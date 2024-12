¿Pasarás la Navidad solo este año? Cómo aprovecharla al máximo

Debido a algunos problemas logísticos de último momento el mes pasado, no pude pasar el Día de Acción de Gracias con mi familia. Aunque sabía que podría volar a casa al día siguiente, me sentí mal por perderme las tradiciones familiares. Para aprovechar al máximo la situación, hice tantas de mis cosas favoritas como pude: caminé por mi vecindario, leí revistas de noticias y me senté durante horas en una cafetería llena de gente para escribir.

Así que, si este año vas a pasar las fiestas solo, no eres el único que se pregunta si está bien estar solo. Tú tienes el billete hacia tu felicidad, incluso si pasas las fiestas (o cualquier día especial del año) de una manera menos convencional: completamente solo. Los expertos afirman que no existe una fórmula correcta para pasar las fiestas y tener eso en cuenta es fundamental cuando no vas a estar con tus seres queridos.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.