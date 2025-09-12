Una persona murió y un agente del ICE resultó herido en una parada de tráfico en Chicago, dice el DHS

Por Priscilla Alvarez, CNN

Una persona que fue detenida en una parada de tráfico organizado por Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrastró a un agente con su vehículo para resistirse al arresto. El episodio ocurrió en un suburbio de Chicago en la mañana del viernes, y llevó al agente, con heridas graves, a dispararle fatalmente, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La persona abatida durante la parada, Silverio Villegas-Gonzalez, era un inmigrante indocumentado con antecedentes de conducción imprudente, según el DHS.

La parada de tráfico ocurrió en Franklin Park, una comunidad a unas 15 millas (unos 24 kilómetros) al oeste del centro de Chicago, dijo un funcionario del DHS a CNN.

“Estamos orando por la pronta recuperación de nuestro agente del orden. Siguió su entrenamiento, usó la fuerza apropiada y aplicó correctamente la ley para proteger al público y a los agentes del orden”, dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente de Seguridad Nacional, en un comunicado. “Los videos virales en redes sociales y los activistas que animan a los inmigrantes ilegales a resistirse a la autoridad no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la seguridad de nuestros agentes y de las personas detenidas”.

El agente fue arrastrado por el vehículo mientras el sospechoso intentaba darse a la fuga, lo que llevó al agente que estaba siendo arrastrado a abrir fuego, indicó el departamento. El agente sufrió heridas graves, pero se encuentra en condición estable, dijo el departamento.

