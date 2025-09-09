Los primeros ministros de Francia se enfrentan a un problema imposible. ¿Puede este hombre resolverlo?

Análisis de Joseph Ataman

Para un ministro, algunos podrían decir que Sébastien Lecornu ha tenido una tarea fácil dentro del Gobierno del presidente de Francia Emmanuel Macron.

Como ministro de Defensa de Francia desde 2022 ha disfrutado de un presupuesto en auge, decenas de miles de empleados patrióticos y disciplinados bajo su autoridad y una misión –alejar la agresión rusa– que pocos podrían desafiar.

Sacado del gabinete para ser el próximo primer ministro, su nuevo trabajo será significativamente más difícil.

Es el ministro en funciones con más tiempo en el cargo, disfrutando de una estabilidad poco común dentro del Gobierno francés, pero ahora el recién anunciado primer ministro Lecornu tendrá que lidiar con la difícil aritmética de un parlamento dividido y un presupuesto que es aparentemente imposible de digerir para los franceses.

Cuando Francois Bayrou, el último desafortunado habitante de la residencia del primer ministro de Francia, el Matignon, se hizo a un lado después de convocar su propia fallida moción de confianza (lo que llevó a muchos comentaristas a describirlo como abandonar el barco), los titulares en Francia se han enfocado en su sucesor.

No apareció ningún caballero de brillante armadura (Macron ya va por su séptimo primer ministro) por lo que los candidatos viables son cada vez más difíciles de encontrar.

Pero el candidato destacado fue Lecornu.

Sobre todo, Lecornu es “un ministro en quien (Macron) tiene gran confianza”, dijo a CNN Marc Lazar, profesor de historia y política y de Sciences Po de París y la escuela de gobierno LUISS en Roma.

A diferencia de los dos últimos primeros ministros, Lecornu ha sido un leal lugarteniente en el centro del proyecto del presidente en el gobierno, dijo Lazar. Su experiencia en defensa incluso pudo haber sido un atractivo para el impopular presidente francés, ofreciendo una oportunidad para reenfocar la atención en casa en la importancia de rearmar el ejército de Francia.

Se ha convertido en un elemento básico del gabinete desde que fue nombrado en 2022 como una especie de joven prodigio. A la edad de 35 años, se convirtió en el ministro de Defensa más joven de Francia del que se tiene memoria.

Comenzando su carrera política en el partido tradicional de la derecha francesa, ‘Los Republicanos’, se unió al partido centrista de Macron después de ser nombrado para un puesto junior en el gabinete. Posteriormente, ocupó varias carteras ministeriales, siendo responsable de ecología, comunidad y luego de los territorios de ultramar.

Como ministro de Defensa, fue ciertamente un superviviente. A lo largo de dos mandatos presidenciales de Macron, donde la agitación ha sido la norma, Lecornu ha sido una presencia inusualmente estable en la mesa del gabinete.

El puesto ha tenido sus desafíos. Bajo su supervisión, la guerra más grande en un siglo ha estado ardiendo en el continente europeo, con Francia fuertemente involucrada en la defensa de Ucrania desde la invasión rusa de 2022.

Francia ha proporcionado armas grandes y pequeñas, así como inteligencia y entrenamiento a las fuerzas asediadas de Kyiv, en gran parte guiado por el enfoque inquebrantablemente pragmático de Lecornu en su trabajo diario.

Ha supervisado una duplicación del presupuesto de defensa, el despliegue de una nueva familia de vehículos blindados, algo que ha resultado problemático para aliados como el Reino Unido, y ha vendido armas francesas a aliados por todas partes, incluso frente a la competencia estadounidense.

Es este éxito supervisando el fortalecimiento militar de Francia lo que aparentemente lo mantuvo en el cargo.

Ideológicamente, no se encasilló, lo que sin duda lo hizo atractivo como primer ministro que tendrá que tender puentes desde el centro político.

A diferencia de otros colegas ministeriales, mantuvo un perfil bajo en torno a las guerras culturales y las cuestiones polémicas del día, ya sea la inmigración o las tensiones en torno al islam en Francia, aportando una discreta dignidad al gabinete en una era de política de espectáculo descarada.

Según Lazar, Lecornu ofrece cierto compromiso: es un político de derecha, pero sigue siendo una figura de lo que los franceses llaman “gaullismo social”, políticos conservadores que no temen subir los impuestos, a diferencia del enfoque de Macron en las políticas proempresariales.

Un personaje jovial tras bambalinas, es conocido por llevarse bien con la prensa y se ha ganado el apoyo de la comunidad militar francesa, ambos factores que seguramente le servirán en Matignon.

La aritmética de la Asamblea Nacional francesa –el obstáculo clave para la aprobación de cualquier presupuesto– no ha cambiado con un nuevo primer ministro.

El bloque de Macron todavía tiene una mano débil en el parlamento francés, al no poseer ya una mayoría ni siquiera una posición como el partido más grande.

Lazar dijo que el atributo clave que un primer ministro exitoso debe tener ahora es la capacidad de unificar los bloques de la Asamblea Nacional, que quieren evitar otra disolución del parlamento. Siendo la ultraderecha el único grupo que se espera que se beneficie de más elecciones, eso significa unir a todos los legisladores desde la ultraizquierda hasta la derecha tradicional del espectro político francés.

Desde que Emmanuel Macron hizo la sorpresiva apuesta de elecciones anticipadas el año pasado, los legisladores franceses se han dividido en tres bloques: el centro (el recién debilitado apoyo legislativo de Macron), un grupo de izquierda dominado por la ultraizquierda, y un bloque de ultraderecha que espera tomar el poder de Macron en un futuro cercano.

Unirse bajo el presupuesto proempresarial y de austeridad liviana de Macron para abordar la creciente deuda pública del país no es su prioridad ni su interés mutuo.

“Todas las opciones ante el presidente ofrecen un margen de maniobra minúsculo. Es extraordinariamente difícil encontrar a la persona adecuada”, dijo el profesor de política Lazar.

Aun así, dada la aritmética, el compromiso y la coalición son los únicos caminos a seguir si Lecornu espera tener éxito donde sus predecesores –ambos nombrados por sus fortalezas en estas áreas– fracasaron.

