, sistema y fechas

Por CNN en Español

El Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 será el primero en jugarse con 48 selecciones, contabilizando 104 partidos desde la fase de grupos hasta la gran final.

Ya hay 29 selecciones clasificadas directamente y otras dos que se aseguraron un lugar en el repechaje intercontinental, que se jugará en marzo. Con todo ya definido en Sudamérica y Oceanía, la atención se centra ahora en Asia, África, Europa y Centroamérica y el Caribe, que cierran sus eliminatorias en esta ventana de noviembre.

A continuación, todo lo que debes saber sobre el formato de eliminatorias, repechaje y los partidos del torneo.

Canadá (anfitrión)

Estados Unidos (anfitrión)

México (anfitrión)

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Argentina

Ecuador

Brasil

Nueva Zelandia

Marruecos

Túnez

Colombia

Paraguay

Uruguay

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Costa de Marfil

Senegal

Arabia Saudita

Francia

Nueva Caledonia

Bolivia

La Copa Mundial masculina de 2026 tendrá 12 grupos de cuatro equipos. Clasificarán los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Estos son los cupos de cada confederación, según la FIFA:

Conmebol (Sudamérica): 6 plazas directas + 1 al torneo de repechaje

UEFA (Europa): 16 plazas directas

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 6 plazas directas + 2 al torneo de repechaje

AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 al torneo de repechaje

CAF (África): 9 plazas directas + 1 al torneo de repechaje

OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 al torneo de repechaje

Las fechas finales de la eliminatoria en cada confederación.

Conmebol (Sudamérica): 9 de septiembre de 2025

UEFA (Europa): 31 de marzo de 2026.

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 18 de noviembre de 2025.

AFC (Asia): 18 de noviembre de 2025.

CAF (África): 18 de noviembre de 2025.

OFC (Oceanía): 24 de marzo de 2025.

Al final de 2025 se conocerá a 42 de las 48 selecciones clasificadas al Mundial.

Para este Mundial, la etapa final del proceso clasificatorio reemplaza las tradicionales series de reclasificación interconfederativas con el objetivo de equilibrar la representación continental tras la expansión del torneo de 32 a 48 selecciones.

Se trata de un torneo con seis equipos: un representante de cada confederación que quedó en cupo de repechaje (excepto para la UEFA) y una plaza adicional para Concacaf como región anfitriona. El formato es así: los cuatro equipos con menor clasificación FIFA jugarán dos semifinales, mientras que los dos mejor posicionados avanzan directamente a las finales de cada llave. Esos partidos se jugarán en marzo de 2026.

Los ganadores de esas finales obtendrán los dos últimos cupos al Mundial.

Pese a que la selección dirigida por Lionel Scaloni ganó el mundial anterior, su presencia en la próxima Copa del Mundo no se dio de manera automática, como ocurría tradicionalmente en muchas ediciones del Mundial.

En 2002 la FIFA cambió la regla de que el campeón defendía su título en la próxima competencia. Así las cosas, Brasil, que ganó en Corea-Japón ese año, le tocó disputar las eliminatorias para ir al Mundial de 2006.

Argentina terminó líder de las eliminatorias sudamericanas. Clasificó al Mundial de 2026 tras el empate 0-0 entre Bolivia y Uruguay el 25 de marzo, mismo día en que goleó a Brasil 4-1 en el Monumental.

El 11 de junio de 2026 se jugará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el partido inaugural.

Además de la capital mexicana, las otras 12 sedes son: Monterrey, Guadalajara, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Toronto y Vancouver.

La final del Mundial 2026 se jugará en el Metlife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio. Mira aquí los partidos que albergará cada sede y las fechas de cada fase.

