Sanciones de EE.UU. afectan los bienes multimillonarios de la petrolera rusa Lukoil fuera del país

Por Tim Lister y Mohammed Tawfeeq, CNN

El Gobierno de Iraq dice que ya no puede trabajar con la compañía petrolera rusa Lukoil, que tiene una gran participación en los campos petrolíferos del país, debido a las sanciones impuestas recientemente por Estados Unidos contra la empresa.

Lukoil comunicó a la empresa estatal iraquí de petróleo SOMO que está declarando fuerza mayor, citando circunstancias fuera de su control para su incapacidad de cumplir con su contrato, según el portavoz del Ministerio de Petróleo, Abdul Sahib Bazoun al-Hasnawi.

Lukoil posee el 75 % del gigantesco campo de West Qurna-2, en el sur de Iraq, que produce más de 400.000 barriles de crudo al día. En total, sus activos en el extranjero están valorados en más de US$ 20.000 millones.

Al-Hasnawi dijo a CNN que Lukoil no pudo pagar los sueldos de cientos de empleados, la mayoría de ellos iraquíes, debido a las sanciones anunciadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, el 22 de octubre.

CNN se puso en contacto con Lukoil para obtener comentarios.

Lukoil fracasó la semana pasada en su intento de vender sus operaciones en el extranjero a una empresa con sede en Austria, después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. interviniera para bloquear la operación y, según analistas de la industria, ahora sus activos globales están en riesgo.

Las empresas que operan en Iraq “deben estar completamente libres de cualquier operación, sospecha o sanción que pueda ser emitida… por el Departamento del Tesoro de EE.UU. o incluso la Unión Europea”, según Ali Nizar al-Shatari, director general de la Organización Estatal de Comercialización de Petróleo de Iraq, conocida como SOMO.

“Todos los pagos por el petróleo y los productos petroleros exportados se procesan a través del sistema SWIFT (transacciones internacionales), el cual prohíbe la participación de entidades sancionadas o de alto riesgo”, dijo al-Shatari en una declaración en video la semana pasada.

SOMO suspendió los pagos de crudo adeudados a Lukoil para el mes de noviembre, estimados en alrededor de cuatro millones de barriles.

“Las deudas de Lukoil permanecen congeladas hasta que se establezca un mecanismo de pago compatible”, dijo al-Shatari.

Analistas de la industria afirman que varios envíos de Lukoil desde Iraq estaban programados para este mes.

Lukoil había intentado vender sus activos en el extranjero a Gunvor, un comerciante de petróleo con sede en Suiza, pero retiró su oferta después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. dijera que “nunca” otorgaría a Gunvor una licencia para operar los activos.

Lukoil dijo el 30 de octubre que había aceptado una oferta de Gunvor para comprar su filial Lukoil International GmbH, que posee los activos internacionales del Grupo Lukoil.

Pero el pasado jueves, el Departamento del Tesoro de EE.UU. dijo en una publicación en X que “mientras (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin continúe con las matanzas sin sentido (en la guerra de Rusia contra Ucrania), el títere del Kremlin, Gunvor, nunca obtendrá una licencia para operar y sacar provecho”.

Lukoil International tiene una participación del 5 % en el desarrollo petrolero Tengiz, operado por Chevron en Kazajistán, así como refinerías en Rumanía y Bulgaria y una operación global de comercio controlada por una filial suiza.

Las autoridades búlgaras reforzaron la seguridad en torno a la refinería de Lukoil en Burgas, según medios estatales, mientras el Gobierno redacta una legislación que le permitirá tomar el control de la refinería y venderla a un nuevo propietario para proteger la planta de las sanciones estadounidenses.

La semana pasada, la cadena de estaciones de servicio finlandesa Teboil, también propiedad de Lukoil, se estaba quedando sin combustible, ya que las sanciones contra la empresa matriz le impedían hacer negocios.

El mes pasado, la empresa energética finlandesa Neste suspendió las entregas de combustible a Teboil tras las medidas estadounidenses contra Lukoil.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.