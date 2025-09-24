La estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, dice que no ha “descartado jugar esta temporada” tras una grave lesión

Por Andy Scholes y Frank Nunns O’Connell, CNN

Cuando la estrella de los Boston Celtics Jayson Tatum se rompió el tendón de Aquiles al intentar atrapar un balón suelto en los últimos minutos de un partido de playoffs contra los Knicks de Nueva York en mayo, se sintió como un momento de desmoronamiento en la brillante carrera del campeón de la NBA de 2024.

Tatum se agarró el tobillo y se retorció de dolor en la cancha del Madison Square Garden antes de ser llevado en camilla al vestuario con la cabeza entre las manos. El momento marcó un gran revés para el seis veces All-Star de la NBA, condenándolo a meses de baja.

Sin embargo, más de cuatro meses después del incidente, Tatum dijo a CNN Sports que no ha perdido la esperanza de volver a las duelas esta próxima temporada, a pesar de que recién ha empezado a volver a entrenar en las canchas.

“No he descartado jugar esta temporada”, declaró Tatum. “Diré que no estoy en rehabilitación seis días a la semana sin motivo”.

El jugador de 27 años aún recuerda con gran detalle el momento en que sufrió la lesión contra los Knicks, tras la cual empezó a temer por su futuro.

“Naturalmente, estaba en shock, incrédulo; no podía creer que eso acabara de pasar”, dijo Tatum. “Lo supe de inmediato cuando caí al suelo y me toqué la pantorrilla… Pensé: ¿qué sigue? ¿He terminado? ¿Voy a ser el mismo? ¿Me van a traspasar? Fueron muchísimas cosas las que me pasaron por la cabeza”.

No se puede culpar a Tatum por tales pensamientos. Recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles es un proceso largo y brutal, que suele durar entre nueve meses y un año para los jugadores de la NBA. Tatum, que ya lleva 19 semanas de rehabilitación, se encuentra en medio de ese proceso.

“Mentalmente, ha sido un viaje, ha sido muy emotivo”, explicó. “Más que la parte física, simplemente intentar superarme cada día… Incluso ahora, esta temporada, con el día de prensa (de la NBA) el lunes, entender que no estaré listo para el inicio de la temporada es difícil de aceptar y algo a lo que no estoy acostumbrado”.

Tatum nunca ha jugado menos de 64 partidos en una temporada regular, una hazaña impresionante considerando todo lo que ha logrado en sus ocho años en la NBA: cinco selecciones al All-NBA y dos medallas de oro olímpicas representan solo algunos de sus éxitos.

No obstante, la rehabilitación de su tendón de Aquiles lesionado ha presentado un nuevo desafío en su carrera. El manejo del dolor ha sido fundamental en su recuperación, y Tatum afirma haber usado Journavx, un medicamento sin opioides, para facilitar el proceso.

“Me funcionó y me alivió el dolor”, dijo, y agregó que quiere que la gente sepa que “tienen opciones y deberían hablar con su médico” cuando se trata del manejo del dolor.

Tatum no fue la única estrella que sufrió la misma lesión la pasada postemporada. Damian Lillard, entonces estrella de los Bucks y ahora jugador de los Blazers, y Tyrese Haliburton, estrella de los Pacers, también se rompieron el tendón de Aquiles.

“Desafortunadamente, no hay una razón exacta”, dijo Tatum. “Para empezar, la situación de cada uno es un poco diferente: Tyrese tuvo una distensión en la pantorrilla que podría haber influido, y Dame tuvo un coágulo de sangre del que se estaba recuperando”.

“Lo más difícil es que he hablado con especialistas, médicos y cirujanos, y nadie tiene una razón exacta”, añadió. “Es simplemente una situación desafortunada”.

Tatum dice que los tres se mantienen en contacto mientras todos pasan por el mismo proceso de rehabilitación.

“Les hago preguntas como: ‘¿Cómo te sentiste al quitarte la bota? ¿Cómo te sentiste al caminar por primera vez? ¿Cómo te sentiste la primera vez que corriste en la cinta?’”, preguntó. “¿Qué haces ahora en tus entrenamientos y en qué nivel te encuentras?”

Los Celtics hicieron muchos movimientos para recortar gastos esta pretemporada, desmantelando el núcleo de su equipo campeón de 2024. Jrue Holiday fue traspasado a los Blazers, mientras que Kristaps Porziņģis fue enviado a los Hawks. A pesar de los cambios en la plantilla esta pretemporada, Tatum cree que los Celtics siguen siendo aspirantes al título.

“Seguimos teniendo un grupo muy bueno de chicos que han ganado el campeonato”, dijo, y añadió: “Jugamos para los Celtics. El estándar siempre es el estándar, independientemente de a quién tengamos en nuestro equipo, quién esté en la cancha. Siempre competimos para ganar, competimos para ser lo mejor que podemos ser, competimos para ganar campeonatos. Eso no cambia y así es el estilo de los Boston Celtics”.

Fuera del baloncesto, Tatum atribuye a sus hijos —Deuce, de siete años, y Dylan, de uno— el mérito de mantenerlo con los pies en la tierra y de haberlo ayudado en su regreso a la cancha.

“El simple hecho de que los niños sean ellos mismos, inocentes y honestos como siempre, ha ayudado mucho en este proceso”, afirmó. “Lo bueno de todo es que he podido pasar más tiempo en Boston durante el verano de lo que normalmente habría hecho, y eso me ayuda a distraerme de lo que está pasando en el mundo real”.

