Aviones polacos y de la OTAN despegaron y el aeropuerto de Varsovia cerró tras reportes de drones rusos sobre Polonia

Las autoridades polacas cerraron el Aeropuerto Internacional de Varsovia y aviones polacos y de la OTAN fueron desplegados tras los reportes ucranianos de drones rusos sobre el país.

El Mando Operativo de las fuerzas de Polonia dijo en un comunicado que “los sistemas de defensa aérea terrestres y de reconocimiento por radar alcanzaron el máximo nivel de alerta” después de que Rusia lanzara ataques aéreos masivos sobre territorio ucraniano.

“Para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco, el comandante operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia activó todos los procedimientos necesarios”, indicó el comunicado, y agrega que las fuerzas de Polonia están “totalmente preparadas para una respuesta inmediata”.

Un Aviso a los Aviadores (NOTAM, por sus siglas en inglés) publicado en el sitio web de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. dijo que el Aeropuerto Chopin de Varsovia y al menos otros dos aeropuertos en Polonia no estaban disponibles “debido a actividad militar no planificada relacionada con la garantía de la seguridad del Estado”.

Anteriormente, la Fuerza Aérea de Ucrania dijo en la aplicación de mensajería Telegram que los drones se dirigían al oeste y amenazaban la ciudad de Zamosc en Polonia, pero la declaración fue posteriormente eliminada, informó Reuters.

No estaba claro de inmediato cuántos drones había en el espacio aéreo polaco.

Medios ucranianos informaron que al menos un dron se dirigía hacia la ciudad de Rzeszow, en el oeste de Polonia.

CNN no puede verificar de forma independiente los reportes.

El Aeropuerto Rzeszów–Jasionka, en el sureste de Polonia, también fue cerrado, según un NOTAM. El aeropuerto ha sido un centro logístico para la ayuda de la OTAN a Ucrania, aunque Estados Unidos retiró sus fuerzas de la base a principios de este año.

El aeropuerto en Lublin, Polonia, al sureste de Varsovia, también estuvo fuera de servicio debido a actividad militar, según otro NOTAM.

Polonia anunció anteriormente que cerraría su frontera oriental con Belarús, aliado de Rusia, debido a ejercicios militares conjuntos que comienzan el viernes, informó Reuters.

Los ejercicios a gran escala Zapad 25, que tendrán lugar en el oeste de Rusia y Belarús, han generado preocupaciones de seguridad no solo en Polonia sino también en los países vecinos de la OTAN, Lituania y Letonia, según Reuters.

“Este viernes comienzan en Belarús, muy cerca de la frontera polaca, maniobras ruso-bielorrusas, muy agresivas desde la perspectiva de la doctrina militar”, dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk, en una reunión de gobierno, según Reuters.

“Por lo tanto, por razones de seguridad nacional, cerraremos la frontera con Belarús, incluidos los cruces ferroviarios, en relación con las maniobras Zapad el jueves a la medianoche”, dijo Tusk.

Noticia en desarrollo.

