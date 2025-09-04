Un tribunal de apelaciones bloquea la orden de una jueza para desmantelar “Alligator Alcatraz”

Por Isabel Rosales, CNN

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó la orden de una jueza que exigía a Florida y al Gobierno federal cerrar y desmantelar un controvertido centro de detención de inmigrantes construido en los Everglades, conocido popularmente como “Alligator Alcatraz”.

Este jueves, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EE.UU. aceptó las solicitudes del estado de Florida y del Departamento de Seguridad Nacional para suspender una medida cautelar preliminar de un tribunal de distrito que habría obligado a cerrar las operaciones del sitio en un plazo de 60 días. Una medida cautelar preliminar es una orden temporal que se aplica hasta que un tribunal toma una decisión final en un caso.

“Tras una cuidadosa consideración, aceptamos las mociones de los acusados y suspendemos la medida cautelar preliminar y el caso en sí mientras se resuelve la apelación”, resolvieron los tres jueces de apelaciones en la orden.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, calificó esto como una “victoria contra una jueza activista” en una publicación en redes sociales.

“El 11º Circuito no solo bloqueó la orden de la jueza (Kathleen) Williams de cerrar Alligator Alcatraz, sino que también le impidió continuar con el caso hasta que se complete la apelación. ¡Una victoria para Florida y para la agenda del presidente Trump!”, agregó.

CNN solicitó comentarios a la organización Friends of the Everglades y a otros demandantes en la demanda ambiental que está en el centro de esta apelación. La organización señaló que está revisando la orden.

