Cómo se desarrolló el tiroteo masivo y el incendio devastador en una iglesia de Michigan

Muy por debajo de las imponentes y penetrantes torres que se alzan sobre cada capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se puede encontrar un pequeño cartel que atrae a los visitantes.

El cartel de “Visitantes bienvenidos” es parte del uniforme de las casas de reunión, estandarizado por las voces gobernantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City, y sirve como testimonio de los sólidos esfuerzos de evangelización de la fe.

Pero el domingo por la mañana, un visitante aprovechó los brazos abiertos de la iglesia, estrelló su camioneta contra una capilla en Grand Blanc, Michigan, luego le prendió fuego y disparó a los fieles antes de morir en un tiroteo con la Policía.

Al menos cuatro personas murieron y otras ocho resultaron heridas. Aún se desconoce el paradero de muchas más.

La capilla en McCandlish Road es el último lugar de culto devastado por la implacable violencia armada, y el FBI ahora está liderando la investigación del ataque como un acto de violencia selectiva, dijeron las autoridades el domingo.

La capilla se une, entre otros, a una iglesia católica de Minneapolis, una sinagoga de Pittsburgh y un templo sij donde mataron tanto a jóvenes como mayores.

Se reunían por diferentes motivos: para celebrar el inicio de un nuevo año escolar, para lamentar la pérdida de un líder de la Iglesia o para un estudio bíblico. Muchos estaban orando.

Timothy Jones, quien pertenece a una congregación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a 15 minutos de Grand Blanc, dijo a Associated Press que los domingos “se supone que son un momento de paz y un momento de reflexión y adoración”.

Pero a raíz de la violencia en los lugares de culto, un tiroteo “parece inevitable, y por eso mismo es aún más trágico”, dijo.

El día del tiroteo coincidió con lo que la Iglesia llama un “domingo de ayuno”, un día al mes en el que se anima a los miembros de todo el mundo a ayunar dos comidas y donar la comida, o el dinero que habrían gastado en comida, a los pobres. El ayuno también es una práctica común en la fe mormona durante el duelo.

“Este domingo se les dice a los miembros de la Iglesia que piensen en los demás, que sean caritativos, amables, que se acerquen y den”, dijo Matthew Bowman, profesor de historia y religión en la Universidad Claremont Graduate. “Es una ironía terrible lo que sucedió ese día”.

El dolor ya se cernía sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días antes del ataque del domingo. Su líder, el presidente Russell M. Nelson, había fallecido el día anterior. Cientos de personas, vestidas con sus mejores galas, y muchas probablemente en ayunas, se congregaron en Grand Blanc para el servicio semanal de las 10:00 a.m. hora local.

Apenas 20 minutos después, el ambiente pasaría de lo sombrío al horror y el caos cuando el atacante embistió su camioneta de cuatro puertas contra la fachada de la capilla. Dos banderas estadounidenses estaban apoyadas contra la ventana trasera de la camioneta.

Los fieles acababan de terminar la Santa Cena, la primera mitad del servicio de dos horas, dijo Paula, una mujer que se encontraba en el templo y fue entrevistada por WXYZ, afiliada de CNN. Ella y otro feligrés ayudaban a una mujer a subir al automóvil cuando el atacante empezó a disparar.

“Escuchamos un gran estruendo y las puertas se abrieron de golpe”, dijo Paula.

La Policía dijo que el sospechoso de 40 años, Thomas Jacob Sanford, disparó varias veces con un arma de asalto contra los fieles.

Brian, otro feligrés cuya camisa abotonada estaba manchada de sangre, declaró a WXYZ que intentaba ayudar a algunas ancianas a subir a su automóvil cuando resultó herido. Su mano derecha, envuelta en gasa, probablemente resultó herida cuando el pistolero abrió fuego contra su vehículo, dijo.

“Intentábamos reunir a la mayor cantidad de gente posible”, dijo Brian. “Vi al atacante salir del edificio y, en ese momento, intenté huir en automóvil”, añadió.

Paula no pudo ver al atacante, dijo, y no sabía si había entrado a la iglesia.

“No sabía si teníamos que bajar, porque no veíamos a nadie”, dijo, calificando el momento de surrealista.

