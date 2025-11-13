Los mejores looks de las celebridades en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025

Por CNN en Español

Karol G, Maluma, Christian Nodal, Bad Bunny, Ángela Aguilar, Gloria Estefan. Las estrellas de la música latina desfilaron este jueves por la alfombra roja del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, para asistir a la gala de los premios Latin Grammy 2025.

Estos son algunos de los looks más notables de la gala de premiación.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.