UFC 321 con Aspinall vs. Gane como plato principal: cartelera, previa, horarios y cómo ver por TV e internet

Le llegó la hora a Tom Aspinall. Después de una larga espera, el luchador británico, ahora campeón absoluto de peso pesado de la UFC, tendrá su primera defensa del título ante el francés Ciryl Gane este sábado en Emiratos Árabes Unidos en un horario bastante inusual para lo que es costumbre en el hemisferio occidental.

Aspinall no logró el cetro como él quería, en el octágono. Lo intentó durante un tiempo, pero el monarca de entonces, Jon Jones, no aceptó nunca el desafío y eligió retirarse, ascendiendo al nacido en Salford (rey interino en ese momento) de manera automática.

Ahora tendrá el enorme desafío de defender el trono por el que tanto pidió, pero para sostenerse allí deberá superar a dos rivales, uno enfrente y otro en sus propios pies.

Ciryl Gane lleva una racha de dos victorias seguidas, pero no llega como favorito. Sin embargo, puede resultar un rival sumamente peligroso, ya que su cuerpo entraña algunas rarezas: tiene la pegada de un peso completo, pero la movilidad y habilidad de un peso mediano. Es, además, el cuarto peso pesado más preciso en la historia de la UFC, con un 61,3 % de precisión de golpe significativo.

Esto se suma al segundo rival que tendrá el campeón: su propia inactividad. Hace más de 15 meses que no entra al octágono, mucho tiempo para un peleador que acostumbraba tener dos veladas por año.

¿Puede verse algo oxidado al comienzo? Sin dudas es algo a tener en cuenta, especialmente en un luchador que se caracteriza por ir a por todo desde el primer segundo de pelea y buscar una rápida finalización: tiene el récord de promedio de pelea más corto, con 2 minutos y 2 segundos, en toda la UFC.

Récord de Tom Aspinall

15 triunfos (14 en el primer round)

3 derrotas

0 empates

12 victorias por nocaut y 3 por sumisión

Récord de Ciryl Gane

13 triunfos (3 en el primer round)

2 derrotas

0 empates

6 victorias por nocaut y 3 por sumisión

La velada en tierras árabes tendrá otra pelea destacada, esta entre brasileñas, con Virna Jandiroba y Mackenzie Dern luchando mano a mano (y pierna a pierna) por ser la nueva campeona del peso paja, que está vacante. Jandiroba llega con cinco victorias en fila, la seguidilla más larga de la división. Dern, por su parte, sueña con terminar la velada como en el UFC 256 en 2020, derrotando a Jandiroba.

Evento principal

Tom Aspinall (c) vs. Ciryl Gane, título de peso pesado

Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern, título de peso paja

Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista (peso gallo)

Alexander Volkov vs. Jailton Almeida (peso pesado)

Aleksandar Rakic vs. Azamat Murzakanov (peso semipesado)

Luchas preliminares

Nasrat Haqparast vs. Quillan Salkilld (peso ligero)

Ikram Aliskerov vs. Park Jun-yong (peso mediano)

Mateusz Rebecki vs. L’udovit Klein (peso ligero)

Valter Walker vs. Louie Sutherland (peso pesado)

Nathaniel Wood vs. José Miguel Delgado (peso pluma)

Hamdy Abdelwahab vs. Chris Barnett (peso pesado)

Azat Maksum vs. Mitch Raposo (peso mosca)

Jaqueline Amorim vs. Mizuki Inoue (peso paja)

Principales

2 p.m. de Miami.

3 p.m. de Buenos Aires.

1 p.m. de Bogotá.

12 a.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Madrid.

Preliminares

10 a.m. de Miami.

11 a.m. de Buenos Aires.

9 a.m. de Bogotá.

8 a.m. de Ciudad de México.

4 p.m. de Madrid.

Estados Unidos: ESPN Deportes, Fubo.

Argentina: Disney+.

Colombia: Disney+.

México: ESPN PPV y Fox Sports.

España: Eurosport y MAX.