Los feligreses también se apresuraron a proteger a los niños, dijo el jefe de Policía del municipio de Grand Blanc, William Renye, en una conferencia de prensa el domingo.

“Estaban protegiendo a los niños que también estaban presentes dentro de la iglesia, llevándolos a un lugar seguro”, dijo.

Paula dijo que algunos de los niños de primaria a los que daba clases los domingos resultaron heridos. Comentó que se había unido a la iglesia Grand Blanc —el mismo edificio atacado el domingo— hace 38 años. Esa mañana, había recogido a una amiga para el servicio religioso y conversó con otras personas dentro antes de que sonaran los disparos.

“Es devastador saber que perdí amigos”, dijo con la voz quebrada.

La capilla Grand Blanc se encuentra en McCandlish Road, una tranquila zona salpicada de casas cerca de un extenso campo de golf y un lago. Un aparcamiento y una amplia zona de césped rodean la casa de reuniones de ladrillo rojo, donde antes se alzaba imponente su solitaria aguja blanca.

Decenas de sirenas de emergencia resonaron en la silenciosa carretera el domingo por la mañana cuando los agentes de policía respondieron a la escena menos de 30 segundos después de la primera llamada al 911, dijo Renye.

Mientras el sospechoso huía de la iglesia, dos agentes lo persiguieron y se enfrentaron a tiros, según el jefe de Policía. Murió en el estacionamiento ocho minutos después de la llegada de la Policía.

Toda la atención de los socorristas se centró en rescatar a las víctimas.

Los bomberos combatieron el incendio y las densas nubes de humo durante horas, mientras la gente, tras el cordón policial, observaba con incredulidad. Los supervivientes se congregaron en el centro de reunificación y se abrazaron entre lágrimas.

Las autoridades todavía están peinando los escombros y “trabajando incansablemente para encontrar más cuerpos”, dijo Renye el domingo por la noche, sin poder definir cuántas personas siguen desaparecidas.

Es posible que hasta siete personas siguieran desaparecidas cuando las autoridades concluyeron los esfuerzos de búsqueda la noche del domingo, dijo a CNN una fuente policial familiarizada con la investigación.

Cuando las enfermeras en huelga del cercano Hospital Henry Ford Genesys se enteraron del tiroteo, algunas abandonaron la línea de piquete y corrieron la corta distancia hasta la iglesia para ayudar a los socorristas, dijo el presidente del Teamsters Local 332, Dan Glass.

“Las vidas humanas importan más que nuestra disputa laboral”, dijo Glass.

Brian, el feligrés, dijo que está preocupado por sus compañeros de fe.

“No sabemos el estado de ellos”, dijo.

El jefe de Policía dijo que creen que algunas víctimas estaban “cerca del incendio y no pudieron salir de la iglesia”.

Cindy Walsh, que vive cerca de la capilla, estaba en casa viendo la televisión cuando escuchó los disparos y salió a investigar.

“De repente, vi que salía humo y luego salía gente”, dijo a WXYZ.

El incendio se propagó rápidamente, envolviendo la capilla y proyectando enormes columnas de humo denso y negro por el cielo. La destrucción era evidente desde la carretera, que estaba acordonada.

Los detalles del incendio aún se investigan. Las autoridades intentan determinar con exactitud cuándo y dónde se originó el incendio y cómo se inició, aunque creen que el sospechoso lo inició deliberadamente, añadió Renye.

La Policía cree que Sanford usó un acelerante, similar a la gasolina, para incendiar la iglesia, según James Deir, agente especial a cargo de la división de campo de Detroit de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Los técnicos de pruebas acudieron a procesar la escena tras extinguirse el incendio, y los investigadores informaron haber encontrado “algunos presuntos artefactos explosivos”.

“Estoy conmocionado, muy conmocionado”, dijo Walsh. “He visto un cambio en este mundo; hay tanto odio que simplemente no lo entiendo”.

La capilla, antaño bañada por la luz del sol y rodeada de vegetación, ahora está irreconocible. El edificio es una pérdida total, dijo Renye.

Montones de escombros reemplazaron los bancos; la acogedora casa de reuniones cerró sus puertas; y el creciente dolor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días aumentó.

Y la alta aguja blanca, que una vez se alzaba sobre los fieles del Grand Blanc mientras se elevaba hacia el cielo, ha desaparecido.

