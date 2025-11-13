Argentina, México y Colombia buscan los octavos de final del Mundial Sub-17: previa, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Ya no hay margen de error en el Mundial Sub-17. La cita mundialista juvenil que se realiza en Qatar entró en el terreno del mano a mano, con unos dieciseisavos de final que prometen y mucho.

Hay buena presencia latinoamericana entre los 32 seleccionados que siguen con vida en el certamen. Argentina arrolló y parece que sí o sí quiere agregar este trofeo a sus vitrinas, mientras que Brasil busca ser pentacampeón en esta categoría, como ya lo es en la mayor. Colombia pasó con algunas dudas la fase de grupos, al igual que Paraguay, aunque nadie sufrió más que México, que terminó directamente entrando por la ventana. Y, por supuesto, nadie se atreve a despertar a Venezuela de su sueño, no después de la goleada que le propinó a Inglaterra en el debut.

Los dieciseisavos de final se jugarán enteramente entre viernes y sábado, y hay un par de duelos del primer día que destacan por sobre el resto.

El mejor de la fase de grupos contra el que entró por menos tarjetas amarillas/rojas. Desde allí puede parecer un duelo sin equivalencias, pero rara vez Argentina y México entregan un partido definido antes del pitazo inicial.

Sí es cierto que los números no mienten. Argentina es el mejor seleccionado en lo que va de la Copa del Mundo, con tres triunfos en fila ante Bélgica, Túnez y Fiji. Contra los europeos y los africanos ganó por la mínima diferencia, pero fueron dos encuentros que la Albiceleste mereció ganar de principio a fin.

El Tri tuvo un camino mucho más sufrido. Debutó con una derrota ante Corea del Sur, aunque inmerecida, porque tuvo más del doble de tiros a puerta y tiros totales, pero no estuvo fino y en defensa cometió un par de pecados que los asiáticos no perdonaron. Después llegó una buena victoria ante Costa de Marfil por 1 a 0, pero ante Suiza tuvo su peor actuación, dejando muchos espacios que los europeos explotaron a placer para ganar 3-1. Parecía que se quedaba afuera, pero entonces llegó la ayuda de Malí, que bajó a Arabia Saudita y permitió el pase de los aztecas por “fair play”.

El duelo tendrá un ingrediente extra: el tenso partido de cuartos de final que ambos países jugaron en el reciente Mundial Sub-20, que terminó con victoria argentina y una discusión muy subida de tono entre jugadores y entrenadores. El que gane enfrentará a Portugal o Bélgica.

Posibles formaciones

Horario

9:45 a.m. de Miami.

11:45 a.m. de Buenos Aires.

8:45 a.m. de Ciudad de México.

9:45 a.m. de Bogotá.

3:45 p.m. de Madrid.

Cómo ver

Estados Unidos: fuboTV, Telemundo y Fox Sports.

Argentina: TV Pública, DSports y DGo.

México: TUDN, Amazon Prime Video y ViX.

España: FIFA+.

Colombia se despertó a tiempo en el Mundial de Qatar. Comenzó su camino con un buen empate ante Alemania en el debut, pero le siguió una inesperada igualdad sin goles ante El Salvador, la selección más débil del grupo. Ese empate la obligó a vencer a Corea del Norte en el cierre de la zona, y, si bien lo logró, el 2-0 contrastó con lo que fue su peor producción futbolística en todo el certamen.

Es difícil saber qué esperar de su próximo rival, Francia. Los galos llegaban en el lote de candidatos, pero se ha ido desdibujando con cada partido jugado. Tuvo un buen arranque, con un trabajado triunfo contra Chile por 2 a 0, pero luego llegó un 0-0 ante Canadá (donde es cierto que mereció algo más) y una muy sorpresiva caída ante Uganda por 1-0, que incluso pudo haberla dejado afuera si recibía otro gol en contra. ¿Con qué versión de Francia se encontrará Colombia el viernes?

Posibles formaciones

Horario

8:30 a.m. de Miami.

10:30 a.m. de Buenos Aires.

7:30 a.m. de Ciudad de México.

8:30 a.m. de Bogotá.

2:30 p.m. de Madrid.

Cómo ver

Estados Unidos: FIFA+ y Peacock.

Colombia: Caracol Televisión y RCN.

Argentina: DSports y DGO.

México: TUDN y ViX.

España: FIFA+.

